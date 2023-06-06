Отмена регистрации Гави признана ошибочной. Суд удовлетворил апелляцию «Барселоны»

Теги Барселона Ла Лига Гави Футбол

«Барселона» успешно обжаловала запрет на регистрацию Гави в качестве игрока основы.

В конце января «Барселоне» было разрешено зарегистрировать новый контракт полузащитника, но Ла Лига подала апелляцию. После этого суд отменил решение и отклонил последовавшую за этим апелляцию клуба в связи с тем, что «блауграна» не соблюла сроки ее подачи.

«Барселона» потребовала пересмотра этой позиции, в этом ей первоначально было отказано.

Но теперь, согласно постановлению, доступ к которому получило агентство EFE, Апелляционный суд признал, что истец уложился в процессуальные сроки, и удовлетворил обращение в части отмены запрета.

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54 комментария

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Raindrop Drop Top
Знатно Барса водит по лицу Тебасу, а еще и на летних трансферах нагнем 🤣
+133
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Asdf Qwerty
Тебаса в отставку
+72
-4
+68
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Los Galácticos
Наконец-то сможет спокойно играть под 6 номером :)
+61
-3
+58
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Tristan...
Ответ Nathan De Stavr
А это нормально что лига душит конкретно один клуб? Это еще не говоря о случаях с ложными доказательствами
Во франкистлиге нормально. Барсе запрещают регистрировать своих игроков, а игрокам Реала отменяют красные...
+44
-5
+39
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2vdhrvmmzf
Что с лицом, Тебас и должуны всякие
+34
-2
+32
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Nathan De Stavr
А это нормально что лига душит конкретно один клуб? Это еще не говоря о случаях с ложными доказательствами
+36
-5
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Виктор Кашшаи
Ответ Raindrop Drop Top
Знатно Барса водит по лицу Тебасу, а еще и на летних трансферах нагнем 🤣
Барса на протяжении всего его срока водила по его лицу и дальше будет водить, пока он не уйдет
+25
-8
+17
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Азиз
Ответ Raul14
фк Нэгрейра так старался, чтобы зарегистрировать одного бруска костолома🤣🤣🤣
Если б он был костоломом,то Винни давно б лежал на больничном)
+18
-2
+16
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Темирлан Шаваев
Ответ Raul14
фк Нэгрейра так старался, чтобы зарегистрировать одного бруска костолома🤣🤣🤣
И скольких сломал этот костолом?
+8
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alberto-m
Ответ Nathan De Stavr
А это нормально что лига душит конкретно один клуб? Это еще не говоря о случаях с ложными доказательствами
Ты пожалуйста всем не рассказывай, что доказательство ложные ,а то некоторых хейтеров Барселоны хватит "КАНДРАТИЙ" и на твоей совести будет массовое убийство ,ни в чём не повинных, умалишенных людей!!!
+6
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Feanor-elf
Меня тут за слова о том, что Тебас - недалёкий человек, которого надо проводить на выход мокрыми не от воды тряпками, забанили на несколько дней. Такое чувство, что и на Спортс он руки наложил)
+4
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ДЖИН
Опять Тебасу оплевуху сделали.
+3
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Станислав Л
тебас аут
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rigobersong
Барселона по всем фронтам доминирует:) Ждем Месси, Иньяго и Гюндогана:)) А если еще выгодно продать Торреса, Фати и еще кого, можно и еще одного игрока в атаку добротного взять:))
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Виктор Кашшаи
Тебас, а что с лицом?)
+5
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Павел Гребнев
Ответ SWS
Типичная Барса, знает кому заносить надо для своих целей :))
Это пересмотр более раннего решения, который сейчас является чисто формальностью и ни на что не влияет. Сезон все равно уже закончен. Прежде чем что-то писать, стоит хоть немного подумать.
+4
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EminenceGrise
Ну что, Тебас! Подставляй лицо и зажмурься!
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ljolik888
Ответ Raul14
фк Нэгрейра так старался, чтобы зарегистрировать одного бруска костолома🤣🤣🤣
Вам то только мечтать надо о таком игроке . Пол команды покинет Реал и давай досвиданье. Конечно ждём сильный Мадрид , но следующий сезон с Анчилоти будете бороться с За попадание в лигу чемпионов .
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Black Phoenix
И это - малая, самая малая часть проблем Барсы из-за недальновидности Бартомеу и чёрной дыры в виде разрухи после их с Лапортой художеств до 2021-го года включительно.
Теперь даже самое незначительное, будничное действие для Барсы обернётся кучей проблем с машиной бюрократии, а скоро и каждый свободный вдох, чих надо будет отвоёвывать с боем.

Вот так и выглядит кризис.
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Raindrop Drop Top
Знатно Барса водит по лицу Тебасу, а еще и на летних трансферах нагнем 🤣
Лапорта, ты?
+6
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BurBon
Ответ Black Phoenix
Лапорта в том числе участвовал в судейском скандале после 2001-го, с выплатами комитету, или это не в счёт с их совместной схемой вместе с Барто и Роселем?
Этот скандал раздувают только хейтеры, потому что это выгодно кому то, выплаты никто не скрывал. Доказательств влияния на результат нет и не будет, потому что их нет.
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AirRedPie
Цирк да и только...
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BurBon
Ответ Black Phoenix
И это - малая, самая малая часть проблем Барсы из-за недальновидности Бартомеу и чёрной дыры в виде разрухи после их с Лапортой художеств до 2021-го года включительно. Теперь даже самое незначительное, будничное действие для Барсы обернётся кучей проблем с машиной бюрократии, а скоро и каждый свободный вдох, чих надо будет отвоёвывать с боем. Вот так и выглядит кризис.
Лапорта оставил праймовый супер состав талантов, вся дичь начала творится при Роселе, а потом его дело продолжил Барто. А в огромный минус загнал именно Барто, когда они сначала упустили Неймара, прописав ему 222 м, когда Перес уже тогда по 500 своим лидерам прописывал, а после слили почти миллиард, На Дембеле, Гризманов, Коутов и т.д. при этом еще и раздули платежку до космического уровня. Все это сделал не Лапорта, ты понимаешь это?
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Игорь Климов
Справедливость относительно Гави восторжествовала!
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ljolik888
Ответ Raul14
а когда Реал последний раз боролся за попадание в Лигу Чемпионов? Не напомнишь?
И что ? Конечно давно , но это исключает возможность это сделать в следущем сезоне .
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