Жюль Кунде: «Я надежный игрок, один из ключевых в «Барсе», лидер. Горжусь этим»

Жюль Кунде назвал себя одним из ключевых футболистов «Барселоны».

«Я один из ключевых футболистов «Барселоны», один из лидеров в раздевалке и, прежде всего, я надежный игрок. Горжусь этим больше всего. В прошлом сезоне, если не считать случая, когда Гави повредил мне колено, случайно столкнувшись со мной, у меня не было ни одной травмы.

Очень горжусь этим тоже, потому что это плод тяжелой работы», – сказал Кунде в интервью Le Parisien, отвечая на вопрос о том, что он, наряду с Гюндоганом, сыграл больше всего минут в сезоне за «Барсу».