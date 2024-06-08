«Рома» хочет подписать Соуле. Хавбек «Юве» провел сезон за «Фрозиноне» в аренде

Теги Рома Ювентус серия А Италия возможные трансферы Фрозиноне Матиас Соуле Футбол

«Рома» ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера Матиаса Соуле.

21-летний полузащитник в сезоне-2023/24 выступал на правах аренды за «Фрозиноне». Вероятно, римляне могут взять игрока в аренду с правом выкупа в конце сезона.

В минувшем сезоне Матиас Соуле провел 36 матчей в чемпионате Италии, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи. Кроме того, игрок был включен в сборную сезона Серии А от WhoScored. 

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4 комментария
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Зачем это Ювентусу, вот эти вот аренды с правом выкупа? Соуле либо останется в команде, либо будет продан в ту же АПЛ, где на него есть спрос или использован в сделке по переходу нужного Юве игрока, например в Аталанту в рамках перехода Копмейнерса. А просто так отправлять игрока в очередную аренду это бессмысленно, клубу всё равно нужны деньги на трансферы и аргентинец один из первых кандидатов на продажу, ибо его стоимость в районе 30 млн уже.
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Довольно перспективный игрок.
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Вот это хороший игрок
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