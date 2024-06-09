У 16-летнего Ямаля 5 голевых действий в 7 матчах за сборную Испании

У Ламина Ямаля уже 5 результативных действий в составе сборной Испании.

Вингер, представляющий «Барселону», отметился двумя ассистами в товарищеской игре против Северной Ирландии.

Всего в семи играх за национальную команду 16-летний футболист забил два гола и отдал три голевых паса.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.