Ван Дейк о Слоте в «Ливерпуле»: «Мы добьемся больших успехов, уверен. Я буду помогать новому тренеру и с энтузиазмом жду следующего сезона»
Вирджил ван Дейк считает, что «Ливерпуль» добьется успехов с Арне Слотом.
«У меня остался год по контракту. Я капитан клуба и ясно дал понять, что буду помогать новому тренеру и с энтузиазмом жду следующего сезона.
Очевидно, будет много изменений, но я уверен, мы добьемся больших успехов.
Я, разумеется, поздравил его и очень рад за него и его семью. Мы говорили о команде и будущем, но сейчас я полностью сосредоточен на сборной», – сказал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Слот все равно ничего не будет менять в игре, думаю он не идиот. Разберется с высокой линией обороны и пропусками смешных голов - уже будет в плюс. Все остальное у команды есть. Конспект, как игать в АПЛ на длинную Юрген ему оставит