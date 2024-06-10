Спаллетти о словах Моуринью про «не очень талантливое поколение» Италии: «Мне нечего ответить Особенному, я оцениваю по-своему. У нас есть сильные игроки, которые прогрессируют»

Лучано Спаллетти ответил на слова Жозе Моуринью о сборной Италии.

Говоря о перспективах итальянской команды на , португальский тренер заявил: «У них не очень талантливое поколение. Не верю, что они снова победят».

«Мне нечего ответить Особенному. Я оцениваю [состав] по-своему и думаю, что делаю это объективно. У нас должна быть такая самооценка, чтобы не принижать себя ни перед кем, но в то же время мы должны быть скромными и думать о том, с чего мы начинали, о трудностях, с которыми мы сталкивались.

Нам все равно придется преодолевать самих себя, но у нас есть качество, у нас есть сильные игроки, которые прогрессируют, как , который является топ-игроком», – сказал главный тренер сборной в эфире Rai.