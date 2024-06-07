Месси ходил к психологу во времена «Барсы»: «Это было давно. Скептически относился, но мне очень помогло. Стал больше открываться перед близкими»

Лионель Месси рассказал об опыте работы с психологом.

– Ты когда-нибудь обращался к психологу? Наверняка были моменты огромного давления, через которые ты проходил на протяжении всей своей карьеры.

– Да, одно время, когда я был в «Барселоне». Это было давно. Ходил, никогда раньше не пробовал, скептически относился ко всему этому. Мне это не нравилось. Я человек, который держит все в себе и переваривает как хорошее, так и плохое.

Честно говоря, когда я обратился к психологу, это мне очень помогло. Мне понравилось, это помогает. Но потом я перестал и больше не ходил. Но в тот раз, давно, когда я ходил, это мне помогло.

– У тебя есть человек, которому ты рассказываешь о своих проблемах?

– Да, да, есть... У меня есть несколько таких людей, у меня есть друзья, семья, Антонела. Да, думаю, что с возрастом я тоже сильно изменился в этом плане.

Психолог тоже мне помог, я стал гораздо больше делиться всем, что со мной происходит, и стал намного больше открываться перед своими близкими, – сказал бывший нападающий «Барселоны».

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