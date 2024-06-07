«Милан» обсудил с «Астон Виллой» трансфер Кэша. C Броей из «Челси» тоже были контакты

Теги Милан Челси Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Болонья Джанлука Ди Марцио Мэтти Кэш Джошуа Зиркзее Армандо Броя Футбол

Два футболиста из АПЛ могут присоединиться к «Милану».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, технический директор клуба Джеффри Монкада прилетел в Англию и встретился с представителями «Астон Виллы», чтобы обсудить возможный трансфер защитника Мэтти Кэша.

Также были контакты, связанные с возможным подписанием Армандо Брои, который принадлежит «Челси». Подчеркивается, что форвард рассматривается не как альтернатива Джошуа Зиркзее («Болонья») – встреча с агентами нидерландца ожидается завтра.

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3 комментария
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Милану в это трансферное окно крайне необходим кэш.
Антон Вилла в свою очередь получит кэш за Кэш
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Вроде рояль берут же?
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Ответ kaka10
Милану в это трансферное окно крайне необходим кэш. Антон Вилла в свою очередь получит кэш за Кэш
За него налом платить придётся и желательно без сдачи.
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