Хорватский защитник «Урала» Бегич получил гражданство России. Он не будет считаться легионером со следующего сезона

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Григорий Иванов лимит на легионеров натурализация Матч ТВ Сильвие Бегич Футбол

Защитник «Урала» Силвие Бегич получил российское гражданство.

31‑летний хорватский футболист выступает за «Урал» с 2022 года. Он также играл в России за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов».

«Да, Бегич получил гражданство РФ, давно получил. Со следующего сезона он не будет считаться легионером», – сообщил президент клуба Григорий Иванов

В минувшем сезоне Бегич провел за команду из Екатеринбурга 32 матча во всех турнирах и забил 7 голов.

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11 комментариев
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Все честно - человек 7 лет в России играет, является высококлассным специалистом в своем деле, получил по закону. Это не как в Зените, где паспорт РФ это фантик и идет как упаковочная бумага к контракту
+28
-11
+17
Бегич больше всех старался в ответном матче.По получению гражданства без вопросов.
+7
0
+7
Ответ igor.igorev
Это чудак на букву М, в 2022 году убежал из России, типа войны боится.
А ты не боишься и с передовой пишешь?
+6
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+6
неплохо себя продал в клуб РПЛ, не легионер, знает лигу
+3
0
+3
Единственное светлое пятно в последнем матче с Акроном😏
+2
0
+2
Ответ JoaoMoutinho
Ну на статус легионера у зенитовцев паспорт не влияет
но это не отменяет тот факт, что в Зените выдают паспорта не в соответствии с законодательством РФ
+2
0
+2
Ну вот и запасной вариант для Карпина - если вдруг Осипенко или Дивеев травмируются.
+1
0
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Надеюсь, что Бегич останется в Урале. По всем параметрам был лучший игрок команды по весне. И за себя, и за того парня пахал! Тем более, что он больше не легионер. Итало уже тоже наверняка останется, раз выкупили его контракт, да и весной, в целом, не плохо играл на позиции лз. Вакантное место под легионера остаётся - можно ещё оставить Мишкича, Кулакова и Шеттине. Остальные - аут. Гончаренко может весь свой белорусский десант смело с собой забирать + Эмерсон, Кики и вечно травмированный Влут в придачу. Да и Эрику, при всём уважении, уже на пенсию пора. Опыт опытом, но запаса сил уже даже на пол-тайма у него хватает с трудом. Сиссе в целом тоже был не плох, но стабильностью не блещет от слова "совсем", да и вряд-ли в ПерДиве захочет играть, так что тоже аут. В прочем, поживем-увидим, как себя Урал проявит на трансферном рынке.
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В ЦСКаА можно на декватный контракт 2+1 ЗП 500 -600 тыс.
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