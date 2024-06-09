«Милан» продвинулся в переговорах о трансфере Зиркзее за 40 млн евро. Комиссия агента может снизиться с 15 до 10 млн

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия возможные трансферы Киа Джурабчиан Болонья агенты Джошуа Зиркзее деньги Футбол

«Милан» продвинулся в переговорах по трансферу Джошуа Зиркзее.

В настоящий момент итальянский клуб опережает «Арсенал» и «Ювентус» в борьбе за нападающего. Отмечается, что игрок «Болоньи» хочет остаться в Италии, а также ценит присутствие в клубе Златана Ибрагимовича.

Ранее сообщалось, что препятствием к совершению сделки может стать высокая комиссия агента футболиста. Однако директор «Милана» Джеффри Монкада провел встречу с Киа Джурабчианом в Лондоне, которая способствовала прогрессу в договоренностях. В результате клуб надеется снизить сумму комиссионных с 15 до 10 млн евро.

Напомним, отступные в контракте 23-летнего футболиста составляют 40 млн евро.

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15 комментариев
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Ответ З А
Агентские выплаты за гранью добра. Рано или поздно рванёт эта бочка
Чую, недалёк тот час, когда случится такой хитрый переход, где агентские превысят сумму самого трансфера)) Сутормин не в счёт)
+6
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+6
Агентские выплаты за гранью добра. Рано или поздно рванёт эта бочка
+6
-1
+5
50млн за игрока с одним неплохим сезоном. Рынок конечно максимально перегрет. А главное сколько этих уже перспективных приходило в Милан, Пентек, Силва.. Лападула хоть подешевле был, хотя для того Милана 10млн за напа было много)
+6
-2
+4
Агенты вообще охренели. Во многом из-за них трансферные расходы раздуты до небес сейчас. Это они игрокам внушают ложные идеалы.
+4
-1
+3
Это тот Киа Джурабчан, которому принадлежал Тевес???
+2
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Какие-то лютые откаты в этой схеме
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Почему Бавария не хочет вернуть его
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Хороший трансфер. Одобряю. 👌
Есть ощущение, что 20-25 за сезон колотить не будет.. рад ошибиться на сей счёт
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Ответ З А
Агентские выплаты за гранью добра. Рано или поздно рванёт эта бочка
Согласен. Ещё они плохо влияют на своих же клиентов.
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Ответ З А
Агентские выплаты за гранью добра. Рано или поздно рванёт эта бочка
За агентами и их выплатами стоит огромный синдикат, который тесно связан с международными футбольными организациями.
Вряд-ли в ближайшем будущем, там что-то рванёт....
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Ответ Dexter Morgan
Агенты вообще охренели. Во многом из-за них трансферные расходы раздуты до небес сейчас. Это они игрокам внушают ложные идеалы.
Какой шок. В многомиллионном бизнесе работают не святые люди
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Ответ Streetbor
50млн за игрока с одним неплохим сезоном. Рынок конечно максимально перегрет. А главное сколько этих уже перспективных приходило в Милан, Пентек, Силва.. Лападула хоть подешевле был, хотя для того Милана 10млн за напа было много)
Сусо, Кутроне)
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Ответ Streetbor
50млн за игрока с одним неплохим сезоном. Рынок конечно максимально перегрет. А главное сколько этих уже перспективных приходило в Милан, Пентек, Силва.. Лападула хоть подешевле был, хотя для того Милана 10млн за напа было много)
Сколько по твоему должен стоить лучший молодой игрок Серии А
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Ответ Streetbor
50млн за игрока с одним неплохим сезоном. Рынок конечно максимально перегрет. А главное сколько этих уже перспективных приходило в Милан, Пентек, Силва.. Лападула хоть подешевле был, хотя для того Милана 10млн за напа было много)
У него в Андерлехте неплохой сезон был. В Баварии ещё юнцом на своих минутах умудрялся чего-то делать. Так что не настолько односезонный игрок, как вы пытаетесь представить.
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