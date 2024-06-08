Иванов допустил, что останется в «Урале»: «Надо реабилитировать команду». Неделю назад он говорил, что готов уйти после вылета из РПЛ

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Григорий Иванов Матч ТВ Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о желании остаться в клубе.

1 июня после вылета из Мир РПЛ Иванов говорил, что готов покинуть пост президента «Урала».

– Вы останетесь в клубе?

– Наверное, останусь, надо исправлять ситуацию. Надо реабилитировать команду, чтобы она вернулась обратно в РПЛ.

– Представить футбол в Екатеринбурге без вас очень сложно.

– Да ладно, чего тут! Свято место пусто не бывает. Все равно кто‑нибудь придет, найдется человек.

Конечно, обидно все это бросать. Но, если доверят, то, конечно, останусь, будем дальше работать, – сказал Иванов. 

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6 комментариев
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Иванов Пи...... бол!!!!!!! 🤣👎
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Настоящий патриот клуба , была ещё информация что сын тоже работает на благо Урала , можно ещё кого-нибудь устроить
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Этот Иванов уже 24 года обещает навести порядок.
Кого то напоминает, да?
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Гриша стелет соломку, чтобы выгнали героем
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Если не останется, то кинет команду на произвол судьбы, будет не по мужски....
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Ответ Eric_Cartman
Гриша стелет соломку, чтобы выгнали героем
Кто его выгонит? Губеру все равно кто президент
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