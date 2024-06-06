Карпин не считает Россию фаворитом в матче с Беларусью: «У белорусов тоже много кто играет в Европе – Россия тоже Европа»

Валерий Карпин не считает сборную России фаворитом в игре с Беларусью.

Товарищеская встреча между командами Беларуси и России состоится 7 июня в Минске.

– Ощущаете ли себя фаворитами?

– Нет. А должны?

– У нас много кто в Европе играет.

– Много – это кто? , которого нет? Головин, которого нет? Кузяев? Окей. Сафонов еще не играет [в Европе]. У белорусов тоже много кто играет в Европе, Россия тоже Европа. Завтра посмотрим, кто сильнее.

На бумаге многие клубы и сборные кажутся сильнее, но надо доказывать на поле. Много у нас потерь от того состава, который мог быть: Осипенко, Баринов, Сильянов, , Захарян. Шанс представится другим, кто, возможно, не участвовал в предыдущих матчах, – сказал главный тренер сборной России.

Сафонов прошел медосмотр в «ПСЖ». Об этом сообщил Карпин: «Подписание на днях»