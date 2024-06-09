Баринов интересен ряду клубов Испании, Франции и Турции. «Локо» готов к продаже хавбека («Чемпионат»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия лига 1 Франция Ла Лига высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Баринов интересен клубам из Испании, Франции и Турции.

По данным «Чемпионата», интерес к 27-летнему полузащитнику «Локомотива» проявляет ряд иностранных клубов из чемпионатов Испании, Франции и Турции.

В «Локомотиве» знают об интересе к полузащитнику. Клуб готов рассматривать предложения о продаже капитана.

Баринов является воспитанником «Локомотива». В прошедшем сезоне Мир РПЛ полузащитник провел 27 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. 

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 млн евро.

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10 комментариев
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Было бы круто уехать в Испанию. Для всех одни плюсы: Дима получает возможность реализовать свою мечту, а учитывая его характер, он будет показывать свой максимум и будет полезен любому клубу. Перейдет на новый качественный уровень, что плюс для сборной. Ну и для родного клуба тоже плюс - за капитана на пике можно получить неплохую сумму, при этом он не незаменим, есть неплохая смена из молодежи уже сейчас. Так что желаю Баринову удачно перейти в хороший клуб!
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Надо уезжать!!!!
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Ответ Ильдар М
Было бы круто уехать в Испанию. Для всех одни плюсы: Дима получает возможность реализовать свою мечту, а учитывая его характер, он будет показывать свой максимум и будет полезен любому клубу. Перейдет на новый качественный уровень, что плюс для сборной. Ну и для родного клуба тоже плюс - за капитана на пике можно получить неплохую сумму, при этом он не незаменим, есть неплохая смена из молодежи уже сейчас. Так что желаю Баринову удачно перейти в хороший клуб!
Баринову в Хетафе самое то
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