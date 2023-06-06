Отмена регистрации Гави признана ошибочной. Суд удовлетворил апелляцию «Барселоны»
«Барселона» успешно обжаловала запрет на регистрацию Гави в качестве игрока основы.
В конце января «Барселоне» было разрешено зарегистрировать новый контракт полузащитника, но Ла Лига подала апелляцию. После этого суд отменил решение и отклонил последовавшую за этим апелляцию клуба в связи с тем, что «блауграна» не соблюла сроки ее подачи.
«Барселона» потребовала пересмотра этой позиции, в этом ей первоначально было отказано.
Но теперь, согласно постановлению, доступ к которому получило агентство EFE, Апелляционный суд признал, что истец уложился в процессуальные сроки, и удовлетворил обращение в части отмены запрета.
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Теперь даже самое незначительное, будничное действие для Барсы обернётся кучей проблем с машиной бюрократии, а скоро и каждый свободный вдох, чих надо будет отвоёвывать с боем.
Вот так и выглядит кризис.