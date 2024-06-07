«Челси» планирует сделать предложение по Альваресу в ближайшие дни. «Сити» не хочет отпускать форварда и оценивает его в 75 млн евро (TyC Sports)
«Челси» интересуется Хулианом Альваресом.
Как пишет TyC Sports, аргентинец может покинуть «Манчестер Сити» из-за недостатка игрового времени. Ранее к Альваресу проявляли интерес «Атлетико», «ПСЖ» и клубы АПЛ.
По словам источника, «Челси» планирует сделать предложение Хулиану в ближайшие дни. Лондонский клуб пытается убедить форварда тем, что ему не придется менять АПЛ на другую страну и чемпионат, а также тем, что в составе «синих» выступает его соотечественник Энцо Фернандес, с которым они вместе играли за «Ривер Плейт».
В «Челси», где в нынешнем составе много молодых игроков, Альварес мог бы иметь более важную роль, однако минусом является участие команды в Лиге конференций.
В свою очередь «Манчестер Сити» обозначил четкую позицию – они не хотят продавать Хулиана. С другой стороны, нападающий хочет больше игрового времени. Идеальный вариант – остаться и быть основным игроком, но, поскольку нынешняя ситуация складывается не в его пользу, он рассматривает возможность уйти этим летом.
В случае продажи «горожане» хотели бы получить за аргентина не менее 80 млн долларов (около 75 млн евро).
С-стабильность
Сделки между Челси и Сити и неделю обычно не занимают
Альварес в футбол Марески как влитой встанет, никакой Гирасси или Осимхен не нужен.
Только если предложат условно 120 лямов, из которых за 60 можно будет взять похожего игрока, но менее опытного.