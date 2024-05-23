Иск Мамаева на 10 млн руб к бывшей супруге Алане суд оставил без движения. Нужно устранить процессуальные нарушения

Теги премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев девушки и спорт Алана Мамаева деньги Футбол

Суд оставил без движения иск Павла Мамаева к бывшей супруге.

Ранее стало известно, что экс-футболист ЦСКА, «Ростова» и сборной России подал иск к Алане Мамаевой, в котором просит суд взыскать с экс-супруги 10 220 000 рублей за «неосновательное обогащение» и оплаченную им госпошлину – 60 тысяч рублей. 

Как указано в карточке дела, Пресненский суд Москвы оставил без движения иск Мамаева к Алане. Иск оставлен без движения для устранения процессуальных нарушений. 

Павел и Алана прожили в браке 7 лет. В апреле 2021 года супруги развелись. 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Набрал адвокатов по объявлению... 29.02.2021
+6
0
+6
Коллега из комментариев посадил двоечников на пятую точку. Новый иск тоже сюда выкладывайте, будем экспертизу проводить
+6
0
+6
Просто иск с датой 29.02.2021 подавал гений юридической мысли Эльман Пашаев
+4
-1
+3
В последнем абзаце всё как-то сухо, могли бы и про общего ребёнка упомянуть.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий