Тен Хаг о Слоте: «О его «Фейеноорде» отзываются слишком восторженно, ПСВ был выше на две головы. Он приходит в лучшем положении, чем я, когда переходил в «МЮ». Клопп оставил прочный фундамент»
Эрик тен Хаг раскритиковал работу Арне Слота в «Фейеноорде».
«Люди слишком восторженно отзываются о «Фейеноорде». В этом году «Фейеноорд» был не плох, но не на высоте. ПСВ был на две головы выше во всех аспектах. В плане владения мячом, прессинга, интенсивности – во всем.
Бос и его штаб сработали на высшем уровне. «Эйндховен» был намного лучше остальных и значительно лучше «Фейеноорда».
Клопп и [помощник] Пеп Лейндерс оставили после себя прочный фундамент. Он [Слот] приходит в лучшем положении, чем я, когда переходил в «Ман Юнайтед» из Нидерландов.
В плане структуры клуба, с точки зрения баланса в составе. В прошлом году у них [в «Ливерпуле»] был переходный период в команде. Тогда ушли такие ребята, как Фабиньо и Джордан Хендерсон. Прошлый сезон «Ливерпуля» был похож на наш нынешний, с множеством травм», – сказал главный тренер «МЮ».
Тен Хааг пришёл и хоть что-то делает, чтобы выравнять все то, что сделал Роналду с клубом, который дал ему такую яркую футбольную карьеру.
“This is great for the Dutch trainers’ guild, and Arne Slot also fits Liverpool with his philosophy”
Но приводить их в новости, конечно же, никто не будет...