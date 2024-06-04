«Ман Сити» не хочет отпускать Альвареса этим летом. «Атлетико» интересовался покупкой или арендой форварда

Хулиан Альварес вряд ли покинет «Манчестер Сити» этим летом.

Ранее стало известно, что в подписании форварда заинтересован « ».

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдуль, мадридцы действительно уточняли, можно ли приобрести или хотя бы арендовать аргентинца с правом выкупа.

«Горожане» не хотят отпускать 24-летнего игрока, поэтому трансфер маловероятен.

В этом сезоне забил 11 голов в 36 матчах в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.