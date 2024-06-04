«Ман Сити» не хочет отпускать Альвареса этим летом. «Атлетико» интересовался покупкой или арендой форварда
Хулиан Альварес вряд ли покинет «Манчестер Сити» этим летом.
Ранее стало известно, что в подписании форварда заинтересован «Атлетико».
Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдуль, мадридцы действительно уточняли, можно ли приобрести или хотя бы арендовать аргентинца с правом выкупа.
«Горожане» не хотят отпускать 24-летнего игрока, поэтому трансфер маловероятен.
В этом сезоне Альварес забил 11 голов в 36 матчах в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ps. Ну и это я еще требл и ЧМ не упомянул.
Не хуже нынешнего ))