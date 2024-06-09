Жюль Кунде: «Я надежный игрок, один из ключевых в «Барсе», лидер. Горжусь этим»

Теги Барселона Ла Лига Илкай Гюндоган Жюль Кунде Футбол

Жюль Кунде назвал себя одним из ключевых футболистов «Барселоны».

«Я один из ключевых футболистов «Барселоны», один из лидеров в раздевалке и, прежде всего, я надежный игрок. Горжусь этим больше всего. В прошлом сезоне, если не считать случая, когда Гави повредил мне колено, случайно столкнувшись со мной, у меня не было ни одной травмы.

Очень горжусь этим тоже, потому что это плод тяжелой работы», – сказал Кунде в интервью Le Parisien, отвечая на вопрос о том, что он, наряду с Гюндоганом, сыграл больше всего минут в сезоне за «Барсу».

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И самый скромный ещё
+33
-4
+29
Гюндоган, Кунде и Ямал действительно лучшие были в этом сезоне
+13
-2
+11
Провел отличный сезон , был одним из лучших на поле .
+6
-1
+5
Спасибо за пас на Родриго в класико)))
+5
-1
+4
Ответ Зеленский
Мог когда-то перейти в Челси и спасти карьеру
да-да, в чесли бы сейчас феериил в лиге конференций и триумфально бы боролся за 6 место
+5
-2
+3
Кунде топарь
+1
0
+1
Ответ b_arfa
Гюндоган, Кунде и Ямал действительно лучшие были в этом сезоне
Рафинья и Кристенсен тоже были хороши
+1
0
+1
У меня он теперь ассоциируется только с тем жутким прикидом, в котором он приехал в сборную… не могу его серьёзно воспринимать
0
0
0
хоть бы постыдился так говорить. ты лидер команды , которая проиграла все и ничего не смогла сделать с извечным соперником. в Барсе Гвардиолы , Райкарда или Энрике игрока уровня Кунде и близко к основе не подпустили бы.
0
0
0
Ответ Зеленский
В Челси играть более престижно
Ты спроси у любого игрока где играть более престижно в клубе с великой историей или в клубе без неё
+1
-1
0
Ответ dHerblay
тебе это мама говорит ?)
Зачем Маму то трогать?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий