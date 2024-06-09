У 16-летнего Ямаля 5 голевых действий в 7 матчах за сборную Испании
У Ламина Ямаля уже 5 результативных действий в составе сборной Испании.
Вингер, представляющий «Барселону», отметился двумя ассистами в товарищеской игре против Северной Ирландии.
Всего в семи играх за национальную команду 16-летний футболист забил два гола и отдал три голевых паса.
Ещё и в товарняках этих бестолковых заставляют бегать, и это после полного сезона в таком возрасте
Ямалей сотни, Роналду - один из нескольких лучших в истории. Для Ямаля должно сложится еще миллион вещей, чтобы повторить успех Роналду. Впрочем, удачи ему, и здоровья
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