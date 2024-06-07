«Милан» интересуется Довбиком на случай срыва трансфера Зиркзее. Другой вариант – Броя

«Милан» следит за Артемом Довбиком.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, «россонери» сомневаются в возможности подписать нападающего «Болоньи» из-за высокой цены.

В контракте нидерландца прописана клаусула в 40 миллионов евро. С игроком пока нет договоренности по зарплате, но настоящим препятствием является высокая комиссия его агентов – 15 миллионов евро. Они утверждают, что включили в контракт отступные, которые не соответствует стоимости игрока, и поэтому просят больше.

В связи с этим « » продолжает контакты с двумя другими вариантами. Одним из них является форвард «Жироны» , ставший лучшим бомбардиром минувшего сезона с 24 голами.

Второй вариант – из « ».

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