Спаллетти о словах Моуринью про «не очень талантливое поколение» Италии: «Мне нечего ответить Особенному, я оцениваю по-своему. У нас есть сильные игроки, которые прогрессируют»

Теги Лучано Спаллетти Жозе Моуринью Сборная Италии по футболу Фенербахче высшая лига Турция Евро-2024 Риккардо Калафьори Футбол

Лучано Спаллетти ответил на слова Жозе Моуринью о сборной Италии.

Говоря о перспективах итальянской команды на Евро-2024, португальский тренер заявил: «У них не очень талантливое поколение. Не верю, что они снова победят».

«Мне нечего ответить Особенному. Я оцениваю [состав] по-своему и думаю, что делаю это объективно. У нас должна быть такая самооценка, чтобы не принижать себя ни перед кем, но в то же время мы должны быть скромными и думать о том, с чего мы начинали, о трудностях, с которыми мы сталкивались.

Нам все равно придется преодолевать самих себя, но у нас есть качество, у нас есть сильные игроки, которые прогрессируют, как Риккардо Калафьори, который является топ-игроком», – сказал главный тренер сборной Италии в эфире Rai. 

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8 комментариев
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Сборная Италии появляется ниоткуда раз в 15- 20 лет, берёт кассу и исчезает в никуда
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Особенный прав, конечно, действительно, не самое талантливое у Италии поколение.
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будет по приколу когда Италия выбьет португальцев с Евро
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Невозможно оценивать свою работу объективно.
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Через месяц узнаем, кто прав, кто особенный… и какое поколение у Италии…
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Особенному? 😁😁😁😁😁
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Великий Моуриньо 💪
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К сожалению, Моур прав. Манчини сотворил чудо с этой сборной на прошлом Евро. И она с тех пор сильнее не стала. Спаллетти делаю только удачи, но повторить успех будет очень трудно. Италия андердог на этом Евро.
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