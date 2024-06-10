Левандовски, Шченсны, Зелиньски, Залевски, Шиманьски – в окончательной заявке Польши на Евро-2024. Милик, Бохневич и Зых исключены

Опубликована окончательная заявка сборной Польши на Евро-2024.

В состав команды Михала Пробежа на предстоящий чемпионат Европы попали 26 футболистов.

Вратари: («Ювентус»), («Болонья»), (« »);

Защитники: Ян Беднарек (« »), Бартош Берешиньски («Эмполи»), Пшемыслав Франковски («Ланс»), Якуб Кивер («Арсенал»), Тымотеуш Пухач («Кайзерслаутерн»), Бартош Саламон («Лех»), Себастьян Валюкевич («Эмполи);

Полузащитники: Павел Давидович («Верона»), Камиль Гросицки («Погонь»), Якуб Модер («Брайтон»), Якуб Петровски («Лудогорец»), Тарас Романчук («Ягеллония»), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед»), Дамян Шиманьски (АЕК), Себастьян Шиманьски («Фенербахче»), Кацпер Урбаньски («Болонья»), Никола Залевски («Рома»), Петр Зелиньски («Наполи»);

Нападающие: Адам Букса («Антальяспор»), Роберт Левандовски («Барселона»), Кшиштоф Пентек («Истанбул»), Кароль Свидерски («Верона»), Михал Скурась («Брюгге»).

По сравнению с предварительной заявкой из состава команды были исключены вратарь Оливер Зых («Пуща»), защитник Павел Бохневич («Херенвен») и нападающий Аркадиуш Милик («Ювентус»).