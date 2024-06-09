Джорджиньо Вейналдум: «Слот на одном уровне с Клоппом и Моуринью»
Джорджиньо Вейналдум считает, что Арне Слот не уступает Юргену Клоппу.
«В начале сезона я несколько дней тренировался в «Фейеноорде» и увидел, как работает Слот. Это был очень высокий уровень, было действительно здорово.
Я могу сравнить его с Клоппом и Моуринью и сказать, что Слот на том же уровне.
Да, он сейчас окажется в совершенно другом мире, но это ведь не означает, что он не сможет делать то, что делал в «Фейеноорде»?» – сказал полузащитник «Аль-Иттифака» в интервью Algemeen Dagblad.
А тренером ПСВ был Бос, который пришел прошлым летом и сразу же разнес чемпионат.
В Германии у Боса не получилось. В Лионе у него не получилось.
Не факт, что у Слота не получится. Но судить по Эрадивизи кого-либо очень сложно.
Как по мне это самое рискованное назначение этого лета.