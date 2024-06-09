Де Йонг не хочет отвечать на предложение «Барсы» продлить контракт на 3 года, но и уходить этим летом не намерен. Френки считает, что время работает на него

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг удовлетворен неопределенностью насчет его контракта.

Как сообщает Marca, «Барселона» сделала ему предложение о продлении срока действия договора, истекающего в 2026 году, на три года. При этом повышения зарплаты не предусматривается.

27-летний футболист не отвечает на предложение, но и уходить из клуба этим летом не собирается. Он убежден, что время работает на него: в следующем году он сможет оказать дополнительное давление на «Барселону», а также на заинтересованные в его приобретении команды.

В этом сезоне де Йонг провел 20 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев
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Теперь я понял почему Йонг, иногда, передерживает мячик и затягивает с продвигающими передачами. Он думает : спокойно, бро, время работает на тебя
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+23
Логично, хочет все деньги по действующему контракту получить, а потом уже решать что дальше
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Ответ & Co1366
Фантазии от Марки. Ещё два года контракта, рановато вести переговоры.
Как раз за два год до истечения контракта и есть самый классический вариант - чтобы не остаться в ситуации когда клуб шантажируют свободным уходом или сниженной суммой трансфера. С Араухо тоже поэтому сейчас и ведутся переговоры.
+5
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+5
Не такой уж этот де Йонг незаменимый. Ну где-то в "Валенсии" или "Фенербахче" это конечно была бы суперзвезда, но для "Барселоны" это просто добротный игрок, но не безупречный.
+4
-2
+2
Больше, чем клуб 🤓
+3
-2
+1
Ответ <Inter>
Мбаппе открыл ящик пандоры своим бесплатным переходом. Сейчас всё больше игроков будут думать о том, чтобы уйти по окончанию контракта и получить подписной бонус
Да уже вроде года два-три, как этот ящик пандоры открыт. Это фишку агенты придумали)
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Мбаппе открыл ящик пандоры своим бесплатным переходом. Сейчас всё больше игроков будут думать о том, чтобы уйти по окончанию контракта и получить подписной бонус
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Time is on my Side (Rolling Stones)
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Де Йонг такая сука на самом деле
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Очередная серия сериала: как Лапорта и де Йонг делили бабки.
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Выдоит прохудившийся мешок по полной))
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Пока такая зарплата капает, можно и на лавке посидеть и потом уйти в норм клуб свободным агентом
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Ответ Ллб
Теперь я понял почему Йонг, иногда, передерживает мячик и затягивает с продвигающими передачами. Он думает : спокойно, бро, время работает на тебя
блин, не думал что кто-то догадается
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