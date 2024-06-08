Гари Линекер: «У Месси лучшее видение поля и чувство паса в истории. Еще он немного забивает»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Гари Линекер Ла Лига Интер Майами Футбол

Гари Линекер восхитился игрой Лионеля Месси.

Бывший футболист сборной Англии репостнул себе хайлайты периода, за который Месси, выступая за «Барселону», забил 91 гол за календарный год.

«Лучшее видение поля и чувство паса среди всех когда-либо игравших в футбол. Еще он немного забивает», – написал Линекер в твиттере.

На данный момент аргентинец провел 1062 матча в карьере за клуб и сборную, забил 835 голов и отдал 372 результативные передачи.

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18 комментариев
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в этом его и уникальность. одновременно соревноваться по голевым передачам с лучшими ПЗ мира, а по голам - с лучшими НП мира. и выигрывать у тех и других )) вообще, по факту, если бы ЗМ награждали реально только чисто за голые футбольные скилы, в не зависимости от трофеев командных, то почти все годы выступления Месси в Европе - ему надо было его выдавать. Даже за 14-15 сезон (пик трио МСН), где и Неймар феерил. Поэтому какое-то там блеяние из пустыни на верблюдах - просто смех.
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База!:)🇦🇷🥇🤴🥳
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«Он также забивает немного голов». Спортс, проверяйте новости перед публикацией!
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Бадр: у Кришти лучшая прическа и чувства. Еще он немного футболист с телом 13летнего
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Ответ Vatikan
однозначно. Месси велик!
🚴‍♀️
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однозначно. Месси велик!
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Если Месси забивает немного голов , то , что можно сказать о других.
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Откуда такие комменты прилетают? Он просто решил высказаться на тему Месси или как?
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…И бабушек через дорогу переводит..
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Лионель Месси - лучший футболист в истории⚽️
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