Англия впервые за 70 лет трижды подряд пропустила первой на «Уэмбли». Серия из 3 игр без побед на стадионе – первая с 2018 года

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Англия впервые за 70 лет трижды подряд пропустила первой на «Уэмбли».

Команда Гарета Саутгейта уступила Исландии (0:1) в заключительном товарищеском матче перед Евро-2024. 

Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В трех последних играх на этой арене англичане не одержали ни одной победы – ранее было поражение от Бразилии (0:1) и ничья с Бельгией (2:2).

Такая серия без побед на «Уэмбли» стала первой с 2018 года, когда было три ничьих подряд. 

Кроме того, в каждом из этих трех матчей англичане пропускали первыми. Это первый случай для трех подряд игр на «Уэмбли» за 70 лет. В прошлый раз это было зафиксировано в 1953-54 гг. – в матчах со сборными Европы (4:4), Венгрии (3:6) и Уэльса (3:2). 

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