Отмена регистрации Гави признана ошибочной. Суд удовлетворил апелляцию «Барселоны»

«Барселона» успешно обжаловала запрет на регистрацию Гави в качестве игрока основы.

В конце января «Барселоне» было разрешено зарегистрировать новый контракт полузащитника, но подала апелляцию. После этого суд отменил решение и отклонил последовавшую за этим апелляцию клуба в связи с тем, что «блауграна» не соблюла сроки ее подачи.

« » потребовала пересмотра этой позиции, в этом ей первоначально было отказано.

Но теперь, согласно постановлению, доступ к которому получило агентство EFE, Апелляционный суд признал, что истец уложился в процессуальные сроки, и удовлетворил обращение в части отмены запрета.

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