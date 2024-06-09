Агент Депая о переходе в РПЛ: «Это было бы неожиданно. «Спартак»? Пока ничего не слышал от него»
Агент оценил вероятность перехода Мемфиса Депая в «Спартак» или другой клуб РПЛ.
30-летний нападающий сборной Нидерландов покидает «Атлетико» на правах свободного агента.
– Возможен ли переход Депая летом в РПЛ?
– Честно говоря, это было бы неожиданно, так как ни один российский клуб не выходил на связь.
– Готов ли Мемфис рассматривать РПЛ?
– Еще рано говорить, – заявил «РБ Спорт» агент игрока Себастьян Ледюр.
Кроме того, он прокомментировал возможность перехода Мемфиса в «Спартак», о чем год назад говорил хавбек красно-белых Квинси Промес.
«Спартак»? Пока ничего не слышал от него», – цитирует агента «Спорт-Экспресс».
Нужен звонок от Промеса...
В Дортмунд бы какой нить, околотоп