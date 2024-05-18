Алана Мамаева хочет помириться с Павлом: «Я ничего ему не делала, просто развелась»

Теги Ростов премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев Алана Мамаева деньги Футбол

Алана Мамаева рассказала, что хочет помириться с бывшим мужем Павлом Мамаевым.

Они развелись более трех лет назад. После этого между ними возник конфликт, связанный с выплатой алиментов.

Мамаева сообщила, что ей бы хотелось наладить отношения с бывшим супругом, учитывая, что он является отцом их общего ребенка.

«Я ничего ему не делала, я просто развелась!» – сказала бывшая жена экс-игрока сборной России.

Сейчас Мамаев женат на блогере Надежде Санько.

Алана поздравила бывшего мужа и его жену с ожидающимся прибавлением в семье: «Поздравляю! Малыш – это всегда прекрасно!»

Мамаева отметила, что не завидует Санько, и ей больше не хочется ввязываться с их семьей в публичные разборки.

Она отметила, что с дочерью Алисой футболист по-прежнему не общается, лишь платит алименты, сумма которых составляет 10 500 рублей.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
когда кончились деньги
+37
-1
+36
Банкрот))
+12
-1
+11
Деньги закончились, а нового папика на горизонте не видно
+9
0
+9
Ответ Spartanec<C>
Банкрот))
Причем это два слова в её случае.
+8
0
+8
А первый, боксёр, где? И что с попугаем?
+3
0
+3
анала мамаева
+3
0
+3
Ответ Егор15102
когда кончились деньги
...и когда уже не нужна никому.
+3
0
+3
То что показывают Погребняк и этот Мамаева, я непредставляю как с такими женщинами жить почти 20 лет , лучше всю жизнь провести один, чем делить с такими одну кровать.
+1
0
+1
Ответ Spartanec<C>
Банкрот))
Очко ушло в зрительный зал
+2
-1
+1
Как же всё это мерзко
И хватает наглости ещё рожей торговать
А чего еще от мамаевых кокориных ждать.. ни одна уважающая себя женщина с такими не свяжется
+3
-3
0
перевожу: у Аланы закончились деньги
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
Почему никому? Я бы палку кинул ей)) но это не точно
Для этого тебе надо выпить и прилично. Фото её глянь сначала)
+1
-1
0
Ответ Иван Иванов
Как же всё это мерзко И хватает наглости ещё рожей торговать А чего еще от мамаевых кокориных ждать.. ни одна уважающая себя женщина с такими не свяжется
Ни один уважающий себя мущщина с такими .... не свяжется.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий