Ван Гал о Слоте в «Ливерпуле»: «Очень хороший выбор. Сейчас он лучший нидерландский тренер наряду с Босом»

Луи ван Гал поделился мнением о новом тренере «Ливерпуля» Арне Слоте.

– Нидерландский тренер теперь будет в « ». После Юргена Клоппа перед ним стоит серьезная задача.

­– Да, это большая работа, потому что Юрген Клопп проделал ее фантастически. Ему [Слоту], как преемнику, всегда сложнее. Но он хороший тренер.

Я думаю, что на данный момент вместе с Петером Боcом (возглавляющим ПСВ – Sports) он лучший тренер из Нидерландов. И с ним можно было договариваться, он был свободен.

Так что думаю, что «Ливерпуль» сделал очень хороший выбор, – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтеде» в интервью Sky Sports.

Тен Хаг о Слоте: «О его «Фейеноорде» отзываются слишком восторженно, ПСВ был выше на две головы. Он приходит в лучшем положении, чем я, когда переходил в «МЮ». Клопп оставил прочный фундамент»

Экс-вратарь «Ливерпуля» Вестервелд о Слоте: «Он идеально подходит клубу, в Нидерландах его давно сравнивают с Клоппом и Гвардиолой. Еще он приятный парень, всегда готов пошутить»