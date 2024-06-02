Экс-вратарь «Ливерпуля» Вестервелд о Слоте: «Он идеально подходит клубу, в Нидерландах его давно сравнивают с Клоппом и Гвардиолой. Еще он приятный парень, всегда готов пошутить»

Экс-вратарь «Ливерпуля» Сандер Вестервелд высказался о назначении Арне Слота.

Вчера нидерландский специалист официально вступил в должность главного тренера мерсисайдцев.

Его соотечественник был вратарем «Ливерпуля» в период с 1999 по 2001 год, сыграв за клуб в 42 матчах.

«В ту минуту, когда я услышал имя [в качестве возможного тренера « »], я подумал: «Да, он на самом деле идеально подходит». Люди давно говорят об Арне в Нидерландах и всегда сравнивают его с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом.

Он всегда показывал видео «Ливерпуля» во время тренировок и анализа матчей. Он показывал эти клипы в качестве примера того, как надо играть, он играет в похожем стиле.

Кроме этого, он еще и по-настоящему приятный парень. Он всегда готов пошутить, что действительно важно, потому что это дает своего рода баланс в команде, в группе – концентрируйтесь, усердно тренируйтесь и смейтесь, когда можно. Снимите напряжение в определенных ситуациях, но никогда не теряйте сосредоточенности на победе в матчах.

Мотивировать первый состав легко, но если говорить об игроках, находящихся на скамейке запасных, от 12 до 25 человек, то они все довольны им во всех клубах, которые он тренировал, так что это действительно важно и достаточно говорит о нем», – сказал бывший голкипер «Ливерпуля» в программе Extra Time на LFCTV.