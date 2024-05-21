«Я профессионально отличал «Град» от миномета. Однажды снаряд попал в дом рядом со мной. Питания не было, все по талонам, по знакомствам». Березовский об армяно-азербайджанском конфликте

Роман Березовский рассказал, как его коснулся армяно-азербайджанский конфликт.

– Перед отъездом из Армении вы жили в Капане, на самой границе с Азербайджаном. Слышали стрельбу?

– Да, и это ужасно. Я профессионально отличал «Град» от миномета. Если стреляют из «Града», могут попасть в гору. Если одиночный выстрел – то это миномет, а у него опасная траектория. Да и «Град» – тоже страшно: пока снаряды летят, чувство, что весь воздух содрогается.

Однажды снаряд попал в дом рядом со мной, разнес несколько квартир. Но дом выстоял. Жизнь вокруг все ухудшалась: питания не было, все по талонам, по знакомствам. Знаешь директора магазина, достанешь ящик тушенки – семья будет рада.

Когда мне было 14 лет, отношения с Азербайджаном совсем обострились, и мы уехали, – сказал бывший вратарь « » и « ».