У Англии 1 победа в 5 последних матчах. Дальше – Евро-2024

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Исландии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Англии одержала лишь одну победу в 5 последних матчах.

В пятницу команда тренер Гарета Саутгейта уступила сборной Исландии (0:1).

В пяти последних матчах у Англии две ничьих и два поражения при одной победе (над Боснией – 3:0).

Дальше Англию ждет чемпионат Европы в Германии. Англичане сыграют в группе с Сербией, Данией и Словенией.

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31 комментарий
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600 пасов и 1 удар в створ за матч с Исландией - вот она, сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта
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Ответ Юрий Кечко
Саугейт верни мне деньги за экспресс
Ты в смысле полез с кэфом 1.15?))
Ахахаа
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Вот понятно что сегодня был товарняк, ерунда это всё, но Саутгейт ведь физрук физруком!!! Никакой тактики, никакого рисунка игры, тупо на скиллах игроков которые играют как хотят. С таким составом зачастую играть от обороны и так невнятно это просто позор.
Ничего с ним англичане не возьмут, хотя поколение просто блестящее.
+10
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+9
И это с такими именами в составе. Нет слов
+8
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+7
Англия - лютое дно! Понятно, что товарняк и т.д., но проиграть Исландии да ещё дома на Уэмбли - это позорище! Саутгейт - реально физрук. Каждый день молюсь чтобы это чудо не назначили тренером в любимый МЮ🙏
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+6
Саугейт верни мне деньги за экспресс
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+4
Ответ Теория черного лебедя
600 пасов и 1 удар в створ за матч с Исландией - вот она, сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта
В дебютном матче Евро поставит команде задачу сделать 700 пасов, ни разу не пробить в створ, чтобы добиться надёжной нулевой ничьей.
+4
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+3
Ответ Юрий Кечко
На два гола был 1.20, мне нормально добивал экспресс , какие то вопросы ?
нормально добил?))
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Гарет Саутгейт - это сила, которую не сможет преодолеть ни одна звезда сборной Англии, на любой набор талантливых футболистов у него есть заготовочка, как сделать так, чтобы они играли максимально беззубо
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На эту игру невозможно смотреть без слез.

Игроки думают на 2-3 секунды дольше, чем в клубах. А все потому, что они понятия не имеют что делать, куда бежать. Никакого рисунка игры нет.
Чисто тыкают друг другу мяч в надежде, что кто-то решит на индивидуальном мастерстве.

Скорее всего Англию ждет фиаско.
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и Мю правда хочет подписать этого гения, который с таким составом так ужасно играет?
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Ответ Юрий Кечко
На два гола был 1.20, мне нормально добивал экспресс , какие то вопросы ?
пару вопросов все же есть - 1. неужели не проживешь без этих 100 рублей 2. реально считаешь себя успешным ставочником, когда каждые выходные ставишь такой уг на очередные матчи баварии/псж/реала с аутсайдерами?
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Ответ Okaka
сейчас у Англии топовое поколение плюс у многих сборных Европы деградация
А в начале нулевых не топовое было?
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и этого тренера хантит МЮ?
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Впрочем, ничего нового.
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Кто-нибудь знает - в мире есть хоть один тренер хуже Саутгейта?
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Все правильно делают

Смысл в товарняках показывать сильные стороны
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Ответ Юрий Кечко
На два гола был 1.20, мне нормально добивал экспресс , какие то вопросы ?
У матросов нет вопросов)))
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Ответ Анри Карлайл
Вот понятно что сегодня был товарняк, ерунда это всё, но Саутгейт ведь физрук физруком!!! Никакой тактики, никакого рисунка игры, тупо на скиллах игроков которые играют как хотят. С таким составом зачастую играть от обороны и так невнятно это просто позор. Ничего с ним англичане не возьмут, хотя поколение просто блестящее.
Финал евро - неплохо для физрука
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Ответ Английский_пациент
Финал евро - неплохо для физрука
сейчас у Англии топовое поколение плюс у многих сборных Европы деградация
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Ответ JuVero
"домашнего евро"
Миллион евро.
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Ответ Wiley Fox
Все правильно делают Смысл в товарняках показывать сильные стороны
Ну не знаю, может чтобы отточить мастерство? Футболисты, не имеющие 100%-ое место в стартовом составе так-то в товарняках могут показать свои сильные стороны и засчёт этого попасть в стартовый состав уже на самом турнире. А такой плохой результат в любом случае ни о чём хорошем не говорит, даже в товарках должна просматриваться хоть какая-то игра. А у англичан сегодня, по-моему, только Кейн старался. Остальные бегали ради пробега и пасовали ради паса. До ударов дело и вовсе не доходило
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Ответ Алексей Зайцев
Ну не знаю, может чтобы отточить мастерство? Футболисты, не имеющие 100%-ое место в стартовом составе так-то в товарняках могут показать свои сильные стороны и засчёт этого попасть в стартовый состав уже на самом турнире. А такой плохой результат в любом случае ни о чём хорошем не говорит, даже в товарках должна просматриваться хоть какая-то игра. А у англичан сегодня, по-моему, только Кейн старался. Остальные бегали ради пробега и пасовали ради паса. До ударов дело и вовсе не доходило
Ну ты совсем зайцев

Там все игроки из топ-клубов

Просто побегали, подышали

Уничтожать будут всех до финала, а там с Францией будет битва
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