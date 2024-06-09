«Спартак» ищет левого вингера: не старше 26 лет, рассматривают рынки Латинской Америки и Лиги 1
«Спартак» продолжает активно искать левого вингера.
По данным Metaratings.ru, предельный возраст потенциального новичка – 26 лет. Московский клуб в основном рассматривает рынок Латинской Америки, а также футболистов из чемпионата Франции.
Ранее агент футболиста «Атлетико» Мемфиса Депая допустил переход своего клиента в РПЛ. По данным источника, «Спартак» не рассматривал кандидатуру Депая, его нет в списках спортивного директора Томаша Амарала.
1. Найти левого вингера.
2. Найти восьмерку.
3. Мартинса продать, на его место взять обороняющегося опорника.
4. Молодого российского защитника в центр обороны.
5. Умярова сдать куда-нибудь, как ненужную стеклотару.