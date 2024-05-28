9 из 16 тренеров РПЛ проголосовали за Файзуллаева в номинации «Открытие сезона». Среди капитанов хавбек ЦСКА набрал 8 голосов, Джикия и Сафонов голосовали за Салтыкова

Мир РПЛ опубликовала результаты голосования в номинации «Открытие сезона».

Обладателем премии Winline Герои РПЛ в номинации стал . В шорт-лист номинантов также входили хавбек « » и полузащитник « » Бителло.

Среди тренеров за полузащитника проголосовали , , , Магомед Адиев, , , Владимир Слишкович, Мурад Мусаев и Сергей Игнашевич. За Никиту Салтыкова голоса отдали Игорь Осинькин, Роберт Морено и Давид Деограсия, за Бителло – Валерий Карпин и Марцел Личка.

В голосовании капитанов команд Файзуллаева выбрали Игорь Акинфеев, Дуглас Сантос, Олег Иванов, Данил Глебов, Кирилл Гоцук, Ираклий Квеквескири, Денис Кулаков и Кристиян Бистрович. За Салтыкова проголосовали Александр Солдатенков, Дмитрий Баринов, Евгений Харин, Андрей Малых, Георгий Джикия и Матвей Сафонов. За Бителло голоса отдали Фабиан Бальбуэна и Ванья Дркушич.