Ван Дейк о Слоте в «Ливерпуле»: «Мы добьемся больших успехов, уверен. Я буду помогать новому тренеру и с энтузиазмом жду следующего сезона»

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия Арне Слот Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк считает, что «Ливерпуль» добьется успехов с Арне Слотом.

«У меня остался год по контракту. Я капитан клуба и ясно дал понять, что буду помогать новому тренеру и с энтузиазмом жду следующего сезона.

Очевидно, будет много изменений, но я уверен, мы добьемся больших успехов.

Я, разумеется, поздравил его и очень рад за него и его семью. Мы говорили о команде и будущем, но сейчас я полностью сосредоточен на сборной», – сказал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

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4 комментария
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Главное это дать Слоту время, год-два, как было с Клоппом, без давления по поводу места в таблице, по первому впечатлению Арне - приятный мужик со своим видением футбола, ждем и верим
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Слова настоящего капитана.
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Не нужно никакого времени. Нужно купить ЦЗ и опорного этим летом - и вперед за чашкой, даже никаких топ4.
Слот все равно ничего не будет менять в игре, думаю он не идиот. Разберется с высокой линией обороны и пропусками смешных голов - уже будет в плюс. Все остальное у команды есть. Конспект, как игать в АПЛ на длинную Юрген ему оставит
+1
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0
Ответ ta-tosha
Не нужно никакого времени. Нужно купить ЦЗ и опорного этим летом - и вперед за чашкой, даже никаких топ4. Слот все равно ничего не будет менять в игре, думаю он не идиот. Разберется с высокой линией обороны и пропусками смешных голов - уже будет в плюс. Все остальное у команды есть. Конспект, как игать в АПЛ на длинную Юрген ему оставит
а с Дарвином что делать?
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