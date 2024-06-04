«Ман Сити» не хочет отпускать Альвареса этим летом. «Атлетико» интересовался покупкой или арендой форварда

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес вряд ли покинет «Манчестер Сити» этим летом.

Ранее стало известно, что в подписании форварда заинтересован «Атлетико».

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдуль, мадридцы действительно уточняли, можно ли приобрести или хотя бы арендовать аргентинца с правом выкупа.

«Горожане» не хотят отпускать 24-летнего игрока, поэтому трансфер маловероятен.

В этом сезоне Альварес забил 11 голов в 36 матчах в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Отсылка к тому, что он эффективно выходит как Джокер , как в свое время Сульшер.
сам для себя пояснил?
+6
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+6
У каждого Манчестера свой «Убийца с лицом младенца» 😁
+2
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+2
Ответ Зеленский
А он ещё старше Винисиуса)Так и просидит всю карьеру на лавке
Старше он всего на несколько месяцев, а так оба 2000ого года. Плюс к этому, очень интересно было бы услышать какой еще «лавочник» 19+13 в сезоне набирает)
Ps. Ну и это я еще требл и ЧМ не упомянул.
+3
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+1
После суда с АПЛ Сити сможет себе позволить ещё один состав !
Не хуже нынешнего ))
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Альварес будет звездой в любом клубе
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Ну уж точно не в Атлетико такого биста.
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На мой вкус, он лучше Холанда.
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Ответ DollaBill
Старше он всего на несколько месяцев, а так оба 2000ого года. Плюс к этому, очень интересно было бы услышать какой еще «лавочник» 19+13 в сезоне набирает) Ps. Ну и это я еще требл и ЧМ не упомянул.
Любой лавочник-нап в нынешнем Сити забьет столько.Вон деревянный Холанд побил же все рекорды в Англии,хотя пропадает против топов.И не надо тут Ps:вклад лавочника Альвареса в трофеи,не выше чем у Гюлера в Реале
+1
-1
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
У каждого Манчестера свой «Убийца с лицом младенца» 😁
Отсылка к тому, что он эффективно выходит как Джокер , как в свое время Сульшер.
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Ответ Макс Хромин
сам для себя пояснил?
Некоторые не знают , чтобы потом не объяснять)) много же глоров сидят, которые ничего не знают
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Ответ Макс Хромин
сам для себя пояснил?
ахахах
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