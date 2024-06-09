«Милан» продвинулся в переговорах о трансфере Зиркзее за 40 млн евро. Комиссия агента может снизиться с 15 до 10 млн
«Милан» продвинулся в переговорах по трансферу Джошуа Зиркзее.
В настоящий момент итальянский клуб опережает «Арсенал» и «Ювентус» в борьбе за нападающего. Отмечается, что игрок «Болоньи» хочет остаться в Италии, а также ценит присутствие в клубе Златана Ибрагимовича.
Ранее сообщалось, что препятствием к совершению сделки может стать высокая комиссия агента футболиста. Однако директор «Милана» Джеффри Монкада провел встречу с Киа Джурабчианом в Лондоне, которая способствовала прогрессу в договоренностях. В результате клуб надеется снизить сумму комиссионных с 15 до 10 млн евро.
Напомним, отступные в контракте 23-летнего футболиста составляют 40 млн евро.
Есть ощущение, что 20-25 за сезон колотить не будет.. рад ошибиться на сей счёт
Вряд-ли в ближайшем будущем, там что-то рванёт....