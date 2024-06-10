Италия не проигрывает 6 матчей подряд – с октября 2023-го

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу серия А Италия сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная Италии продлила серию без поражений до 6 матчей.

В товарищеском матче против сборной Боснии и Герцеговины команда Лучано Спаллетти одержала победу со счетом 1:0.

В 6 последних матчах Италия одержала 4 победы и дважды сыграла вничью. Последнее поражение итальянцы потерпели в октябре прошлого года – от Англии в квалификации Евро-2024 (1:3).

В следующем матче 15 июня Италия сыграет с Албанией в рамках группового этапа чемпионата Европы.

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