Италия не проигрывает 6 матчей подряд – с октября 2023-го

Сборная Италии продлила серию без поражений до 6 матчей.

В товарищеском матче против сборной Боснии и Герцеговины команда одержала победу со счетом 1:0.

В 6 последних матчах Италия одержала 4 победы и дважды сыграла вничью. Последнее поражение итальянцы потерпели в октябре прошлого года – от Англии в квалификации (1:3).

В следующем матче 15 июня Италия сыграет с Албанией в рамках группового этапа чемпионата Европы.