«Милан» продвинулся в переговорах о трансфере Зиркзее за 40 млн евро. Комиссия агента может снизиться с 15 до 10 млн

«Милан» продвинулся в переговорах по трансферу Джошуа Зиркзее.

В настоящий момент итальянский клуб опережает «Арсенал» и «Ювентус» в борьбе за нападающего. Отмечается, что игрок «Болоньи» хочет остаться в Италии, а также ценит присутствие в клубе .

Ранее сообщалось, что препятствием к совершению сделки может стать высокая комиссия агента футболиста. Однако директор « » Джеффри Монкада провел встречу с в Лондоне, которая способствовала прогрессу в договоренностях. В результате клуб надеется снизить сумму комиссионных с 15 до 10 млн евро.

Напомним, отступные в контракте 23-летнего футболиста составляют 40 млн евро.