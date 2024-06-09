Моуринью о перспективах Италии на Евро-2024: «У них не очень талантливое поколение. Не верю, что они снова победят»

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Жозе Моуринью не верит в то, что Италия защитит титул чемпиона Европы.

«Фавориты Евро – Португалия, Англия, Франция, за ними Германия и Испания. Может ли Италия стать чемпионом Европы? Не верю.

У них не очень талантливое поколение, я не верю, что они снова победят», – сказал бывший тренер «Ромы», недавно возглавивший «Фенербахче», в интервью RTP 3. 

Италия начнет турнир в ранге действующего чемпиона Европы. Команда выиграла прошлый турнир, победив Англию по пенальти в финале. 

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9 комментариев
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Зато тренер у них нормальный
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Ответ Кино Музыка
Талантливых поколений у Италии не было никогда. Только отдельные звезды.
Состав 2006 напомнить?
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Слишком с большим багажом желчи свалил из Рима.
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Прошлое прямо кудесники мяча были.
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По факту прав, звезд в нынешней Италии нет.
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Ну Жозе это Италия. Они почти все свои титулы брали, не показывая супер пупер игру. Для них другое важно, если настроятся, выйдут из группы и будут в защите грызть землю, то шанс есть. Смогут доживать до пенальти, а там уже лотерея.
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Ответ Арман Царнаев
По факту прав, звезд в нынешней Италии нет.
Ну есть Кьеза, Барелла, Жоржиньо. Не супер прям, но звезды, да.
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