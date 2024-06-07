«Челси» планирует сделать предложение по Альваресу в ближайшие дни. «Сити» не хочет отпускать форварда и оценивает его в 75 млн евро (TyC Sports)

«Челси» интересуется Хулианом Альваресом.

Как пишет TyC Sports, аргентинец может покинуть «Манчестер Сити» из-за недостатка игрового времени. Ранее к проявляли интерес «Атлетико», «ПСЖ» и клубы АПЛ.

По словам источника, « » планирует сделать предложение Хулиану в ближайшие дни. Лондонский клуб пытается убедить форварда тем, что ему не придется менять АПЛ на другую страну и чемпионат, а также тем, что в составе «синих» выступает его соотечественник Энцо Фернандес, с которым они вместе играли за «Ривер Плейт».

В «Челси», где в нынешнем составе много молодых игроков, Альварес мог бы иметь более важную роль, однако минусом является участие команды в Лиге конференций.

В свою очередь « » обозначил четкую позицию – они не хотят продавать Хулиана. С другой стороны, нападающий хочет больше игрового времени. Идеальный вариант – остаться и быть основным игроком, но, поскольку нынешняя ситуация складывается не в его пользу, он рассматривает возможность уйти этим летом.

В случае продажи «горожане» хотели бы получить за аргентина не менее 80 млн долларов (около 75 млн евро).