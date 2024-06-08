Ван Гал считает, что увольнять тен Хага не стоит: «МЮ» выиграл Кубок Англии, в 1-м сезоне вышел в ЛЧ. Эрику нужно больше времени – и мне тоже нужно было»

Луи ван Гал убежден, что «Манчестер Юнайтед» не следует увольнять Эрика тен Хага.

«Конечно нет. И мне тоже нужно было больше времени в «МЮ». Я тоже выиграл , до меня это никому не удавалось на протяжении 20 лет. Теперь Кубок Англии выиграл , а в первом сезоне команда квалифицировалась в Лигу чемпионов, так что я не считаю, что его нужно увольнять.

Ему нужно больше времени, хотя и я тоже могу дать более критическую оценку. Он поработал не фантастически, есть за что покритиковать. Но он также показал, что он хороший тренер», – отметил бывший главный тренер « » в интервью Sky Sports.