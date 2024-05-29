Тен Хаг о Слоте: «О его «Фейеноорде» отзываются слишком восторженно, ПСВ был выше на две головы. Он приходит в лучшем положении, чем я, когда переходил в «МЮ». Клопп оставил прочный фундамент»

Эрик тен Хаг раскритиковал работу Арне Слота в «Фейеноорде».

«Люди слишком восторженно отзываются о «Фейеноорде». В этом году « » был не плох, но не на высоте. был на две головы выше во всех аспектах. В плане владения мячом, прессинга, интенсивности – во всем.

Бос и его штаб сработали на высшем уровне. «Эйндховен» был намного лучше остальных и значительно лучше «Фейеноорда».

Клопп и [помощник] Пеп Лейндерс оставили после себя прочный фундамент. Он [ ] приходит в лучшем положении, чем я, когда переходил в « » из Нидерландов.

В плане структуры клуба, с точки зрения баланса в составе. В прошлом году у них [в « »] был переходный период в команде. Тогда ушли такие ребята, как Фабиньо и Джордан Хендерсон. Прошлый сезон «Ливерпуля» был похож на наш нынешний, с множеством травм», – сказал главный тренер «МЮ».