Моуринью о перспективах Италии на Евро-2024: «У них не очень талантливое поколение. Не верю, что они снова победят»
Жозе Моуринью не верит в то, что Италия защитит титул чемпиона Европы.
«Фавориты Евро – Португалия, Англия, Франция, за ними Германия и Испания. Может ли Италия стать чемпионом Европы? Не верю.
У них не очень талантливое поколение, я не верю, что они снова победят», – сказал бывший тренер «Ромы», недавно возглавивший «Фенербахче», в интервью RTP 3.
Италия начнет турнир в ранге действующего чемпиона Европы. Команда выиграла прошлый турнир, победив Англию по пенальти в финале.