Агент Депая о переходе в РПЛ: «Это было бы неожиданно. «Спартак»? Пока ничего не слышал от него»

Агент оценил вероятность перехода Мемфиса Депая в «Спартак» или другой клуб РПЛ.

30-летний нападающий сборной Нидерландов покидает « » на правах свободного агента.

– Возможен ли переход летом в ?

– Честно говоря, это было бы неожиданно, так как ни один российский клуб не выходил на связь.

– Готов ли Мемфис рассматривать РПЛ?

– Еще рано говорить, – заявил «РБ Спорт» агент игрока Себастьян Ледюр.

Кроме того, он прокомментировал возможность перехода Мемфиса в «Спартак», о чем год назад говорил хавбек красно-белых Квинси Промес.

« »? Пока ничего не слышал от него», – цитирует агента «Спорт-Экспресс».