Ван Гал считает, что увольнять тен Хага не стоит: «МЮ» выиграл Кубок Англии, в 1-м сезоне вышел в ЛЧ. Эрику нужно больше времени – и мне тоже нужно было»
Луи ван Гал убежден, что «Манчестер Юнайтед» не следует увольнять Эрика тен Хага.
«Конечно нет. И мне тоже нужно было больше времени в «МЮ». Я тоже выиграл Кубок Англии, до меня это никому не удавалось на протяжении 20 лет. Теперь Кубок Англии выиграл Эрик, а в первом сезоне команда квалифицировалась в Лигу чемпионов, так что я не считаю, что его нужно увольнять.
Ему нужно больше времени, хотя и я тоже могу дать более критическую оценку. Он поработал не фантастически, есть за что покритиковать. Но он также показал, что он хороший тренер», – отметил бывший главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports.
А лучше 10 или 20
Он собрал полный набор, что бы его отправить в отставку.
Я даже не представляю о чем надо думать, что бы решиться оставить этого настоящего шарлатана у руля. Его уровень Вест Хем, но явно не МЮ
Ван Гал взял Кубок Англии и ниже 5го в двух сезонах не опускался. Да, игра оставляла желать лучшего, но время ему нужно было дать, а не приглашать ссаного сбитого автобусника
Позорно вылетел сначала из ЛЧ, затем из ЛЕ. Ни один игрок при нем не прогрессировал. Игры не было, никакой. Забили 49 мячей в 38 играх АПЛ (ниже бывало вообще когда-то?). Запомнился только тем, что внедрил в состав Решфорда. Всё.
При Артете игра и результаты появились к концу второго сезона. Всё что было во втором сезоне ван гала перечислено выше.
Молодец, выиграл кубок англии, но сетка была халявной: Шеффилд-Дерби Каунти-Шрусбери Таун-Вест Хем-Эвертон. А в финале Кристэл Пэлэс.Тен Хаг хотя б обыграл ливерпуль и сити в борьбе за кубок. Ван Гал не заслуживал всё же шанса, имхо.