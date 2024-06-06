Латышонок требует у «Спартака» возможность бороться за место в основе. Клуб взял паузу в переговорах (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Балтика Евгений Латышонок Александр Максименко Футбол

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок поставил условие «Спартаку».

По данным инсайдера Ивана Карпова, вратарь требует возможность бороться за место первого номера в команде, а не быть исключительно резервным вариантом для подмены Александра Максименко.

«Спартак взял паузу в переговорах о трансфере Латышонка. Вратарская позиция на данный момент не ключевая для красно-белых, поэтому в клубе не намерены спешить.

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75 комментариев
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Ответ Фарид Харисов
Латышонок потребовал от "Спартака" также подписать его братьев — Литвашонка и Эстоншонка.
пощади, бог юмора)
+170
-5
+165
Латышонок потребовал от "Спартака" также подписать его братьев — Литвашонка и Эстоншонка.
+117
-49
+68
А что ему мешает просто делать это?
+43
-3
+40
Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
А что ему мешает просто делать это?
Мешает очередной слух от Карпова. Не более того.
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А паузу зачем "Спартак" взял? Типа, мы к такому не готовились, ещё и бороться за место в основе хочет?
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Лучше пускай в Зените себя попробует.

Миша последний год, Васютин - аут, Адамов - Адамов.

У такого клуба и нет основного вратаря уже который сезон.

Вопрос только предлагал ему Зенит контракт или нет.

А так, ситуация с конкуренцией в пользу _любого_ новичка, которого Зенит решит подписать.
+15
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+8
Я смотрю, за Спартак болеет весь Аншлаг, судя по комментариям
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+7
Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
А что ему мешает просто делать это?
Ну может он просит, например, чтобы его, как минимум, на пару-тройку игр за 1 круг выпустили, а там уж как пойдет. А если его за сезон три раза в Кубке выпустят, то вроде сильно не поборешься.
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Новость просто огонь!!! Особенно с возможностью бороться за место основного вратаря. Вот прям уже представил себе пункт в договоре "Игрок может бороться за место в стартовом составе только при одобрении этой идеи руководством клуба".
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Речь идёт о Спартаке из Юрмалы, насколько я понимаю.
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Максименко напрягся)
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Прочитал эту "новость" и даже как-то начал переживать за Ивана Карпова. А ведь раньше, до этого "инсайда", я как-то не воспринимал всерьез подколы комментаторов на тему его вероятного "алкоголизма".
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Спартак всегда покупает вратаря кто тащит против них, а потом лавка….
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вполне адекватное условие
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Да пускай борется.. но начали опять не с этого..
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Ответ Оригинальный Ник
У Спартака больше молодых болельщиков, чем у Зенита и всех остальных московских клубов вместе взятых
Да, да...а Юпитер и Марс вообще всем населением планет с детства за Спартак.. 🤣🤣🤣.
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Если уж так нужен 2 вратарь, опытный, готовый сидеть на скамейке, возьмите шелию
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Ответ Magic13
А что Спартак из себя представляет, кроме шапито и завсегдатого середняка?
А что из себя представляет Балтика? Пиво как пиво.)))
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Ответ Вадим flanec
Точно, причём тут Балтика? Латышонок же из Калининграда.))
Тут дискус про Спартак.😄
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Ответ Фарид Харисов
Латышонок потребовал от "Спартака" также подписать его братьев — Литвашонка и Эстоншонка.
В 70-х за донецкий "Шахтёр" играл Латыш.
После сезона 1978 года случился его скандальный переход в московское "Динамо".
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А изначально его планировали подписать пасти коров на пастбище?
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Ответ Вадим flanec
Вот незадача. А я уж подумал о возможном переходе Латышонка.
Это пахнет бредом, а не переходом.
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Ответ Где ваше прошлое?
С Селиховым или нет заходить в новый сезон - не проблема, есть более интересные и важные позиции, которые хотелось бы улучшить! По вратарю - забирал бы Акгарцева, но теперь он основной
Здесь всё зависит от менеджмента и увеличения спонсорских.
Так-то у вас пассажиров хватает.
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А кто карпу рассказывает это,сам Латышонок?
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А почему Динамо не подсуетились? У нас бы он шёл первым номером.
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Ответ Вадим flanec
А что из себя представляет Балтика? Пиво как пиво.)))
При чём тут Балтика?😄
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А смысл тогда переходить в Спартак? Латышонок это уже готовый вратарь, и понятное дело он хочет в основе играть
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Magic13
Тут дискус про Спартак.😄
Вот незадача. А я уж подумал о возможном переходе Латышонка.
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Ответ Sunnyboy
У них же есть Жирдяй, с ним задачу по сохранению прописку вполне по силам выполнить, тем более с таким Бюджетещем!
кержаковед надеюсь ещё пару лет повеселит всю страну.
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