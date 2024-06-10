За гибель 19-летнего парня от падения футбольных ворот экс-сотруднику мэрии в Тыве грозит до 5 лет заключения. Ворота не были оснащены противовесом, юноша скончался на месте

В Тыве экс-чиновнику грозит до 5 лет заключения за гибель 19-летнего парня.

40-летний бывший руководитель департамента имущественных отношений мэрии города Кызыла обвиняется в гибели 19-летнего парня на спортивной площадке в микрорайоне «Спутник» республиканской столицы.

Судить экс-чиновника будут по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность», статья предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, фигурант с марта по июнь 2023 года года не организовал самостоятельно и не поручил подчиненным обеспечить надлежащее благоустройство спортивной площадки, поддержание ее элементов в надлежащем техническом состоянии и соответствии требованиям безопасности при использовании.

«В результате его бездействия 10 июня прошлого года на спортивной площадке во время игры не оснащенные противовесом футбольные ворота упали на юношу, который от полученных травм скончался на месте», – заявили в следственном комитете Республики Тыва.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета.