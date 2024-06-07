У Англии 1 победа в 5 последних матчах. Дальше – Евро-2024
Сборная Англии одержала лишь одну победу в 5 последних матчах.
В пятницу команда тренер Гарета Саутгейта уступила сборной Исландии (0:1).
В пяти последних матчах у Англии две ничьих и два поражения при одной победе (над Боснией – 3:0).
Дальше Англию ждет чемпионат Европы в Германии. Англичане сыграют в группе с Сербией, Данией и Словенией.
Ахахаа
Ничего с ним англичане не возьмут, хотя поколение просто блестящее.
Игроки думают на 2-3 секунды дольше, чем в клубах. А все потому, что они понятия не имеют что делать, куда бежать. Никакого рисунка игры нет.
Чисто тыкают друг другу мяч в надежде, что кто-то решит на индивидуальном мастерстве.
Скорее всего Англию ждет фиаско.
Смысл в товарняках показывать сильные стороны
Там все игроки из топ-клубов
Просто побегали, подышали
Уничтожать будут всех до финала, а там с Францией будет битва