Саутгейт после 0:1 от Исландии: «Самоуспокоение по поводу того, что Евро можно взять талантом... Футбол так не работает»

Гарет Саутгейт высказался о поражении Англии от Исландии (0:1) в товарищеском матче.

Перед Евро-2024 у команды одна победа в пяти матчах.

«Далеко от идеала. Не буду пытаться представить это как-то иначе. Это действительно заставляет задуматься о том, что самоуспокоение по поводу того, что этот трофей можно взять за счет таланта, и что нам нужно только принять участие... Футбол так не работает.

Нужна точность в каждом аспекте игры, чтобы выиграть любую игру на таком уровне. Сегодня нам было далеко до этого, и заслужила победу. У них было еще несколько моментов. Так что, я думаю, это действительно помогает сосредоточиться на том, чтобы по-настоящему управлять командой на следующей неделе», – сказал Саутгейт.