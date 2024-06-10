Жена Мамаева о его браке с Аланой: «Паша благородно женился после новости о беременности – через три недели после знакомства, он не выбирал ту партнершу осознанно»

Надежда Санько рассказала, что Павел Мамаев не был счастлив в предыдущем браке.

и развелись в 2021 году, прожив в браке 7 лет.

«Паша всегда был хорошим человеком, прекрасным отцом, другом, сыном, футболистом и кем хочешь. Да, у него был своенравный характер, избалованный в моменте – так, по крайней мере, мне отписывают его друзья и коллеги, но я этого вообще не знаю, со мной он вообще другой.

Он много гулял [будучи в браке с Аланой], что не скрывает и даже не стеснялся говорить мне об этом.

Он не выбирал ту партнершу осознанно. А после новости о беременности – через три недели после знакомства – благородно женился, чтобы ребенок не рос в неполной семье. Но счастье не пришло, и он с первых месяцев искал что-то, лгал, и поэтому было все то, что было.

Со мной иначе не получилось бы. Я очень властная и гордая, чтобы стерпеть даже мелочь. Он с первых дней сказал, что хочет семью, хорошую, крепкую, без измен, предательств», – рассказала супруга Мамаева в соцсетях.