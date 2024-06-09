Моуринью о перспективах Италии на Евро-2024: «У них не очень талантливое поколение. Не верю, что они снова победят»

Жозе Моуринью не верит в то, что Италия защитит титул чемпиона Европы.

«Фавориты Евро – , , , за ними и . Может ли Италия стать чемпионом Европы? Не верю.

У них не очень талантливое поколение, я не верю, что они снова победят», – сказал бывший тренер «Ромы», недавно возглавивший «Фенербахче», в интервью RTP 3.

Италия начнет турнир в ранге действующего чемпиона Европы. Команда выиграла прошлый турнир, победив Англию по пенальти в финале.