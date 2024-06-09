Джорджиньо Вейналдум: «Слот на одном уровне с Клоппом и Моуринью»

Джорджиньо Вейналдум считает, что Арне Слот не уступает Юргену Клоппу.

«В начале сезона я несколько дней тренировался в «Фейеноорде» и увидел, как работает Слот. Это был очень высокий уровень, было действительно здорово.

Я могу сравнить его с и и сказать, что на том же уровне.

Да, он сейчас окажется в совершенно другом мире, но это ведь не означает, что он не сможет делать то, что делал в « »?» – сказал полузащитник « » в интервью Algemeen Dagblad.