Экс-президент «Барсы» Гаспар о деле Негрейры: «Все обвинения ложные. Они хотят дискредитировать клуб, но у них ничего не получится»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Гаспар Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Гаспар высказался о деле Негрейры.

В конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Реал» и Ла Лига выступали против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы.

«В деле Негрейры все обвинения ложные. Они хотят дискредитировать «Барселону», но у них ничего не получится. Все неправда.

Они должны извиниться, если вину не признают. Это было бы правильным поступком, но нет [этого не случится]. Мне все равно, у них нет никаких оснований», – сказал бывший президент «блауграны».

«Барса» популярнее «Реала» в Испании. Опыт Хави был хорошим, но это не Гвардиола. Клуб не в кризисе, он сталкивается с трудностями – Лапорта проведет его через этот этап». Экс-глава «Барсы» Гаспар о клубе

«Барселона» выиграет Ла Лигу и ЛЧ в следующем году, я уверен. С нашей молодежью и с подписанием 2-3 игроков мы выиграем все». Экс-президент «Барсы» Гаспар о клубе

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3 комментария
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Походу Гаспар сидит на Спортсе как Ригоберка
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То, что дело липа, было понятно сразу, только маргарин пытается сделать все, что бы дело не закрыли
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