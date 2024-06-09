Экс-президент «Барсы» Гаспар о деле Негрейры: «Все обвинения ложные. Они хотят дискредитировать клуб, но у них ничего не получится»

Жоан Гаспар высказался о деле Негрейры.

В конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Реал» и выступали против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы.

«В деле все обвинения ложные. Они хотят дискредитировать «Барселону», но у них ничего не получится. Все неправда.

Они должны извиниться, если вину не признают. Это было бы правильным поступком, но нет [этого не случится]. Мне все равно, у них нет никаких оснований», – сказал бывший президент «блауграны».

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