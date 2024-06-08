Альварес хочет играть чаще и уведомил «Ман Сити» об этом. «Горожане» не намерены отпускать форварда в аренду

Теги ПСЖ Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Хулиан Альварес Фабрицио Романо Футбол

Хулиан Альварес недоволен игровым временем в «Манчестер Сити».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, форвард рассчитывает выходить на поле чаще, чем в последнем сезоне. Окружение аргентинца проинформировало клуб об этом.

При этом «горожане» не собираются отдавать 24-летнего игрока в аренду.

В подписании Альвареса заинтересованы «ПСЖ», «Атлетико» и «Челси».

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26 комментариев
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Тут вопрос интересный. Альварес в прошлом сезоне сыграл 54 матча и 3,480 минут, еще и получил много дополнительного времени из-за травмы де Брюйне. Бельгийца и Холанда не посадить, Бернарду и Фодена тоже, но не сказать, что Хулиану не давали играть, только в конце сезоне была не очень удачная для него полоса. По идее подождать бельгийца вполне реально, он еще год отыграет и уже заводил разговоры про Саудовскую Аравию.
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Да что тут думать, у Челси один из самых перспективных проектов в футболе, нужно переходить.
Перестройка состоялась, дальше только подьем. Рядом будет лучший друг Энцо. В руководстве человек из Сити Шилдс, тренер Мареска.
10ка Палмер, а еще хотят взять Олисе.

Эта команда может выиграть все в будущем.
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+4
Ответ Aidos9419
по мне не такой уж бриллиант, игрок типа Жезуса, нестабильный…
За 2 года его в Европе я так и не понял, что он за игрок. Ничем особо не выделятся, по манеры игры точно не центральный нападающий. Тот же Кун был малышом на фоне защитников, но расталкивал всех будь здоров
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Есть одна команда где молодые игроки Сити хорошо получают практику :)
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Ответ Андрей Кастуев
Отлично поступил. Такой бриллиант должен играть почаще в отличие от норвежской грозы Борнмутов.
по мне не такой уж бриллиант, игрок типа Жезуса, нестабильный…
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В Атлетико сейчас с финансами вроде проблемы, если в АПЛ комфортно то Челси хороший вариант.
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Ответ Этот Райола хочет денег
МанСити в ответ уведомили Альвареса, что хотят, чтобы он чаще попадал в ворота, о чем также уведомили его окружение
Он не забил 3 гола в сравнении с ожидаемым xg. С учетом того, что бил он отовсюду ввиду постоянной миграции по позициям и в целом по полю, реализация нормальная.
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Ответ Cearvm
Тут вопрос интересный. Альварес в прошлом сезоне сыграл 54 матча и 3,480 минут, еще и получил много дополнительного времени из-за травмы де Брюйне. Бельгийца и Холанда не посадить, Бернарду и Фодена тоже, но не сказать, что Хулиану не давали играть, только в конце сезоне была не очень удачная для него полоса. По идее подождать бельгийца вполне реально, он еще год отыграет и уже заводил разговоры про Саудовскую Аравию.
Продать Альвареса и купить Тюкавина 👌🏻
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Ответ Cearvm
Тут вопрос интересный. Альварес в прошлом сезоне сыграл 54 матча и 3,480 минут, еще и получил много дополнительного времени из-за травмы де Брюйне. Бельгийца и Холанда не посадить, Бернарду и Фодена тоже, но не сказать, что Хулиану не давали играть, только в конце сезоне была не очень удачная для него полоса. По идее подождать бельгийца вполне реально, он еще год отыграет и уже заводил разговоры про Саудовскую Аравию.
Так Альварес по факту ЦФ. Уход Де Брюйне не сильно поможет
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Ответ ML26
За 2 года его в Европе я так и не понял, что он за игрок. Ничем особо не выделятся, по манеры игры точно не центральный нападающий. Тот же Кун был малышом на фоне защитников, но расталкивал всех будь здоров
Он универсальный игрок.
Выходил на позиции КДБ, на фланге и форвардом и везде играл хорошо.
Хорошая реализация, в подыгрыше прекрасен, трудолюбивый игрок.
Альварес не удивит фанатов техникой или изобретательным футболом, но он сделает всё как надо, без лишних действий и т.п.
Не покидает ощущение, что Пеп ставит Холланда в основу просто потому-что не может такой игрок сидеть на скамейке, да Эрлинг забивает и выполняет свои обязанности на отлично, но порой кажется, что для футбола Пепа Альварес подходит куда лучше.
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Ответ Cearvm
Тут вопрос интересный. Альварес в прошлом сезоне сыграл 54 матча и 3,480 минут, еще и получил много дополнительного времени из-за травмы де Брюйне. Бельгийца и Холанда не посадить, Бернарду и Фодена тоже, но не сказать, что Хулиану не давали играть, только в конце сезоне была не очень удачная для него полоса. По идее подождать бельгийца вполне реально, он еще год отыграет и уже заводил разговоры про Саудовскую Аравию.
Он сыграл 800 минут центрфорвардом. Видимо хочет больше, но в Сити не получится.
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Так он практически весь сезон отыграл в старте)) Что его не устраивает?))
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Просто окружение аргентинца, решило улучшить контракт Альвареса с Сити.
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Ответ Андрей Кастуев
Отлично поступил. Такой бриллиант должен играть почаще в отличие от норвежской грозы Борнмутов.
У него в этом сезоне АПЛ даже чутка больше минут, чем у Холанда)) Но это не помогло хотя-бы 75-80% от статы норвежца по рез. действиям набрать...

Возможно МС и не против продать Холанда, вот только врятли они полностью уверенны в бомбардирских способностях Альвареса 🤷
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Ответ iniesta8
Он универсальный игрок. Выходил на позиции КДБ, на фланге и форвардом и везде играл хорошо. Хорошая реализация, в подыгрыше прекрасен, трудолюбивый игрок. Альварес не удивит фанатов техникой или изобретательным футболом, но он сделает всё как надо, без лишних действий и т.п. Не покидает ощущение, что Пеп ставит Холланда в основу просто потому-что не может такой игрок сидеть на скамейке, да Эрлинг забивает и выполняет свои обязанности на отлично, но порой кажется, что для футбола Пепа Альварес подходит куда лучше.
"Не покидает ощущение, что Пеп ставит Холланда в основу просто потому-что не может такой игрок сидеть на скамейке"
Пеп-не из тех, кто будет пихать игрока в состав в ущерб команде и результату. Если он его ставит, то видит в нем полезность. Альварес же по функциям похож на Кдб. Его просто надо наигрывать на этой позиции, т.к Кевин планирует уйти в Са.
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Ответ Андрей Кастуев
Отлично поступил. Такой бриллиант должен играть почаще в отличие от норвежской грозы Борнмутов.
"в отличие от норвежской грозы Борнмутов".
Придумай что-нибудь пооригинальнее, а то мало плюсиков))
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Ответ ML26
За 2 года его в Европе я так и не понял, что он за игрок. Ничем особо не выделятся, по манеры игры точно не центральный нападающий. Тот же Кун был малышом на фоне защитников, но расталкивал всех будь здоров
По функционалу он похож на Кдб.
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Ответ Футбол, хоккей итд
Просто окружение аргентинца, решило улучшить контракт Альвареса с Сити.
Так недавно буквально продлили его .
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Ответ Proper Chels
Да что тут думать, у Челси один из самых перспективных проектов в футболе, нужно переходить. Перестройка состоялась, дальше только подьем. Рядом будет лучший друг Энцо. В руководстве человек из Сити Шилдс, тренер Мареска. 10ка Палмер, а еще хотят взять Олисе. Эта команда может выиграть все в будущем.
Какой у вас подьем?! У вас опять тренер сменился и все опять по новой, по кругу😂
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Ответ morphvirg
Так он практически весь сезон отыграл в старте)) Что его не устраивает?))
На разных позициях. Без гарантий. Не зная, где будет играть через неделю и будет ли вообще играть. Может, он просто хочет иного рода стабильности. Хотя бы пара тысяч минут в центре нападения, без головной боли - почему нет.
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