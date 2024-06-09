Спаллетти об Италии на Евро-2024: «Статус действующих чемпионов – преимущество. В некотором смысле мы противостоим себе, а не другим – нужно убедить не только фанатов, но и себя»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу серия А Италия Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от выступления Италии на Евро-2024.

«О нас часто говорят, что мы хороши в обороне и раскрываемся в контратаках. Но в Италии меняется подход – мы хотим, чтобы игроки шли вперед, а не выжидали. Мы хотим прессинговать и обороняться всей командой.

На мой взгляд, участие в турнире в качестве действующих чемпионов – это преимущество. Но нам нужно с самого начала усвоить, что и вести себя мы должны как действующие чемпионы. Италия выбрала нас, чтобы представлять страну, но справимся ли мы с поставленной задачей, мы увидим только во время матчей.

Мы должны себя показать. Нужно убедить не только фанатов, но и самих себя. В некотором смысле мы противостоим самим себе, а не другим командам. Нам нужно показать, из чего мы сделаны, показать, что у нас внутри», – сказал главный тренер сборной Италии Спаллетти.

Италия сыграет в группе с Испанией, Хорватией и Албанией.

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3 комментария
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При удачном раскладе могут дотошнить до полуфинала
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Такой подход и менталитет должен быть и в Ювентусе.
Последние три года мы двигались совершенно в другую сторону. Результаты соотвествующие. Но первый и главный шаг к развороту наконец сделан - Аллегри с его провинциальным футболом и менталитетом, отправлен в отставку.
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