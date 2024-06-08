Иванов допустил, что останется в «Урале»: «Надо реабилитировать команду». Неделю назад он говорил, что готов уйти после вылета из РПЛ
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о желании остаться в клубе.
1 июня после вылета из Мир РПЛ Иванов говорил, что готов покинуть пост президента «Урала».
– Вы останетесь в клубе?
– Наверное, останусь, надо исправлять ситуацию. Надо реабилитировать команду, чтобы она вернулась обратно в РПЛ.
– Представить футбол в Екатеринбурге без вас очень сложно.
– Да ладно, чего тут! Свято место пусто не бывает. Все равно кто‑нибудь придет, найдется человек.
Конечно, обидно все это бросать. Но, если доверят, то, конечно, останусь, будем дальше работать, – сказал Иванов.
Кого то напоминает, да?