Ван Гал считает, что увольнять тен Хага не стоит: «МЮ» выиграл Кубок Англии, в 1-м сезоне вышел в ЛЧ. Эрику нужно больше времени – и мне тоже нужно было»

Теги Манчестер Юнайтед Луи ван Гал премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Луи ван Гал убежден, что «Манчестер Юнайтед» не следует увольнять Эрика тен Хага.

«Конечно нет. И мне тоже нужно было больше времени в «МЮ». Я тоже выиграл Кубок Англии, до меня это никому не удавалось на протяжении 20 лет. Теперь Кубок Англии выиграл Эрик, а в первом сезоне команда квалифицировалась в Лигу чемпионов, так что я не считаю, что его нужно увольнять.

Ему нужно больше времени, хотя и я тоже могу дать более критическую оценку. Он поработал не фантастически, есть за что покритиковать. Но он также показал, что он хороший тренер», – отметил бывший главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports.

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14 комментариев
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Все верно, на строительство команды нужно 5 лет.
А лучше 10 или 20
+7
-2
+5
Непонятно про двадцать лет, что он имеет в виду.
+2
0
+2
Если бы была хорошая игра, просто разные нюансы мешали, тогда да. А так за два года никакого рисунка игры у МЮ нет. Сегодня такой футбол, завтра другой, плюс провалы из матча в матч, еще конфликты с игроками, дорогие трансферы себя не оправдавшие.
Он собрал полный набор, что бы его отправить в отставку.
Я даже не представляю о чем надо думать, что бы решиться оставить этого настоящего шарлатана у руля. Его уровень Вест Хем, но явно не МЮ
+3
-1
+2
Ответ Козявки Терри
Ван Гал думает, что все забыли, как в его последнее сезоне "0-0 к перерыву" стало мемом. Нет уж, спасибо должен сказать, что дали доработать сезон.
Люди же забыли как тот же сейчас возносимый Артетка занимал 8е места с Арсеналом, хотя Эмери сезоном ранее был на 5 месте и выходил в финал ЛЕ.

Ван Гал взял Кубок Англии и ниже 5го в двух сезонах не опускался. Да, игра оставляла желать лучшего, но время ему нужно было дать, а не приглашать ссаного сбитого автобусника
+2
0
+2
Ответ QWertY
Люди же забыли как тот же сейчас возносимый Артетка занимал 8е места с Арсеналом, хотя Эмери сезоном ранее был на 5 месте и выходил в финал ЛЕ. Ван Гал взял Кубок Англии и ниже 5го в двух сезонах не опускался. Да, игра оставляла желать лучшего, но время ему нужно было дать, а не приглашать ссаного сбитого автобусника
Не занял место в топ-4 в самый слабый сезон АПЛ.
Позорно вылетел сначала из ЛЧ, затем из ЛЕ. Ни один игрок при нем не прогрессировал. Игры не было, никакой. Забили 49 мячей в 38 играх АПЛ (ниже бывало вообще когда-то?). Запомнился только тем, что внедрил в состав Решфорда. Всё.
При Артете игра и результаты появились к концу второго сезона. Всё что было во втором сезоне ван гала перечислено выше.
+1
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+1
Ответ QWertY
Люди же забыли как тот же сейчас возносимый Артетка занимал 8е места с Арсеналом, хотя Эмери сезоном ранее был на 5 месте и выходил в финал ЛЕ. Ван Гал взял Кубок Англии и ниже 5го в двух сезонах не опускался. Да, игра оставляла желать лучшего, но время ему нужно было дать, а не приглашать ссаного сбитого автобусника
справедливости ради, в 16 году Моур не был сбитым летчиком, так как годом ранее брал чемпионат с Челси
+1
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+1
Ответ QWertY
Занял 5е место имея равное количество очков с 4м(Сити), да, вылет из ЛЧ был позорным, но в чем был позор при вылете в ЛЕ от Ливера, который начал играть в хороший футбол после прихода Клоппа? Там была равная игра, но Ливеру повезло больше. Разгромно не проигрывал топ клубам как это регулярно делал Артета, даже когда после сильных травм приходилось привлекать молодежку(вспомнить хотя бы победу против Арсенала 3-2, когда Рэфшорд делала вещи). Ну и закончил сезон с Кубком Англии, что уже хороший результат. Дай ему нормальных игроков и 3й сезон, то Ван Гал дал бы более крутой результат.
Он бы получил еще один шанс, если б попал в ЛЧ. Да, равное кол-во очков с сити, это правда. Но, опять же, 49 мячей было забито (на 8 меньше, чем сейчас) и больно было смотреть на игру, плюс, набрали всего на 6 очков больше, чем сейчас. Это был очень слабый год в апл.
Молодец, выиграл кубок англии, но сетка была халявной: Шеффилд-Дерби Каунти-Шрусбери Таун-Вест Хем-Эвертон. А в финале Кристэл Пэлэс.Тен Хаг хотя б обыграл ливерпуль и сити в борьбе за кубок. Ван Гал не заслуживал всё же шанса, имхо.
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Ответ Козявки Терри
Не занял место в топ-4 в самый слабый сезон АПЛ. Позорно вылетел сначала из ЛЧ, затем из ЛЕ. Ни один игрок при нем не прогрессировал. Игры не было, никакой. Забили 49 мячей в 38 играх АПЛ (ниже бывало вообще когда-то?). Запомнился только тем, что внедрил в состав Решфорда. Всё. При Артете игра и результаты появились к концу второго сезона. Всё что было во втором сезоне ван гала перечислено выше.
Занял 5е место имея равное количество очков с 4м(Сити), да, вылет из ЛЧ был позорным, но в чем был позор при вылете в ЛЕ от Ливера, который начал играть в хороший футбол после прихода Клоппа? Там была равная игра, но Ливеру повезло больше. Разгромно не проигрывал топ клубам как это регулярно делал Артета, даже когда после сильных травм приходилось привлекать молодежку(вспомнить хотя бы победу против Арсенала 3-2, когда Рэфшорд делала вещи). Ну и закончил сезон с Кубком Англии, что уже хороший результат. Дай ему нормальных игроков и 3й сезон, то Ван Гал дал бы более крутой результат.
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