Хорватский защитник «Урала» Бегич получил гражданство России. Он не будет считаться легионером со следующего сезона

Защитник «Урала» Силвие Бегич получил российское гражданство.

31‑летний хорватский футболист выступает за « » с 2022 года. Он также играл в России за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов».

«Да, Бегич получил гражданство РФ, давно получил. Со следующего сезона он не будет считаться легионером», – сообщил президент клуба .

В минувшем сезоне провел за команду из Екатеринбурга 32 матча во всех турнирах и забил 7 голов.