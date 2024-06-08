Альварес хочет играть чаще и уведомил «Ман Сити» об этом. «Горожане» не намерены отпускать форварда в аренду
Хулиан Альварес недоволен игровым временем в «Манчестер Сити».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, форвард рассчитывает выходить на поле чаще, чем в последнем сезоне. Окружение аргентинца проинформировало клуб об этом.
При этом «горожане» не собираются отдавать 24-летнего игрока в аренду.
В подписании Альвареса заинтересованы «ПСЖ», «Атлетико» и «Челси».
Перестройка состоялась, дальше только подьем. Рядом будет лучший друг Энцо. В руководстве человек из Сити Шилдс, тренер Мареска.
10ка Палмер, а еще хотят взять Олисе.
Эта команда может выиграть все в будущем.
Выходил на позиции КДБ, на фланге и форвардом и везде играл хорошо.
Хорошая реализация, в подыгрыше прекрасен, трудолюбивый игрок.
Альварес не удивит фанатов техникой или изобретательным футболом, но он сделает всё как надо, без лишних действий и т.п.
Не покидает ощущение, что Пеп ставит Холланда в основу просто потому-что не может такой игрок сидеть на скамейке, да Эрлинг забивает и выполняет свои обязанности на отлично, но порой кажется, что для футбола Пепа Альварес подходит куда лучше.
Возможно МС и не против продать Холанда, вот только врятли они полностью уверенны в бомбардирских способностях Альвареса 🤷
Пеп-не из тех, кто будет пихать игрока в состав в ущерб команде и результату. Если он его ставит, то видит в нем полезность. Альварес же по функциям похож на Кдб. Его просто надо наигрывать на этой позиции, т.к Кевин планирует уйти в Са.
Придумай что-нибудь пооригинальнее, а то мало плюсиков))