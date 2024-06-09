Ван Гал о Слоте в «Ливерпуле»: «Очень хороший выбор. Сейчас он лучший нидерландский тренер наряду с Босом»

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ Луи ван Гал премьер-лига Англия Арне Слот Петер Бос Футбол

Луи ван Гал поделился мнением о новом тренере «Ливерпуля» Арне Слоте.

– Нидерландский тренер теперь будет в «Ливерпуле». После Юргена Клоппа перед ним стоит серьезная задача.

­– Да, это большая работа, потому что Юрген Клопп проделал ее фантастически. Ему [Слоту], как преемнику, всегда сложнее. Но он хороший тренер.

Я думаю, что на данный момент вместе с Петером Боcом (возглавляющим ПСВ – Sports) он лучший тренер из Нидерландов. И с ним можно было договариваться, он был свободен.

Так что думаю, что «Ливерпуль» сделал очень хороший выбор, – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтеде» в интервью Sky Sports.

Тен Хаг о Слоте: «О его «Фейеноорде» отзываются слишком восторженно, ПСВ был выше на две головы. Он приходит в лучшем положении, чем я, когда переходил в «МЮ». Клопп оставил прочный фундамент»

Экс-вратарь «Ливерпуля» Вестервелд о Слоте: «Он идеально подходит клубу, в Нидерландах его давно сравнивают с Клоппом и Гвардиолой. Еще он приятный парень, всегда готов пошутить»

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5 комментариев
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А как же моби/уолтер уайт из манчестера?
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Далеко не у всех голландских тренеров получалось в АПЛ. Ван Гал знает это , как говорится, по себе.
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Ой как переживаю я как болельщик Ливерпуля что будет как у Тен хага в мю , надеюсь хоть в 4ку залезем в следующем сезоне
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Ответ Тиджани Бабангида
Далеко не у всех голландских тренеров получалось в АПЛ. Ван Гал знает это , как говорится, по себе.
По факту ни у кого не получилось на топ уровне. Самый прикол, что лучшие результаты именно у Тен Хага -3 место и два кубка)

Upd: я забыл про великого Хиддинка, который выводил Челси в полуфинал ЛЧ и брал Кубок Англии. Это простительно, ибо Гус нетипичный голландский коуч)
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