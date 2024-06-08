Руни считает, что Англия может выиграть Евро: «Одна из лучших команд, отличный состав. Возможностей более чем достаточно»
Уэйн Руни считает, что Англия может выиграть Евро-2024.
Вчера Англия проиграла Исландии (0:1) в товарищеском матче.
– Конечно, Саутгейту не очень понравился прессинга, о котором мы с Джо [Коулом] уже говорили во время игры. Нам показалось, что он был несогласованным.
Когда игроки, бывшие игроки и эксперты говорят об опыте в командах, то опыт – это прежде всего умение говорить на поле и организовываться.
Не думаю, что в этой игре было достаточно игроков, которые организовывали бы прессинг, контролировали бы подъем обороны, верный момент для начала движения полузащитников и фланговых игроков. Вот что бывает, когда много неопытных игроков.
Думаю, игрокам нужно извлечь из этого урок. Уверен, Гарет укажет им на это. Стоит быть чуть терпеливее, потому что я считаю, что у Англии одна из лучших команд на турнире. Если они сделают это, то у них будет шанс.
– Англия может выиграть Евро?
– Как я уже сказал, это отличный состав. У них явно есть и игроки, и мощь в атаке. Надеюсь, оборона будет сильна. Это мое единственное опасение. Но я думаю, что у нас есть более чем достаточно возможностей, чтобы противостоять командам лицом к лицу. Если мы это сделаем, у нас появится отличный шанс, – сказал Руни.
почему Англия в товарняке, где можно экспериментировать, не может проиграть Исландии?
Ну нельзя так переводить !
Вы оскорбляете Английский и Русский язык, всех нас и себя саму !