9 из 16 тренеров РПЛ проголосовали за Файзуллаева в номинации «Открытие сезона». Среди капитанов хавбек ЦСКА набрал 8 голосов, Джикия и Сафонов голосовали за Салтыкова

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Мир РПЛ опубликовала результаты голосования в номинации «Открытие сезона».

Обладателем премии Winline Герои РПЛ в номинации стал Аббосбек Файзуллаев. В шорт-лист номинантов также входили хавбек «Крыльев Советов» Никита Салтыков и полузащитник «Динамо» Бителло.

Среди тренеров за полузащитника ЦСКА проголосовали Владимир Федотов, Сергей Семак, Рашид Рахимов, Магомед Адиев, Михаил Галактионов, Виктор Гончаренко, Владимир Слишкович, Мурад Мусаев и Сергей Игнашевич. За Никиту Салтыкова голоса отдали Игорь Осинькин, Роберт Морено и Давид Деограсия, за Бителло – Валерий Карпин и Марцел Личка.

В голосовании капитанов команд Файзуллаева выбрали Игорь Акинфеев, Дуглас Сантос, Олег Иванов, Данил Глебов, Кирилл Гоцук, Ираклий Квеквескири, Денис Кулаков и Кристиян Бистрович. За Салтыкова проголосовали Александр Солдатенков, Дмитрий Баринов, Евгений Харин, Андрей Малых, Георгий Джикия и Матвей Сафонов. За Бителло голоса отдали Фабиан Бальбуэна и Ванья Дркушич.

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9 комментариев
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Да, тут полностью заслуженно.
За 0,5 миллиона приезжает молодой парнишка не из Бразилии, а с Узбекистана и с листа начинает показывать умный, качественный и техничный футбол!
Молодец!
+9
0
+9
У Аббоса заслуженная победа !
+9
-1
+8
Один из немногих плюсов Федотова: копеечного Аббоса раскрутил до главного актива команды. Новый Хвича должен быть. Только без мутной схемы с батумцами)
+6
0
+6
напомню, парень стоил 500 тысяч евро.
да и с Мусаевым из Балтики за 300к тоже попали. когда молодцы, тогда молодцы. ждем летних трансферов.
+3
0
+3
Справедливо
+3
0
+3
Ответ Камбоджа Иванов
Да хз, осенью горел, а весной что-то весьма посредственно играл. Весной там большую часть очков добыли не без помощи Заболотного и Мусаева.
Весной немного сдал из за того, что:
1. В зимнее ТО когда другие отдыхали и готовились к продолжению сезона Файзулаев играл на Кубке Азии.
2. Очень насыщенный сезон. Файзулаев сыграл 42 матча во всех турнирах а ему 19-20 лет.
3. В России стали очень жёстко играть против него. Больше всего карточек весной соперники ЦСКА заработали именно на Файзулаеве.
+2
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+2
согласен на все 💯
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0
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