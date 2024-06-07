«Америка» запросила у «Зенита» информацию о Кассьерре (Хулиан Капера)

Матео Кассьерра заинтересовал команду из Мексики.

Как сообщает журналист ESPN Хулиан Капера, « » сделала в « » запрос касательно условий возможной сделки.

Подчеркивается, что в пункте об отступных в контракте форварда с петербуржцами указана крупная сумма.

В этом сезоне колумбиец забил 21 гол в 28 матчах в Мир – больше всех. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.