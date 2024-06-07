Медведев переизбран председателем совета директоров СКА. В «Зените» он председатель правления

Александр Медведев остался на посту председателя совета директоров СКА.

Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг остался главным тренером петербургского клуба.

«Сегодня состоялся совет директоров хоккейного клуба СКА. Председателем совета директоров клуба выбран ваш покорный слуга.

Также в состав совета директоров вошел действующий заместитель председателя правления ПАО « » Виталий Анатольевич Маркелов, который в том числе будет вести вопросы развития детско‑юношеского хоккея», – сказал Медведев.

Отметим, что в « » он занимает пост председателя правления.

занимает пост главы совета директоров СКА с июля 2023 года, он сменил Геннадия Тимченко.