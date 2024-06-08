Саутгейт о свисте болельщиков после 0:1 от Исландии на «Уэмбли»: «Полностью понимаю. Мы не сыграли достаточно хорошо»

Гарет Саутгейт с пониманием отнесся к свисту на «Уэмбли» после поражения Англии.

Вчера сборная в товарищеском матче обыграла Англию со счетом 1:0. Когда матч закончился, болельщики свистели.

Перед Евро-2024 у команды одна победа в пяти матчах.

«Я полностью понимаю [свист]. Мы не сыграли достаточно хорошо, чтобы поддерживать воодушевление болельщиков на протяжении всего матча. У нас были очень, очень хорошие моменты, которые стоило бы реализовывать. Это придало бы игре иную окраску и повлияло бы на уверенность наших соперников в себе.

Но это стало бы лишь маскировкой для некоторых недостатков, которые проявились в этой игре. Я многое из нее извлек. Но у меня нет сомнений в болельщиках. Они здесь, с нами, и это имеет огромное значение, но команда должна давать им достаточно действий у ворот, играть достаточно хорошо, интенсивно прессинговать и отбирать мяч, а мы сегодня этого не делали.

Мы должны принять реакцию такой, какой она была», – сказал Саутгейт.