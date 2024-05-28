Ван Дейк о Слоте в «Ливерпуле»: «Мы добьемся больших успехов, уверен. Я буду помогать новому тренеру и с энтузиазмом жду следующего сезона»

Вирджил ван Дейк считает, что «Ливерпуль» добьется успехов с Арне Слотом.

«У меня остался год по контракту. Я капитан клуба и ясно дал понять, что буду помогать новому тренеру и с энтузиазмом жду следующего сезона.

Очевидно, будет много изменений, но я уверен, мы добьемся больших успехов.

Я, разумеется, поздравил его и очень рад за него и его семью. Мы говорили о команде и будущем, но сейчас я полностью сосредоточен на сборной», – сказал защитник « » Вирджил ван Дейк.