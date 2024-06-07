«Милан» обсудил с «Астон Виллой» трансфер Кэша. C Броей из «Челси» тоже были контакты

Два футболиста из АПЛ могут присоединиться к «Милану».

Как сообщает журналист , технический директор клуба Джеффри Монкада прилетел в Англию и встретился с представителями « », чтобы обсудить возможный трансфер защитника .

Также были контакты, связанные с возможным подписанием Армандо Брои, который принадлежит « ». Подчеркивается, что форвард рассматривается не как альтернатива Джошуа Зиркзее (« ») – встреча с агентами нидерландца ожидается завтра.