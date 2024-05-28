9 из 16 тренеров РПЛ проголосовали за Файзуллаева в номинации «Открытие сезона». Среди капитанов хавбек ЦСКА набрал 8 голосов, Джикия и Сафонов голосовали за Салтыкова
Мир РПЛ опубликовала результаты голосования в номинации «Открытие сезона».
Обладателем премии Winline Герои РПЛ в номинации стал Аббосбек Файзуллаев. В шорт-лист номинантов также входили хавбек «Крыльев Советов» Никита Салтыков и полузащитник «Динамо» Бителло.
Среди тренеров за полузащитника ЦСКА проголосовали Владимир Федотов, Сергей Семак, Рашид Рахимов, Магомед Адиев, Михаил Галактионов, Виктор Гончаренко, Владимир Слишкович, Мурад Мусаев и Сергей Игнашевич. За Никиту Салтыкова голоса отдали Игорь Осинькин, Роберт Морено и Давид Деограсия, за Бителло – Валерий Карпин и Марцел Личка.
В голосовании капитанов команд Файзуллаева выбрали Игорь Акинфеев, Дуглас Сантос, Олег Иванов, Данил Глебов, Кирилл Гоцук, Ираклий Квеквескири, Денис Кулаков и Кристиян Бистрович. За Салтыкова проголосовали Александр Солдатенков, Дмитрий Баринов, Евгений Харин, Андрей Малых, Георгий Джикия и Матвей Сафонов. За Бителло голоса отдали Фабиан Бальбуэна и Ванья Дркушич.
За 0,5 миллиона приезжает молодой парнишка не из Бразилии, а с Узбекистана и с листа начинает показывать умный, качественный и техничный футбол!
Молодец!
да и с Мусаевым из Балтики за 300к тоже попали. когда молодцы, тогда молодцы. ждем летних трансферов.
1. В зимнее ТО когда другие отдыхали и готовились к продолжению сезона Файзулаев играл на Кубке Азии.
2. Очень насыщенный сезон. Файзулаев сыграл 42 матча во всех турнирах а ему 19-20 лет.
3. В России стали очень жёстко играть против него. Больше всего карточек весной соперники ЦСКА заработали именно на Файзулаеве.