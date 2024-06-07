«Милан» интересуется Довбиком на случай срыва трансфера Зиркзее. Другой вариант – Броя

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия Ла Лига Болонья Жирона Джанлука Ди Марцио Артем Довбик Джошуа Зиркзее Армандо Броя Футбол

«Милан» следит за Артемом Довбиком.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, «россонери» сомневаются в возможности подписать нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее из-за высокой цены.

В контракте нидерландца прописана клаусула в 40 миллионов евро. С игроком пока нет договоренности по зарплате, но настоящим препятствием является высокая комиссия его агентов – 15 миллионов евро. Они утверждают, что включили в контракт отступные, которые не соответствует стоимости игрока, и поэтому просят больше.

В связи с этим «Милан» продолжает контакты с двумя другими вариантами. Одним из них является форвард «Жироны» Артем Довбик, ставший лучшим бомбардиром Ла Лиги минувшего сезона с 24 голами.

Второй вариант – Армандо Броя из «Челси».

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25 комментариев
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В Милане уже был один украинский нападающий – в каждом дворе бывшего СССР был мальчик с его фамилией на спине
+17
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+16
Ответ Алексей Добрынин
Броя дерево же, зачем за ним следить вообще?
Ну, Милан видимо хочет собрать у себя второй Челси. Там же уже есть Лофтус, Томори, Жиру, Пулишич. Вот и по аналогии думают, что Броя тоже будет успешным трансфером (кстати даже может сработать)
+12
-1
+11
Броя дерево же, зачем за ним следить вообще?
+10
-2
+8
Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги
Зиркзее - одно из открытий Серии А
Броя - Армандо
+6
0
+6
Ответ S. A.
Броя это дно
Походу он лично тут всех и минусует под этой новостью) а то я отказываюсь верить, что у него есть поклонники-защитники)
+5
-2
+3
Ответ Пытливый Исследователь
Если Броя это второй вариант после Довбика, а приоритетом идёт Зиркзее, то кто идёт после Брои? Слишком дикий разброс
мелкадзе
+2
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Ответ Теория черного лебедя
Ну деньги видимо есть, просто они как всегда не хотят их отдавать. Довбик получается по стоимости такой же, как и Зиркзее, хотя голландец-то на 3 года младше. Поэтому и странно, что переметнулись на Довбика, если цены по сути почти идентичные. Вот Броя выйдет точно дешевле, миллионов на 15-20
Довбик точно попросит больше ЗП, так как у него гарантировано будут предложения предложения и с АПЛ и с ЛаЛиги на очень нехилую личку
+1
0
+1
Ответ ta-tosha
Отступные за Довбика - 40. Плюс агентские, туда сюда - и 50. И ЗП 8-10 в год. У Милана точно есть такие деньги прямо сейчас? Или интересоваться бесплатно - тоже дело?
Ну деньги видимо есть, просто они как всегда не хотят их отдавать. Довбик получается по стоимости такой же, как и Зиркзее, хотя голландец-то на 3 года младше. Поэтому и странно, что переметнулись на Довбика, если цены по сути почти идентичные. Вот Броя выйдет точно дешевле, миллионов на 15-20
+1
0
+1
Ответ Теория черного лебедя
Ну, Милан видимо хочет собрать у себя второй Челси. Там же уже есть Лофтус, Томори, Жиру, Пулишич. Вот и по аналогии думают, что Броя тоже будет успешным трансфером (кстати даже может сработать)
Жиру уже нет
+1
0
+1
Броя это дно
+5
-4
+1
Лучше сразу Довбика подписать, чем мучиться с агентами Зиркзее, хотя наверняка и у украинца агенты - пираньи. 😉😄Поэтому Милану лучше переключиться на другие варианты (Броя не в счёт).
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Ответ darkdyp15
Вот это аппетиты у агентов, но после Евро, цена и спрос на Довбыка может быть еще выше
Цена выше не будет, там отступные. А вот спрос...возможно
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Ответ Павел Светчиков
Жиру уже нет
Сути не меняет. Он всё равно из Челси приходил
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Так была новость, что Челси за этого топаря 50 лямов хочет получить)))) это вам не шутки) видать сёрьёзный нап)))) хорошо если за пятерку спихнут)
Бикфалви не молодеет)
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Ответ Slavanya
Как в этом списке оказался Броя?
Так была новость, что Челси за этого топаря 50 лямов хочет получить)))) это вам не шутки) видать сёрьёзный нап)))) хорошо если за пятерку спихнут)
+1
-1
0
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Походу он лично тут всех и минусует под этой новостью) а то я отказываюсь верить, что у него есть поклонники-защитники)
Как болельщик Челси говорю: это самый деревянный нап из тех, что у нас в последнее время играли
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Если продадут Меньяма, то можно и Лунина попробовать купить )
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Мне очень нравится шорт-лист Милана:
- Лучший снайпер ЛаЛиги 23/24;
- лучший молодой игрок СерииА 23/24;
- .... Броя, забивший 2 гола за последние 2 сезона.

кто такие шорт-листы составляет ?
0
0
0
Если Броя это второй вариант после Довбика, а приоритетом идёт Зиркзее, то кто идёт после Брои? Слишком дикий разброс
0
0
0
Отступные за Довбика - 40. Плюс агентские, туда сюда - и 50. И ЗП 8-10 в год. У Милана точно есть такие деньги прямо сейчас? Или интересоваться бесплатно - тоже дело?
0
0
0
Вот это аппетиты у агентов, но после Евро, цена и спрос на Довбыка может быть еще выше
0
0
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Ну понятно, походу Милан вообще никого не подпишет и будет терпеливо ждать пока Камарда в топа вырастет
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Снова настают смутные времена без забивного нападающего
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