Саутгейт после 0:1 от Исландии: «Самоуспокоение по поводу того, что Евро можно взять талантом... Футбол так не работает»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Исландии по футболу Евро-2024 товарищеские матчи (сборные) Футбол

Гарет Саутгейт высказался о поражении Англии от Исландии (0:1) в товарищеском матче.

Перед Евро-2024 у команды Саутгейта одна победа в пяти матчах.

«Далеко от идеала. Не буду пытаться представить это как-то иначе. Это действительно заставляет задуматься о том, что самоуспокоение по поводу того, что этот трофей можно взять за счет таланта, и что нам нужно только принять участие... Футбол так не работает.

Нужна точность в каждом аспекте игры, чтобы выиграть любую игру на таком уровне. Сегодня нам было далеко до этого, и Исландия заслужила победу. У них было еще несколько моментов. Так что, я думаю, это действительно помогает сосредоточиться на том, чтобы по-настоящему управлять командой на следующей неделе», – сказал Саутгейт.

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22 комментария
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Как вообще можно с такими игроками атаки в лице Кейна, Сака, Беллингема, Фодена, Палмера и тд играть в такую блевотину с одним ударом в створ на Уэмбли против Исландии?! В голове не укладывается..
+40
-1
+39
Назвать Саутгейта физруком,это значит оскорбить всех физруков мира.
+22
-3
+19
Саутгейт аут!
+10
-2
+8
Ответ TiNO
Саутгейт аут!
Аутгейт!
+5
0
+5
Англия давно уже как средняя команда
+4
-1
+3
Ответ Юрий Кечко
Спасибо за запоротый экспресс , да на два гола Англии было всего 1.20 но и матчей было не много на которые можно ставить , не смотрел даже обзор но не понимаю как даже в товарняке можно Исландии дома сгореть
Попан который подумал что обыграет букмекера 🤣
+2
-1
+1
Звучит, как будто он с зеркалом говорит и понял, что банде крутых игроков нужен ещё и тренер.
+2
-2
0
Спасибо за запоротый экспресс , да на два гола Англии было всего 1.20 но и матчей было не много на которые можно ставить , не смотрел даже обзор но не понимаю как даже в товарняке можно Исландии дома сгореть
+1
-1
0
Нормальный тренер выиграл бы 5-0
0
0
0
Ответ Милдронат Бромантанов
Как вообще можно с такими игроками атаки в лице Кейна, Сака, Беллингема, Фодена, Палмера и тд играть в такую блевотину с одним ударом в створ на Уэмбли против Исландии?! В голове не укладывается..
Зато Магуайр счастлив)))
0
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Ответ Гудбай америка !
Англия давно уже как средняя команда
средней командой Англия была в конце нулевых и первой половине десятых
но с тех пор сильно лучше, не выдавайте желаемое за действительное
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Ответ Under
средней командой Англия была в конце нулевых и первой половине десятых но с тех пор сильно лучше, не выдавайте желаемое за действительное
Да какое за желаемое??) Англия когда была последний раз чемпионом мира Европы? И на евро максимум 1/8
+1
-1
0
Ответ Гудбай америка !
Да какое за желаемое??) Англия когда была последний раз чемпионом мира Европы? И на евро максимум 1/8
Эммм, у них серебро Евро и топ-4 ЧМ за последние 6 лет. Я понимаю, что тут в моде называть Саутгейта физруком, да и сам он иногда странные вещи делает, но таких результатов даже расхайпленные островные из 00-х не добивались.
+2
-2
0
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