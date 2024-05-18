Алана Мамаева хочет помириться с Павлом: «Я ничего ему не делала, просто развелась»

Алана Мамаева рассказала, что хочет помириться с бывшим мужем Павлом Мамаевым.

Они развелись более трех лет назад. После этого между ними возник конфликт, связанный с выплатой алиментов.

Мамаева сообщила, что ей бы хотелось наладить отношения с бывшим супругом, учитывая, что он является отцом их общего ребенка.

«Я ничего ему не делала, я просто развелась!» – сказала бывшая жена экс-игрока сборной России.

Сейчас Мамаев женат на блогере Надежде Санько.

Алана поздравила бывшего мужа и его жену с ожидающимся прибавлением в семье: «Поздравляю! Малыш – это всегда прекрасно!»

Мамаева отметила, что не завидует Санько, и ей больше не хочется ввязываться с их семьей в публичные разборки.

Она отметила, что с дочерью Алисой футболист по-прежнему не общается, лишь платит алименты, сумма которых составляет 10 500 рублей.