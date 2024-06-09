Баринов интересен ряду клубов Испании, Франции и Турции. «Локо» готов к продаже хавбека («Чемпионат»)

Дмитрий Баринов интересен клубам из Испании, Франции и Турции.

По данным «Чемпионата», интерес к 27-летнему полузащитнику «Локомотива» проявляет ряд иностранных клубов из чемпионатов , Франции и Турции.

В « » знают об интересе к полузащитнику. Клуб готов рассматривать предложения о продаже капитана.

является воспитанником «Локомотива». В прошедшем сезоне Мир полузащитник провел 27 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 млн евро.