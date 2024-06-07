«Америка» запросила у «Зенита» информацию о Кассьерре (Хулиан Капера)
Матео Кассьерра заинтересовал команду из Мексики.
Как сообщает журналист ESPN Хулиан Капера, «Америка» сделала в «Зенит» запрос касательно условий возможной сделки.
Подчеркивается, что в пункте об отступных в контракте форварда с петербуржцами указана крупная сумма.
В этом сезоне колумбиец забил 21 гол в 28 матчах в Мир РПЛ – больше всех. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Каждый день до начала сборов будут "продавать" легионеров Зенита подставляя в шаблон новости интерес рандомного клуба к рандомному игроку.
"ПСЖ сделал запрос по Кержакову после срыва трансфера Сафонова" - чем не новость? -)
Самые дорогие покупки тоже в районе 10 млн.
Сами думайте сколько они предложат.
Это огромная утка, не более
Кассьерре это надо?
Я только о том, что при большом желании купить Касьерру в рассрочку они принципиально могли бы. Но совершенно непонятно, зачем им это нужно.