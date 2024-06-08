Гари Линекер: «У Месси лучшее видение поля и чувство паса в истории. Еще он немного забивает»

Гари Линекер восхитился игрой Лионеля Месси.

Бывший футболист сборной Англии репостнул себе хайлайты периода, за который Месси, выступая за «Барселону», забил 91 гол за календарный год.

«Лучшее видение поля и чувство паса среди всех когда-либо игравших в футбол. Еще он немного забивает», – написал Линекер в твиттере.

На данный момент аргентинец провел 1062 матча в карьере за клуб и сборную, забил 835 голов и отдал 372 результативные передачи.