Руни считает, что Англия может выиграть Евро: «Одна из лучших команд, отличный состав. Возможностей более чем достаточно»

Теги Уэйн Руни Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Исландии по футболу Евро-2024 товарищеские матчи (сборные) Футбол

Уэйн Руни считает, что Англия может выиграть Евро-2024.

Вчера Англия проиграла Исландии (0:1) в товарищеском матче.

– Конечно, Саутгейту не очень понравился прессинга, о котором мы с Джо [Коулом] уже говорили во время игры. Нам показалось, что он был несогласованным.

Когда игроки, бывшие игроки и эксперты говорят об опыте в командах, то опыт – это прежде всего умение говорить на поле и организовываться.

Не думаю, что в этой игре было достаточно игроков, которые организовывали бы прессинг, контролировали бы подъем обороны, верный момент для начала движения полузащитников и фланговых игроков. Вот что бывает, когда много неопытных игроков.

Думаю, игрокам нужно извлечь из этого урок. Уверен, Гарет укажет им на это. Стоит быть чуть терпеливее, потому что я считаю, что у Англии одна из лучших команд на турнире. Если они сделают это, то у них будет шанс.

– Англия может выиграть Евро?

– Как я уже сказал, это отличный состав. У них явно есть и игроки, и мощь в атаке. Надеюсь, оборона будет сильна. Это мое единственное опасение. Но я думаю, что у нас есть более чем достаточно возможностей, чтобы противостоять командам лицом к лицу. Если мы это сделаем, у нас появится отличный шанс, – сказал Руни.

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17 комментариев
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Великий и ужасный Гарет Саутгейт не позволит
+8
-1
+7
Ответ Drdrdr1111 Drd
Великий и ужасный Гарет Саутгейт не позволит
Гарет Богданович чисто
+6
-1
+5
Физрук физрука видит издалека
+5
-1
+4
Ответ Олег25
Будущий чемпион Европы проиграл дома Исландии, так что ли получается ?
ну чемпион мира же может проиграть Саудовской Аравии
почему Англия в товарняке, где можно экспериментировать, не может проиграть Исландии?
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У них был хороший шанс выиграт евро 2020, но не смогли
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Игрокам нужно извлечь из этого урок. А Гарету, видимо, не нужно. Вера в Саутгейта просто поражает. Это прям уровень аналитик Мостового.
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Будущий чемпион Европы проиграл дома Исландии, так что ли получается ?
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Любовь Курчатова !
Ну нельзя так переводить !
Вы оскорбляете Английский и Русский язык, всех нас и себя саму !
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Кэп.У сборной Англии всегда будет звездный состав и они всегда МОГУТ выиграть Евро
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Трехцветные идут за Евро
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Руни: Англия может выиграть Евро, если привезёт свою выпивку. От немецкого алкоголя можем траванутся и слить Евро. Ещё не забывайте, в команде будет отсутствовать главный специалист по спиртным напиткам - мистер Грилиш...
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Ответ Юрий Кечко
Гарет Богданович чисто
В точку👍
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Ответ Юрий Кечко
Гарет Богданович чисто
Богданыч 6 лет выигрывает чемпионство, это точно не про английского тренера)
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Ответ Юрий Кечко
Гарет Богданович чисто
это комплимент саутгейту
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Ответ OldRedWhite
Любовь Курчатова ! Ну нельзя так переводить ! Вы оскорбляете Английский и Русский язык, всех нас и себя саму !
Курчавова же )
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