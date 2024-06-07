«Челси» планирует сделать предложение по Альваресу в ближайшие дни. «Сити» не хочет отпускать форварда и оценивает его в 75 млн евро (TyC Sports)

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Хулиан Альварес Футбол

«Челси» интересуется Хулианом Альваресом.

Как пишет TyC Sports, аргентинец может покинуть «Манчестер Сити» из-за недостатка игрового времени. Ранее к Альваресу проявляли интерес «Атлетико», «ПСЖ» и клубы АПЛ.

По словам источника, «Челси» планирует сделать предложение Хулиану в ближайшие дни. Лондонский клуб пытается убедить форварда тем, что ему не придется менять АПЛ на другую страну и чемпионат, а также тем, что в составе «синих» выступает его соотечественник Энцо Фернандес, с которым они вместе играли за «Ривер Плейт».

В «Челси», где в нынешнем составе много молодых игроков, Альварес мог бы иметь более важную роль, однако минусом является участие команды в Лиге конференций.

В свою очередь «Манчестер Сити» обозначил четкую позицию – они не хотят продавать Хулиана. С другой стороны, нападающий хочет больше игрового времени. Идеальный вариант – остаться и быть основным игроком, но, поскольку нынешняя ситуация складывается не в его пользу, он рассматривает возможность уйти этим летом.

В случае продажи «горожане» хотели бы получить за аргентина не менее 80 млн долларов (около 75 млн евро).

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34 комментария
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С Челси сотку надо трясти Сити. 80 лямов они за мудриков всяких платят, умница Альварес в сто раз круче
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Челси стабильно покупает у МС игроков. В 2022 Стерлинга, в 2023 Палмер. До этого был Кабальеро
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Ну на месте Челси не думая бы 75 заплатил, да, недешево, но таких игроков на рынке по пальцам руки можно пересчитать, а молодых еще меньше. Альварес топ, засиделся на банке.
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+6
Ответ Биомеханоид
Хороший актив. Всё ждал, что его Реал заберет. Теперь уже не заберет, куда там его, там своих...
Своих ??? Негры-мигранты одни
+9
-4
+5
Ответ Aristokrat_13
Челси стабильно покупает у МС игроков. В 2022 Стерлинга, в 2023 Палмер. До этого был Кабальеро
И почти все в цвет, особенно Палмер. Конечно, дай Бог, если бы эта сделка состоялась!Альварес шикарный нап и думаю что заиграл бы с ходу.
+4
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+3
Ответ Анвар Масимов
Своих ??? Негры-мигранты одни
Сейчас бы с именем Анвар Масимов говорить про черных 😆
+4
-2
+2
Альваресу безусловно лучше уходить, Холланда если и мог себе кто то позволить, то это Реал, но там ставку сделали на других, главной ударной силой в Сити Хулиану не быть. При этом игрок очень талантливый.
+3
-1
+2
Хороший актив. Всё ждал, что его Реал заберет. Теперь уже не заберет, куда там его, там своих...
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Можно было вместо Мбаппе подписать в Реал
Аналитик 😂👌
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Сейчас бы с именем Анвар Масимов говорить про черных 😆
Нильфы тоже черные
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Ответ Арман Царнаев
Альваресу безусловно лучше уходить, Холланда если и мог себе кто то позволить, то это Реал, но там ставку сделали на других, главной ударной силой в Сити Хулиану не быть. При этом игрок очень талантливый.
Да, и уверен, что он недоволен количеством игрового времени на поле, тогда как в Челси с этим проблем не будет..
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Ответ cektor
24 года , а уже все выиграл ))
Ага. Однако в клубе на вторых ролях, все таки
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Ответ rusik krasav4ik
надеюсь уйдет в Атлетико
Вы так желаете парню неуспеха?)
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
3 игрока С-стабильность
Еще были Анелька (транзитом через Болтон вроде), Лавиа кажется играл в МС до Челси. Еще Старридж был. Уже 6, мало?
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Ответ Aristokrat_13
Челси стабильно покупает у МС игроков. В 2022 Стерлинга, в 2023 Палмер. До этого был Кабальеро
3 игрока
С-стабильность
0
0
0
вот это разговор. надеюсь альварес уже понял, что у гвардиолы только скиснет, надо уходить если есть амбиции.
+9
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Ответ Carver
Ну на месте Челси не думая бы 75 заплатил, да, недешево, но таких игроков на рынке по пальцам руки можно пересчитать, а молодых еще меньше. Альварес топ, засиделся на банке.
75 млн - это «недёшево» за чемпиона мира на дефицитной позиции с уникальным набором навыков и школой Пепа? Они столько на мудриков и мудуэк сливают, так что на месте Сити я бы выкрутил до 130 не думая🤓
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Ответ *MVP*
за Мудрика не платили 80
75
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Ответ rigobersong
Ты так же про Жезуса говорил:)) Хватит уже позориться:)) Привет:)
Ригыч, тут наш Должун прав впервые за долгое время :)
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Ответ DolJun
вот это разговор. надеюсь альварес уже понял, что у гвардиолы только скиснет, надо уходить если есть амбиции.
Ты так же про Жезуса говорил:)) Хватит уже позориться:)) Привет:)
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«Сити» не хочет отпускать форварда и оценивает его в 75 млн евро ............... ???????????? А? Что?... Напоминает такой прогноз погоды: завтра ожидается мелкий дождь со снегом на фоне жаркой сухой погоды.
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Что-то мало за такого игрока. Там за людей вроде Тоуни 80 просят.
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Для Челси это конечно был бы очень крутой трансфер. Как тут уже написали, он отлично подойдёт Мареске, да, но более того, Мареска уже с ним работал, когда был в штабе Сити. Игровые качества можно не перечислять, он отличный футболист, от ударов и штрафных до умения играть во владение и нахождения свободного пространства. И с Энцо они вообще лучшие друзья. 75 - это даже как-то недорого)
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Сити не удерживает игроков, которые хотят уйти и с Челси хорошие отношения.Быстро договорятся, буквально за пару дней, если Альварес не против тут играть.

Сделки между Челси и Сити и неделю обычно не занимают
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Тот момент, когда 75 выглядят заниженными суммами :)
Альварес в футбол Марески как влитой встанет, никакой Гирасси или Осимхен не нужен.
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что за песня - аргентин? знаю только августина - Леонтьева
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24 года , а уже все выиграл ))
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Альвареса, думаю, Пеп в трезвом уме не отпустит. Нужен такой форвард, если Холланд сломается или усилить атаку.
Только если предложат условно 120 лямов, из которых за 60 можно будет взять похожего игрока, но менее опытного.
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Можно было вместо Мбаппе подписать в Реал
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надеюсь уйдет в Атлетико
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