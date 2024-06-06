Латышонок требует у «Спартака» возможность бороться за место в основе. Клуб взял паузу в переговорах (Иван Карпов)

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок поставил условие «Спартаку».

По данным инсайдера Ивана Карпова, вратарь требует возможность бороться за место первого номера в команде, а не быть исключительно резервным вариантом для подмены Александра Максименко.

« взял паузу в переговорах о трансфере Латышонка. Вратарская позиция на данный момент не ключевая для красно-белых, поэтому в клубе не намерены спешить.