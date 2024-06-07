«Милан» интересуется Довбиком на случай срыва трансфера Зиркзее. Другой вариант – Броя
«Милан» следит за Артемом Довбиком.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, «россонери» сомневаются в возможности подписать нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее из-за высокой цены.
В контракте нидерландца прописана клаусула в 40 миллионов евро. С игроком пока нет договоренности по зарплате, но настоящим препятствием является высокая комиссия его агентов – 15 миллионов евро. Они утверждают, что включили в контракт отступные, которые не соответствует стоимости игрока, и поэтому просят больше.
В связи с этим «Милан» продолжает контакты с двумя другими вариантами. Одним из них является форвард «Жироны» Артем Довбик, ставший лучшим бомбардиром Ла Лиги минувшего сезона с 24 голами.
Второй вариант – Армандо Броя из «Челси».
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Зиркзее - одно из открытий Серии А
Броя - Армандо
- Лучший снайпер ЛаЛиги 23/24;
- лучший молодой игрок СерииА 23/24;
- .... Броя, забивший 2 гола за последние 2 сезона.
кто такие шорт-листы составляет ?