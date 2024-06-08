Альварес хочет играть чаще и уведомил «Ман Сити» об этом. «Горожане» не намерены отпускать форварда в аренду

Хулиан Альварес недоволен игровым временем в «Манчестер Сити».

По сведениям инсайдера , форвард рассчитывает выходить на поле чаще, чем в последнем сезоне. Окружение аргентинца проинформировало клуб об этом.

При этом «горожане» не собираются отдавать 24-летнего игрока в аренду.

В подписании заинтересованы « », « » и « ».