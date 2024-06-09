«Спартак» ищет левого вингера: не старше 26 лет, рассматривают рынки Латинской Америки и Лиги 1

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Томаш Амарал Футбол

«Спартак» продолжает активно искать левого вингера.

По данным Metaratings.ru, предельный возраст потенциального новичка – 26 лет. Московский клуб в основном рассматривает рынок Латинской Америки, а также футболистов из чемпионата Франции.

Ранее агент футболиста «Атлетико» Мемфиса Депая допустил переход своего клиента в РПЛ. По данным источника, «Спартак» не рассматривал кандидатуру Депая, его нет в списках спортивного директора Томаша Амарала.

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14 комментариев
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Динамо(Махачкала) вторую неделю ищет опорника: рассматривают все рынки Дербента и Хасавюрта.
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Ну да, Мемфис же не из Латинской Америки и не из Лиги 1. )
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Зиньковский: у вас же есть я
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Бонгонда большую часть карьеры играл слева.
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С авито новость?!)
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Спартаку нужно в это Т.О.:
1. Найти левого вингера.
2. Найти восьмерку.
3. Мартинса продать, на его место взять обороняющегося опорника.
4. Молодого российского защитника в центр обороны.
5. Умярова сдать куда-нибудь, как ненужную стеклотару.
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Зря Спартак недооценивает рынки Москвы и Московской обл. Если там развесить объявления, 100% кто-то откликнется.
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Ответ brno2020
Ну да, Мемфис же не из Латинской Америки и не из Лиги 1. )
Думаешь, в Metaratings об этом знают?)
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Ответ playmaker
Зиньковский: у вас же есть я
Будет на замены выходить и в кубке. В основу не тянет.
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