Карпин не считает Россию фаворитом в матче с Беларусью: «У белорусов тоже много кто играет в Европе – Россия тоже Европа»

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Валерий Карпин не считает сборную России фаворитом в игре с Беларусью.

Товарищеская встреча между командами Беларуси и России состоится 7 июня в Минске.

Ощущаете ли себя фаворитами?

– Нет. А должны?

У нас много кто в Европе играет.

– Много – это кто? Захарян, которого нет? Головин, которого нет? Кузяев? Окей. Сафонов еще не играет [в Европе]. У белорусов тоже много кто играет в Европе, Россия тоже Европа. Завтра посмотрим, кто сильнее.

На бумаге многие клубы и сборные кажутся сильнее, но надо доказывать на поле. Много у нас потерь от того состава, который мог быть: Осипенко, Баринов, Сильянов, Головин, Захарян. Шанс представится другим, кто, возможно, не участвовал в предыдущих матчах, – сказал главный тренер сборной России.

Сафонов прошел медосмотр в «ПСЖ». Об этом сообщил Карпин: «Подписание на днях»

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6 комментариев
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Валера глумиться конечно мастерски , молодца
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Идиотничает или реально узколобый?
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Театр одного актёра начинается. ))
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