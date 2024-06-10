За гибель 19-летнего парня от падения футбольных ворот экс-сотруднику мэрии в Тыве грозит до 5 лет заключения. Ворота не были оснащены противовесом, юноша скончался на месте

Теги премьер-лига Россия происшествия Футбол

В Тыве экс-чиновнику грозит до 5 лет заключения за гибель 19-летнего парня.

40-летний бывший руководитель департамента имущественных отношений мэрии города Кызыла обвиняется в гибели 19-летнего парня на спортивной площадке в микрорайоне «Спутник» республиканской столицы.

Судить экс-чиновника будут по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность», статья предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, фигурант с марта по июнь 2023 года года не организовал самостоятельно и не поручил подчиненным обеспечить надлежащее благоустройство спортивной площадки, поддержание ее элементов в надлежащем техническом состоянии и соответствии требованиям безопасности при использовании.

«В результате его бездействия 10 июня прошлого года на спортивной площадке во время игры не оснащенные противовесом футбольные ворота упали на юношу, который от полученных травм скончался на месте», – заявили в следственном комитете Республики Тыва.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета.

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14 комментариев
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У нас так в технаре в начале нолевых парень повис на футзальных воротах и рухнул вместе с ними, увы спасти его врачам не удалось
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Ответ ыеем
Как можно рухнуть с футзальных ворот ещё и со смертельным исходом?🤔
Дело не в высоте, а в ударе – вероятнее всего – в область грудной клетки или же горла и сопутствующими от этого осложнениями дыхательных путей.
У меня так было, что я однажды повис на ветке на высоте поднятых рук, она обломилась и мы оба полетели вниз; в итоге ветка пришлась мне на грудь, дыхание прихватило, и я пол минуты ни одного слова связать не мог, просто мычал.
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В юношестве на одноклассника минифутбольные ворота упали на ногу. Парень пробил в перекладину, поляна кривая, ворота не закреплены были , пошатнулись туда сюда и упали. Единственное не помню почему вратарь прыгнул и лежал. Короче трещина в лодыжке.
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Ответ Duncan MacLeod
Стрелочника у нас быстро найдут.
При чем здесь стрелочник, если как раз ответственный за это дело наказан.
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Ответ олдовый манк
У нас так в технаре в начале нолевых парень повис на футзальных воротах и рухнул вместе с ними, увы спасти его врачам не удалось
В универе пацанчика воротами пришибло так же. Площадку закрыли.
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Ответ Сергей Лютый
А зачем он висел на воротах?
Вроде просто повис, хотел на перекладине подтянуться
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Ответ Поль Боль
В универе пацанчика воротами пришибло так же. Площадку закрыли.
Тогда тоже сначала прикрыли на пол года, потом открыли, но играть в зале можно было только в волейбол и баскет
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Ответ олдовый манк
Вроде просто повис, хотел на перекладине подтянуться
Ну тогда логично что они упали, на воротах нельзя виснуть
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Ответ Max Zhomkov
В юношестве на одноклассника минифутбольные ворота упали на ногу. Парень пробил в перекладину, поляна кривая, ворота не закреплены были , пошатнулись туда сюда и упали. Единственное не помню почему вратарь прыгнул и лежал. Короче трещина в лодыжке.
У нас в школьном спортзале тоде не были закреплены. На моего одноклассника чуть не упали ворота, он успел внутрь запрыгнуть.
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