Джорджиньо Вейналдум: «Слот на одном уровне с Клоппом и Моуринью»

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Джорджиньо Вейналдум считает, что Арне Слот не уступает Юргену Клоппу.

«В начале сезона я несколько дней тренировался в «Фейеноорде» и увидел, как работает Слот. Это был очень высокий уровень, было действительно здорово.

Я могу сравнить его с Клоппом и Моуринью и сказать, что Слот на том же уровне.

Да, он сейчас окажется в совершенно другом мире, но это ведь не означает, что он не сможет делать то, что делал в «Фейеноорде»?» – сказал полузащитник «Аль-Иттифака» в интервью Algemeen Dagblad.

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16 комментариев
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Ответ кот 26
Кто такой Слот? Как его можно сравнивать с заслуженными метрами тренерского цеха ?
Это Арне Слот, который проиграл чемпионат в одну калитку Петеру Бошу с ПСВ. Кто такой Бош? Это то бист, который провалился во всех клубах вне Эредевизии.
+30
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+26
Они в Нидерландах все на уровне(Де Бур,Куман,Бос и прочие),пока за пределы не выезжают
+20
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Кто такой Слот? Как его можно сравнивать с заслуженными метрами тренерского цеха ?
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0
+13
Сейчас вполне можно быть на уровне Моуриньо и провалиться)
+11
-2
+9
Ответ кот 26
Кто такой Слот? Как его можно сравнивать с заслуженными метрами тренерского цеха ?
Мастер по проигрыванию Роме в еврокубках.
+4
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Чемпионом Эредивизи стал ПСВ, забив 111 голов в 34 матчах. Лучшим бомбардиром стал 33-летний Де Йонг с 29 голами.
А тренером ПСВ был Бос, который пришел прошлым летом и сразу же разнес чемпионат.
В Германии у Боса не получилось. В Лионе у него не получилось.

Не факт, что у Слота не получится. Но судить по Эрадивизи кого-либо очень сложно.
Как по мне это самое рискованное назначение этого лета.
+3
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Всё равно что сказать, что Слот на одном уровне с Гвардиолой и Тен Хагом
+2
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Сколько у него побед в еврокубках? Сколько он создал команд?
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хах хаха хаххахах ххахаххахах хаххахахахах хахаххахах ххахахх ха.....
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Мостовой тоже
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А Клопп и Моуриньо на одном уровне?
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Ответ QWertY
Это Арне Слот, который проиграл чемпионат в одну калитку Петеру Бошу с ПСВ. Кто такой Бош? Это то бист, который провалился во всех клубах вне Эредевизии.
Да, крутая смена подростает !!😂😂😂😂
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Ответ Ussaev M
Дело в том что Моуринью не на уровне Клоппа
Это как посмотреть, по трофеям, к примеру, Клопп не на уровне Моуриньо
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Ответ Willy Kambwala
Это как посмотреть, по трофеям, к примеру, Клопп не на уровне Моуриньо
По трофеям и Слот не на уровне Моуриньо, и даже не на уровне Клоппа. Поэтому имелись ввиду не трофеи, а именно тренерский уровень. Странно сравнивать одного из лучших тренеров десятилетия и сбитого лётчика, которого за те же 10 лет ото всюду увольняли и каждый следующий клуб был рангом ниже предыдущего, сейчас вот уже до Турции докатился.
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