Тен Хаг о Слоте: «О его «Фейеноорде» отзываются слишком восторженно, ПСВ был выше на две головы. Он приходит в лучшем положении, чем я, когда переходил в «МЮ». Клопп оставил прочный фундамент»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ Фейеноорд премьер-лига Англия Юрген Клопп Арне Слот Эрик тен Хаг Пеп Лейндерс Футбол

Эрик тен Хаг раскритиковал работу Арне Слота в «Фейеноорде».

«Люди слишком восторженно отзываются о «Фейеноорде». В этом году «Фейеноорд» был не плох, но не на высоте. ПСВ был на две головы выше во всех аспектах. В плане владения мячом, прессинга, интенсивности – во всем.

Бос и его штаб сработали на высшем уровне. «Эйндховен» был намного лучше остальных и значительно лучше «Фейеноорда».

Клопп и [помощник] Пеп Лейндерс оставили после себя прочный фундамент. Он [Слот] приходит в лучшем положении, чем я, когда переходил в «Ман Юнайтед» из Нидерландов.

В плане структуры клуба, с точки зрения баланса в составе. В прошлом году у них [в «Ливерпуле»] был переходный период в команде. Тогда ушли такие ребята, как Фабиньо и Джордан Хендерсон. Прошлый сезон «Ливерпуля» был похож на наш нынешний, с множеством травм», – сказал главный тренер «МЮ».

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44 комментария
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... и вообще этот Слот лох и я его побежду, сейчас только мои Аякские трансферы наконец то заиграют и я его побежду!
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Что то его совсем понесло после победы в кубке
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Абсолютно некорректное высказывание о коллеге по тренерскому цеху. Слишком завышенное эго , и ни чем не подкреплённое.
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Ответ Sergey Kuznetsov
... и вообще этот Слот лох и я его побежду, сейчас только мои Аякские трансферы наконец то заиграют и я его побежду!
Щас травмы пройдут, мю требл возьмёт, ждите в новом сериале "Слово тен хага - кубок на асфальте"
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Чего он вылез вообще?
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ну он реально токсит..взял и подзасрал коллегу
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От души желаю Слоту хлопнуть 5-0 в первом же матче этого выскочку. Если конечно ЭТХ будет работать в след сезоне
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А ты-то кто, лысый? Слил позорно Пэласу и еле выиграл у Сити, теперь начинает кудахтать, иди дальше клуб разваливай, унизит тебя Ливерпуль снова 3 0 и будешь плакаться, травмы мешают, плак, плак. Чсвшный до жути, как и весь мю в последние 10 лет
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Ответ Recruiter
Судя по заявлениям Тен Хана и конфликтам с игроками, он тот ещё токсик с раздутым ЧСВ
с раздутым ПСВ
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ждем-с очередные 7-0 в очном матче
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Ответ I PAINT IN BLUE
Что то его совсем понесло после победы в кубке
Эти все заявления в прессе адресованы руководству, как мне кажется. Он просто боится увольнения.
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Эрик благодаря своим комментариям наверное один из самых хайповых тренеров на спорсте)
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Лысый черт совсем зарвался (фан мю)
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Мда, совсем поплыл.
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Судя по заявлениям Тен Хана и конфликтам с игроками, он тот ещё токсик с раздутым ЧСВ
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Надеюсь Слот поводит ему по губам в очных матчах.
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Логика тогда следующая - МЮ срочно должен отправлять самолет за Петером Боссом. А лысого может по пути подкинуть в обратном направлении :)))
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Очень странно себя ведет Тен Хаг, вот так высказываясь о коллегах. Нужно наоборот набирать медийный вес и рисовать положительный образ
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Как можно о соотечественнике такое говорить?
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Тен Хаг пытается в Майнд Геймс, как праймовый Моур. Но только Моур доказывал всё игрой и титулами, а тен Хаг пока просто токсит
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Тогда Бос вместо тебя)
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Но Клопп то давал результат очень хороший, в Ливерпуле высокая планка по результатам, а Тен Хаг приходил в команду которая нормальных трофеев уже почти 10 лет не брала, спрос разный
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Какой мерзкий этот Ден Хааг
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да никто не сравнится с великим Тен Хагом
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Ответ Даник Муша
Уверен он. А Мостовой? Ты думай, когда пишешь.😉😂
А какая связь между футболом и Мостовым? Думай когда пишешь 😂
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Тен Хааг именно тот тренер, который нужен был МЮ. После прихода Роналду начался цирк, звание тренера обесценилось полностью в этом клубе. Вся его токсичная фанбаза начала гнать на тренеров, отвлекая внимание от их кумира, который ничего не мог сделать на поле. За 17 матчей 1 гол, и это самый снабжаемый игрок на планете, который не отходит от штанги весь матч.
Тен Хааг пришёл и хоть что-то делает, чтобы выравнять все то, что сделал Роналду с клубом, который дал ему такую яркую футбольную карьеру.
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Ответ Макс Голубцов
Я уверен, что новость с цитатами Эрика - это главный гарант трафика на футбольной ветке спортса
Уверен он. А Мостовой? Ты думай, когда пишешь.😉😂
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Ответ Sergey Kuznetsov
... и вообще этот Слот лох и я его побежду, сейчас только мои Аякские трансферы наконец то заиграют и я его побежду!
Клоппку победил и этого победит. Если не уволят летом, понятно.
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То перед Кином вы бывался, теперь Слота критикует. Лысому конкретно башку снесло. Слишком много гонора для пёсика Копенгагена
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Ответ Voodooosh
Как можно о соотечественнике такое говорить?
Потому что ньюсмейкерам спортса нужно накидывать на вентилятор только. Там дальше есть в интервью и такие слова:

“This is great for the Dutch trainers’ guild, and Arne Slot also fits Liverpool with his philosophy”

Но приводить их в новости, конечно же, никто не будет...
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