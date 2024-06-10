Левандовски, Шченсны, Зелиньски, Залевски, Шиманьски – в окончательной заявке Польши на Евро-2024. Милик, Бохневич и Зых исключены

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Опубликована окончательная заявка сборной Польши на Евро-2024.

В состав команды Михала Пробежа на предстоящий чемпионат Европы попали 26 футболистов. 

ВратариВойчех Шченсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Марчин Булка («Ницца»);

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Эмполи»), Пшемыслав Франковски («Ланс»), Якуб Кивер («Арсенал»), Тымотеуш Пухач («Кайзерслаутерн»), Бартош Саламон («Лех»), Себастьян Валюкевич («Эмполи);

Полузащитники: Павел Давидович («Верона»), Камиль Гросицки («Погонь»), Якуб Модер («Брайтон»), Якуб Петровски («Лудогорец»), Тарас Романчук («Ягеллония»), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед»), Дамян Шиманьски (АЕК), Себастьян Шиманьски («Фенербахче»), Кацпер Урбаньски («Болонья»), Никола Залевски («Рома»), Петр Зелиньски («Наполи»);

Нападающие: Адам Букса («Антальяспор»), Роберт Левандовски («Барселона»), Кшиштоф Пентек («Истанбул»), Кароль Свидерски («Верона»), Михал Скурась («Брюгге»).

По сравнению с предварительной заявкой из состава команды были исключены вратарь Оливер Зых («Пуща»), защитник Павел Бохневич («Херенвен») и нападающий Аркадиуш Милик («Ювентус»). 

10 комментариев
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Неплохой состав
+6
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+6
Ответ Spaten
Три человека только дома играют
Потому, что им за границей платят больше, чем на родине. А у нас наоборот.
+3
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О, Себа попал
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Ответ Three Days Grace
У Арека травма?
Да, Малиновский нанес.
+1
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Три человека только дома играют
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У Арека травма?
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Ответ Витамин_Б
О, Себа попал
Более того на фоне слабых сезонов Зелиньски и Залевски, а так же старого Левандовски, Гиманьски приводит сильные сезоны и есть все шансы стать лидером сборной.
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