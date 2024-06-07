Месси о воссоединении с Неймаром в «Интер Майами»: «Сейчас это сложно. Но жизнь делает такие повороты, может произойти что угодно»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Луис Суарес Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о возможном воссоединении трио с Суаресом и Неймаром.

Месси и Луис Суарес сейчас играют за «Интер Майами», а Неймар выступает за саудовский «Аль-Хилаль». Все трое играли вместе за «Барселону» в период с 2014 по 2017 годы.

Недавно я говорил тебе о Неймаре, который всегда хорошо отзывается о тебе. Ты его спрашиваешь о чем угодно: «Который час?», а он тебе: «Месси – лучший в мире». Это так по-неймаровски. Не знаю, доходят ли до тебя его высказывания, но он всегда хвалит тебя, ведь вы друзья. Он вернется? Сможет ли атакующее трио Месси – Суарес – Неймар снова собраться здесь, в «Интер Майами»?

– Не знаю. Сейчас это сложно, он в Саудовской Аравии, ему, кажется, остался год по контракту. У него был трудный год, он долго был травмирован, из-за чего пропустит и Кубок Америки, и не смог сыграть большинство матчей в Аравии.

Так что сейчас это сложно. Потом не знаю, жизнь делает такие повороты, что может произойти что угодно. Но думаю, что на данный момент – нет.

Но ты же пишешь ему «приезжай, дружище»?

– Нет. Но мы часто разговариваем.

На португальском?

– Нет, он прекрасно говорит по-испански. Мы часто разговариваем, у нас даже есть чат, где мы втроем с Луисом (Суаресом – Спортс), – сказал бывший нападающий «Барселоны».

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7 комментариев
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Ответ Alex.K71
МСН-лучшее трио нападения в истории футбола и все трое не разучились играть в футбол, а уж их чувство друг друга на поле, было просто магией!!!🪄
Да, только Неймар сильно сдал - за 5 матчей за Хиляль смог забить гол только Нассаджи (иранский клуб, занимающий 11 место в Иранской про-лиге)🤦
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ГОАТ сказал значит ждём вместе с Роберто))) Ракитич тоже не будет лишним)))
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Чат MSN🥹✨
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