Иванов допустил, что останется в «Урале»: «Надо реабилитировать команду». Неделю назад он говорил, что готов уйти после вылета из РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о желании остаться в клубе.

1 июня после вылета из Мир РПЛ Иванов говорил, что готов покинуть пост президента «Урала».

– Вы останетесь в клубе?

– Наверное, останусь, надо исправлять ситуацию. Надо реабилитировать команду, чтобы она вернулась обратно в РПЛ.

– Представить футбол в Екатеринбурге без вас очень сложно.

– Да ладно, чего тут! Свято место пусто не бывает. Все равно кто‑нибудь придет, найдется человек.

Конечно, обидно все это бросать. Но, если доверят, то, конечно, останусь, будем дальше работать, – сказал Иванов.