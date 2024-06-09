Де Йонг не хочет отвечать на предложение «Барсы» продлить контракт на 3 года, но и уходить этим летом не намерен. Френки считает, что время работает на него
Френки де Йонг удовлетворен неопределенностью насчет его контракта.
Как сообщает Marca, «Барселона» сделала ему предложение о продлении срока действия договора, истекающего в 2026 году, на три года. При этом повышения зарплаты не предусматривается.
27-летний футболист не отвечает на предложение, но и уходить из клуба этим летом не собирается. Он убежден, что время работает на него: в следующем году он сможет оказать дополнительное давление на «Барселону», а также на заинтересованные в его приобретении команды.
В этом сезоне де Йонг провел 20 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.