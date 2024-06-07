Месси ходил к психологу во времена «Барсы»: «Это было давно. Скептически относился, но мне очень помогло. Стал больше открываться перед близкими»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига психология Интер Майами Здоровье Футбол

Лионель Месси рассказал об опыте работы с психологом.

Ты когда-нибудь обращался к психологу? Наверняка были моменты огромного давления, через которые ты проходил на протяжении всей своей карьеры.

– Да, одно время, когда я был в «Барселоне». Это было давно. Ходил, никогда раньше не пробовал, скептически относился ко всему этому. Мне это не нравилось. Я человек, который держит все в себе и переваривает как хорошее, так и плохое.

Честно говоря, когда я обратился к психологу, это мне очень помогло. Мне понравилось, это помогает. Но потом я перестал и больше не ходил. Но в тот раз, давно, когда я ходил, это мне помогло.

У тебя есть человек, которому ты рассказываешь о своих проблемах?

– Да, да, есть... У меня есть несколько таких людей, у меня есть друзья, семья, Антонела. Да, думаю, что с возрастом я тоже сильно изменился в этом плане.

Психолог тоже мне помог, я стал гораздо больше делиться всем, что со мной происходит, и стал намного больше открываться перед своими близкими, – сказал бывший нападающий «Барселоны».

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8 комментариев
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Когда на тебя вываливают тонны 💩 иногда и психолог не помогает и рушится карьера футболиста, Месси молодец, пережил ад, шёл упорно к цели и всё же добился своего! 🔥👑🇦🇷
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Ответ Вальдано
Ходи, не ходи - Авейру уже ничего не поможет.. Factos налицо.. А-ха-ха-ха.. 🤣
Там уже на уровне психиатрии. Как раз полные стадионы врачей в белых халатах, которые выбивают манию величия постоянными мантрами🥸
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