«Спартак» ищет левого вингера: не старше 26 лет, рассматривают рынки Латинской Америки и Лиги 1

«Спартак» продолжает активно искать левого вингера.

По данным Metaratings.ru, предельный возраст потенциального новичка – 26 лет. Московский клуб в основном рассматривает рынок Латинской Америки, а также футболистов из чемпионата Франции.

Ранее агент футболиста «Атлетико» Мемфиса Депая допустил переход своего клиента в РПЛ. По данным источника, «Спартак» не рассматривал кандидатуру Депая, его нет в списках спортивного директора Томаша Амарала.