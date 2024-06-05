Хорватский защитник «Урала» Бегич получил гражданство России. Он не будет считаться легионером со следующего сезона
Защитник «Урала» Силвие Бегич получил российское гражданство.
31‑летний хорватский футболист выступает за «Урал» с 2022 года. Он также играл в России за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов».
«Да, Бегич получил гражданство РФ, давно получил. Со следующего сезона он не будет считаться легионером», – сообщил президент клуба Григорий Иванов.
В минувшем сезоне Бегич провел за команду из Екатеринбурга 32 матча во всех турнирах и забил 7 голов.