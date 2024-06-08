Из-за Мбаппе организовать трансфер Холанда в «Реал» станет сложнее. «Ман Сити» хочет продлить форварда, чтобы помешать возможному уходу (As)

Холанд надеялся перейти в «Реал», но из-за трансфера Мбаппе сделать это сложно.

Как пишет As, надеялся войти в планы «Реала», начиная с лета 2025 года. Такая возможность точно входила в планы форварда и его окружения. Контакты с «Реалом» были, когда мадридский клуб уточнял, на каких условиях Холанд сможет покинуть «Ман Сити».

Вариант с переходом Холанда в «Реал» все еще не исключен, но теперь организовать его будет куда сложнее. «Манчестер Сити» уже предложил форварду пообщаться по поводу продления контракта, но он пока не выразил готовность к обсуждению.

Для « » в случае потенциального трансфера Холанда проблемой стали бы их с зарплаты. Как говорят источники в «Реале», ради Мбаппе клуб не хотел ломать ведомость зарплат, и он будет получать 15 миллионов евро чистыми – на 4 млн больше, чем Давид Алаба и Тони Кроос, которые сейчас в «Мадриде» зарабатывают больше всех.

Ситуацию ухудшает и то, что, как пишет As со ссылкой на надежный источник, знакомый с ситуацией, норвежец владеет 100% доходов от имиджевых прав.

«Манчестер Сити» уже сообщил окружению Холанда, что этим летом нужно задуматься о продлении контракта. Отмечается, что «горожане» хотят сделать условия нового соглашения такими, чтобы Эрлингу было сложнее уйти в «Реал».

В минувшем сезоне Холанд забил 38 голов в 45 матчах за « ». Его статистику можно найти здесь.