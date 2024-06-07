«Америка» запросила у «Зенита» информацию о Кассьерре (Хулиан Капера)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Мексика Америка Матео Кассьерра Футбол

Матео Кассьерра заинтересовал команду из Мексики.

Как сообщает журналист ESPN Хулиан Капера, «Америка» сделала в «Зенит» запрос касательно условий возможной сделки.

Подчеркивается, что в пункте об отступных в контракте форварда с петербуржцами указана крупная сумма.

В этом сезоне колумбиец забил 21 гол в 28 матчах в Мир РПЛ – больше всех. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария
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Показалось, что источник Хулиан Карпов
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Ну, понеслось!

Каждый день до начала сборов будут "продавать" легионеров Зенита подставляя в шаблон новости интерес рандомного клуба к рандомному игроку.

"ПСЖ сделал запрос по Кержакову после срыва трансфера Сафонова" - чем не новость? -)
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+14
Ответ pit4er
Показалось, что источник Хулиан Карпов
Хулиан Карпарес
+11
-3
+8
И как платить будут? В ипотеку на 50 лет?
+8
-3
+5
Самый дорогой игрок Америки стоит 10 млн евро.
Самые дорогие покупки тоже в районе 10 млн.
Сами думайте сколько они предложат.
+7
-3
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Ответ Злодей Спб
Ну, понеслось! Каждый день до начала сборов будут "продавать" легионеров Зенита подставляя в шаблон новости интерес рандомного клуба к рандомному игроку. "ПСЖ сделал запрос по Кержакову после срыва трансфера Сафонова" - чем не новость? -)
Да ну, там МЮ Кержа вместо Онаны рассматривает
+3
0
+3
Ответ Злодей Спб
Ну, понеслось! Каждый день до начала сборов будут "продавать" легионеров Зенита подставляя в шаблон новости интерес рандомного клуба к рандомному игроку. "ПСЖ сделал запрос по Кержакову после срыва трансфера Сафонова" - чем не новость? -)
Про Кержа угарнул😅
+3
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+3
Ответ Максим Сальников
И как платить будут? В ипотеку на 50 лет?
У топ-клубов Мексики деньги еще как водятся. Правда вот не думаю, что больше десятки они смогут дать.
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Ответ superbro
А Месси то подешевел
Ты о чем
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Ответ Celsius
ФК «Америка», Страна: Мексика. Годовой доход от прав на телетрансляции: 30 млн д. Годовой доход от спонсоров: 10 млн д. (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ligamx/512275.html?ysclid=lx533b9pjm962159076) Стоимость футбольных телевизионных прав в Мексике $120 млн., если что. Оценка выручки за матч-дей: Сезон 2023/24, общее количество зрителей: 272102 Средняя стоимость билетов по мексиканскому футболу - 500 песо = 25 USD, Таким образом выручка за матч-дей порядка: 272102*25 = 6.8 млн. USD. Возьмем грубо 10 млн. Тогда бюджет клуба: 30 млн. + 10 млн. + 10 млн. = 50 млн. USD. Отступные Касьерры - 30 млн. Так что, в рассрочку могут и потянуть, если им это очень нужно.
Зачем? У них последние покупки как раз нап за 10 млн, его куда девать?
Это огромная утка, не более
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Не нашел этот клуб в первой сотне рейтинга ФИФА. Трансферный баланс вдвое меньше чем у Зенита.
Кассьерре это надо?
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Ответ Shikari
Ты о чем
Не обращайте внимания, у некоторых сложности в отличении футбольных клубов от континентов))
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Ответ Shikari
Зачем? У них последние покупки как раз нап за 10 млн, его куда девать? Это огромная утка, не более
Так я и не спорю.
Я только о том, что при большом желании купить Касьерру в рассрочку они принципиально могли бы. Но совершенно непонятно, зачем им это нужно.
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Ответ Максим Сальников
И как платить будут? В ипотеку на 50 лет?
Как в 90х, привезут в порт кое что интересное.
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Ответ tony
У топ-клубов Мексики деньги еще как водятся. Правда вот не думаю, что больше десятки они смогут дать.
Да деньги водятся везде, разве только Африка не сможет дать приличную сумму. Но что такое 10 лимонов в современном футболе? За сколько брали Матео? Вряд ли меньше 5. Плюс з/п, агентские, подъемные и т.п. Это даже в ноль не выйти.
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Ответ tony
У топ-клубов Мексики деньги еще как водятся. Правда вот не думаю, что больше десятки они смогут дать.
За десятку им отправим тренировочный комплект Кассьерры с подписью игроков Зенита.
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Ответ ягодицы ямаля
у зенита связи с америкой? иноагент получается
США одним названием позорит обе Америки. И, вообще, по смыслу, тупое название страны.
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Ответ pit4er
Показалось, что источник Хулиан Карпов
Хулион Карпов
+1
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