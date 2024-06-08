Саутгейт после 0:1 от Исландии: «Самоуспокоение по поводу того, что Евро можно взять талантом... Футбол так не работает»
Гарет Саутгейт высказался о поражении Англии от Исландии (0:1) в товарищеском матче.
Перед Евро-2024 у команды Саутгейта одна победа в пяти матчах.
«Далеко от идеала. Не буду пытаться представить это как-то иначе. Это действительно заставляет задуматься о том, что самоуспокоение по поводу того, что этот трофей можно взять за счет таланта, и что нам нужно только принять участие... Футбол так не работает.
Нужна точность в каждом аспекте игры, чтобы выиграть любую игру на таком уровне. Сегодня нам было далеко до этого, и Исландия заслужила победу. У них было еще несколько моментов. Так что, я думаю, это действительно помогает сосредоточиться на том, чтобы по-настоящему управлять командой на следующей неделе», – сказал Саутгейт.
но с тех пор сильно лучше, не выдавайте желаемое за действительное