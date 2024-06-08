«Рома» хочет подписать Соуле. Хавбек «Юве» провел сезон за «Фрозиноне» в аренде
«Рома» ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера Матиаса Соуле.
21-летний полузащитник в сезоне-2023/24 выступал на правах аренды за «Фрозиноне». Вероятно, римляне могут взять игрока в аренду с правом выкупа в конце сезона.
В минувшем сезоне Матиас Соуле провел 36 матчей в чемпионате Италии, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи. Кроме того, игрок был включен в сборную сезона Серии А от WhoScored.