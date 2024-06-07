Медведев переизбран председателем совета директоров СКА. В «Зените» он председатель правления

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия Газпром Александр Медведев КХЛ детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Александр Медведев остался на посту председателя совета директоров СКА.

Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг остался главным тренером петербургского клуба. 

«Сегодня состоялся совет директоров хоккейного клуба СКА. Председателем совета директоров клуба выбран ваш покорный слуга.

Также в состав совета директоров вошел действующий заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Анатольевич Маркелов, который в том числе будет вести вопросы развития детско‑юношеского хоккея», – сказал Медведев.

Отметим, что в «Зените» он занимает пост председателя правления.

Александр Медведев занимает пост главы совета директоров СКА с июля 2023 года, он сменил Геннадия Тимченко. 

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12 комментариев
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На двух стульях за Зенит и СКА не играют (с)
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И правильно. Если команда на всех понтах вылетает в первом круге - надо что-то кардинально менять, а не тренера с советом директоров. Салфетки в столовой другого цвета, например
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Истерика, рыдания и звонки экспертам уровня Эспозито в следующем розыгрыше плей-офф КХЛ обеспечены
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Именно при нем СКА становился обладателем кубка Гагарина но все это в пустую при придурке тренере
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