У 16-летнего Ямаля 5 голевых действий в 7 матчах за сборную Испании

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу сборная Северной Ирландии по футболу товарищеские матчи (сборные) Ламин Ямаль Футбол

У Ламина Ямаля уже 5 результативных действий в составе сборной Испании.

Вингер, представляющий «Барселону», отметился двумя ассистами в товарищеской игре против Северной Ирландии.

Всего в семи играх за национальную команду 16-летний футболист забил два гола и отдал три голевых паса.

Подробно со статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев
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Загоняют пацана, будет как с Педри и Фати... Жизнь ничему не учит, жажда результата затмевает рассудок.

Ещё и в товарняках этих бестолковых заставляют бегать, и это после полного сезона в таком возрасте
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Ответ Bazilic
Так он не полные матчи даже играет, на Олимпиаду не поедет, в Барсе при Рафинье особо не играл
В конце сезона стабильно основным стал. Ну и даже неполные матчи, но с мужиками - это плохо, как по мне... Всё должно быть в меру в таком возрасте
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Сейчас придут «эксперты» из болельщиков Реала, рассказывая что Ламин «брусок» и вообще в сборной только благодаря агентам )
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Невероятный талант, я такого никогда не видел
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Ответ Саша Вжухов
Хозяин зеленского
А?
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Лучший игрок матча, хорош Ламин. Главное без травм
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+4
Берегите глаза, болелы Реала. Дальше будет еще труднее уворачиваться от уколов действительности)
+4
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Роналду в 16 лет работал в кабинетах Мендеша)
+13
-10
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Ямаль действительно молодец. Лишь бы не загоняли пацаны ради рекордов по молодости.
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16 лет Вася, 16 лет, а уже основной игрок Барсы и Испании, в 2034 году ему будет только 26 лет, а это пиковый возраст футболиста
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Ответ Саша Вжухов
Роналду в 16 лет работал в кабинетах Мендеша)
Где бы он ни работал, Роналду впоследствии достиг таких высот, о которых любой 16летний может только мечтать)
Ямалей сотни, Роналду - один из нескольких лучших в истории. Для Ямаля должно сложится еще миллион вещей, чтобы повторить успех Роналду. Впрочем, удачи ему, и здоровья
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Ответ alexmixer9
Я думаю у них глаза отдохнут глядя на нового ушастого, укол от будущей легенды брайтона смогут пережить)
Они нового Бейла купили?)
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Парень хорош
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Ответ Den-is
Берегите глаза, болелы Реала. Дальше будет еще труднее уворачиваться от уколов действительности)
Я думаю у них глаза отдохнут глядя на нового ушастого, укол от будущей легенды брайтона смогут пережить)
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Ответ Иван Чеховъ
Наверное, тебе просто мало лет. Ямаль даже ещё не вышел на околотоповый уровень, чтобы им восхищаться. Для своего возраста - ДА. Но не более. Хави испоганил сезон Барсе, когда посадил лучшего игрока атаки Рафинью на банку ради продвижения Ямаля. По стате они даже не близко. В расчёте на 90 минут Рафинья в 2 раза лучше.
Серьезно?
skrinshoter.ru/sQ8ulbyf85X
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Ответ Metallurg_2017
Загоняют пацана, будет как с Педри и Фати... Жизнь ничему не учит, жажда результата затмевает рассудок. Ещё и в товарняках этих бестолковых заставляют бегать, и это после полного сезона в таком возрасте
Бойяна вон берегли и где щас Бойян
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Ответ Metallurg_2017
Загоняют пацана, будет как с Педри и Фати... Жизнь ничему не учит, жажда результата затмевает рассудок. Ещё и в товарняках этих бестолковых заставляют бегать, и это после полного сезона в таком возрасте
Так он не полные матчи даже играет, на Олимпиаду не поедет, в Барсе при Рафинье особо не играл
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Ямаль показывает игру высшего класса, а ему ещё 16 лет!
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