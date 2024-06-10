Жена Мамаева о его браке с Аланой: «Паша благородно женился после новости о беременности – через три недели после знакомства, он не выбирал ту партнершу осознанно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Павел Мамаев соцсети Алана Мамаева Футбол

Надежда Санько рассказала, что Павел Мамаев не был счастлив в предыдущем браке.

Павел и Алана Мамаевы развелись в 2021 году, прожив в браке 7 лет.

«Паша всегда был хорошим человеком, прекрасным отцом, другом, сыном, футболистом и кем хочешь. Да, у него был своенравный характер, избалованный в моменте – так, по крайней мере, мне отписывают его друзья и коллеги, но я этого вообще не знаю, со мной он вообще другой.

Он много гулял [будучи в браке с Аланой], что не скрывает и даже не стеснялся говорить мне об этом.

Он не выбирал ту партнершу осознанно. А после новости о беременности – через три недели после знакомства – благородно женился, чтобы ребенок не рос в неполной семье. Но счастье не пришло, и он с первых месяцев искал что-то, лгал, и поэтому было все то, что было.

Со мной иначе не получилось бы. Я очень властная и гордая, чтобы стерпеть даже мелочь. Он с первых дней сказал, что хочет семью, хорошую, крепкую, без измен, предательств», – рассказала супруга Мамаева в соцсетях.

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42 комментария
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Если новость о беременности была через три недели после знакомства, то забеременела она на первой встрече что ли?😂😂😂 Беременность же не сразу определяется. При таких обстоятельствах знакомства отдельно забавляет слово «благородно»
+50
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+50
Что эта футбольная новость делает на нашем сайте содержанок?
+36
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+33
Мамаев скоро станет ПЕРВЫМ футболистом, чьи жёны в количестве ДВУХ будут представлены тегами на sports’е.
+27
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+27
Я правильно понимаю: Алана забеременела ещё до того как они с Павлом познакомились(узнали как друг друга зовут)?
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Ответ Мохнатый55
"Я очень властная и гордая". Похоже, попал Паша под каблук.
Он конкретно попал под каблук
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"Я очень властная и гордая". Похоже, попал Паша под каблук.
+4
0
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Наконец-то на спортсе стали перепечатывать новости из СтарХит. Официально. 😊
+4
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"Я очень властная и гордая, чтобы стерпеть даже мелочь."
Каждая следующая жена хуже предыдущей - афоризм еще советский. Я вся такая уникальная...
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Пашок с тех времен хоть продвинулся в знаниях о контрацепции?
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Через пару лет. Жены Мамаева и где они сейчас
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В знаковой комедии "Не грози южному централу .... " есть эпизод где герой вступил в связь с девушкой и как только кончил она ему сразу: я беременна.
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Эти люди вообще понятия не имеют о значении слова благородство.
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судя по тому как описывает Пашу его новая жена... возможно и второй его брак тоже по залёту
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Через 3 недели забеременела? Павлик работал на износ как Марк Бартра или кто-то до него ударно потрудился над Аланой?
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Я не такая , я с трамвая ! Ой, что вы делаете , вы же меня #####! - Да ?!!! А я ничего не вижу . Обычно , когда говорят я не такая , как все и прочее ла ла ла, то там пробу ставить негде .
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Ответ atomio
Причем многие месяцами/годами пытаются забеременеть, а тут раз, и всё, готово)
Видишь по воротам на ропадал а тут попал. Палка выстрелила, расходимся)
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Ответ Боевой Бурят Путина
Если новость о беременности была через три недели после знакомства, то забеременела она на первой встрече что ли?😂😂😂 Беременность же не сразу определяется. При таких обстоятельствах знакомства отдельно забавляет слово «благородно»
Фьючерстная беременность. Сначала беременеешь, потом трахаешься.
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Что эта футбольная новость делает на нашем сайте Пусть говорят?
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Нам то это зачем!??
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страпонит походу его, властная и гордая )))
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Ответ Боевой Бурят Путина
Если новость о беременности была через три недели после знакомства, то забеременела она на первой встрече что ли?😂😂😂 Беременность же не сразу определяется. При таких обстоятельствах знакомства отдельно забавляет слово «благородно»
Причем многие месяцами/годами пытаются забеременеть, а тут раз, и всё, готово)
+2
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0
Ответ Боевой Бурят Путина
Если новость о беременности была через три недели после знакомства, то забеременела она на первой встрече что ли?😂😂😂 Беременность же не сразу определяется. При таких обстоятельствах знакомства отдельно забавляет слово «благородно»
Ник тебе пора сменить. На просто Бурят Путина.
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Ответ Н.Ф.
Мамаев скоро станет ПЕРВЫМ футболистом, чьи жёны в количестве ДВУХ будут представлены тегами на sports’е.
И судя по всему, первые кто будут сраться друг с другом
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Ответ Н.Ф.
Мамаев скоро станет ПЕРВЫМ футболистом, чьи жёны в количестве ДВУХ будут представлены тегами на sports’е.
Рискну предположить что следующим будет Сафонов)
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Ламин Ямаль - самый молодой футболист, при котором Паша благородно женился после новости о беременности через три недели после знакомства.
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Через три недели после знакомства... Маленький Павлик в школьной биологии явно смущенно остановился на пестиках и тычинках.
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Тыкал-то осознанно😇
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Читал, читал, так про спорт и не дождался.
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При всё этом эта его жена и Алана - по жизни близкие подруги.
Л-Логика.
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В раздел ФК или СП эту новость
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