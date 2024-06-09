Агент Депая о переходе в РПЛ: «Это было бы неожиданно. «Спартак»? Пока ничего не слышал от него»

Теги Спартак премьер-лига Россия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай агенты Футбол

Агент оценил вероятность перехода Мемфиса Депая в «Спартак» или другой клуб РПЛ.

30-летний нападающий сборной Нидерландов покидает «Атлетико» на правах свободного агента.

– Возможен ли переход Депая летом в РПЛ?

– Честно говоря, это было бы неожиданно, так как ни один российский клуб не выходил на связь.

– Готов ли Мемфис рассматривать РПЛ?

– Еще рано говорить, – заявил «РБ Спорт» агент игрока Себастьян Ледюр.

Кроме того, он прокомментировал возможность перехода Мемфиса в «Спартак», о чем год назад говорил хавбек красно-белых Квинси Промес.

«Спартак»? Пока ничего не слышал от него», – цитирует агента «Спорт-Экспресс».

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10 комментариев
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Намёк понят, ждёт предложения от Спартака, потом будет рубиться за себя и за того парня с удвоенной силой....
Нужен звонок от Промеса...
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Если он в пять раз может больше заработать у арабов, то зачем нужна РПЛ
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Ужас 🤢
В Дортмунд бы какой нить, околотоп
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Ого, что за новость! У нас сегодня не 1-е апреля?
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Ну правильно, связь с голландской наркомафией надо восстанавливать...
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Ответ Вячеслав Припузов
Намёк понят, ждёт предложения от Спартака, потом будет рубиться за себя и за того парня с удвоенной силой.... Нужен звонок от Промеса...
тому парню еще долго в эмиратах загорать
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Ответ deligy
Если он в пять раз может больше заработать у арабов, то зачем нужна РПЛ
Проездом через Рф
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