Иск Мамаева на 10 млн руб к бывшей супруге Алане суд оставил без движения. Нужно устранить процессуальные нарушения

Суд оставил без движения иск Павла Мамаева к бывшей супруге.

Ранее стало известно, что экс-футболист ЦСКА, «Ростова» и сборной России подал иск к , в котором просит суд взыскать с экс-супруги 10 220 000 рублей за «неосновательное обогащение» и оплаченную им госпошлину – 60 тысяч рублей.

Как указано в карточке дела, Пресненский суд Москвы оставил без движения иск Мамаева к Алане. Иск оставлен без движения для устранения процессуальных нарушений.

и Алана прожили в браке 7 лет. В апреле 2021 года супруги развелись.