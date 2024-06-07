У Англии 1 победа в 5 последних матчах. Дальше – Евро-2024

Сборная Англии одержала лишь одну победу в 5 последних матчах.

В пятницу команда тренер уступила сборной (0:1).

В пяти последних матчах у Англии две ничьих и два поражения при одной победе (над Боснией – 3:0).

Дальше Англию ждет чемпионат Европы в Германии. Англичане сыграют в группе с Сербией, Данией и Словенией.