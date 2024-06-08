Из-за Мбаппе организовать трансфер Холанда в «Реал» станет сложнее. «Ман Сити» хочет продлить форварда, чтобы помешать возможному уходу (As)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд деньги Футбол

Холанд надеялся перейти в «Реал», но из-за трансфера Мбаппе сделать это сложно.

Как пишет As, Эрлинг Холанд надеялся войти в планы «Реала», начиная с лета 2025 года. Такая возможность точно входила в планы форварда и его окружения. Контакты с «Реалом» были, когда мадридский клуб уточнял, на каких условиях Холанд сможет покинуть «Ман Сити».

Вариант с переходом Холанда в «Реал» все еще не исключен, но теперь организовать его будет куда сложнее. «Манчестер Сити» уже предложил форварду пообщаться по поводу продления контракта, но он пока не выразил готовность к обсуждению.

Для «Мадрида» в случае потенциального трансфера Холанда проблемой стали бы их с Килианом Мбаппе зарплаты. Как говорят источники в «Реале», ради Мбаппе клуб не хотел ломать ведомость зарплат, и он будет получать 15 миллионов евро чистыми – на 4 млн больше, чем Давид Алаба и Тони Кроос, которые сейчас в «Мадриде» зарабатывают больше всех.

Ситуацию ухудшает и то, что, как пишет As со ссылкой на надежный источник, знакомый с ситуацией, норвежец владеет 100% доходов от имиджевых прав.

«Манчестер Сити» уже сообщил окружению Холанда, что этим летом нужно задуматься о продлении контракта. Отмечается, что «горожане» хотят сделать условия нового соглашения такими, чтобы Эрлингу было сложнее уйти в «Реал».

В минувшем сезоне Холанд забил 38 голов в 45 матчах за «Ман Сити». Его статистику можно найти здесь.

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49 комментариев
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Ответ paperboy
Самое смешное, что как-раз позиция Холланда актуальна в Реале, а позиция Мбаппе - перебор игроков. Тем более Анчи своим подходом мб лучше раскрыл бы норвежца в топ-играх.
Да, но Мбаппе навешал Пересу лапши, что готов играть за эмблему, на любой позиции, почти за еду + 150 миллионов бонусами.

Теперь Анчи придется либо Мбаппе ломать, либо Винисиуса.
+38
-8
+30
Самое смешное, что как-раз позиция Холланда актуальна в Реале, а позиция Мбаппе - перебор игроков. Тем более Анчи своим подходом мб лучше раскрыл бы норвежца в топ-играх.
+34
-5
+29
А на какой позиции он там будет играть? Все уже укомплектовано .
+20
-5
+15
Не слишком ли жирно им будет? Все равно автобус же будут выставлять и на контратаках забивать против играющих в атаку команд. Ненавижу команды-хапуги
+35
-28
+7
Ответ Homelander_666
Так не нужен он Реалу. Атака укомплектована на годы, поэтому лучше начать искать замену Карвахалю. А вообще была информация, что у Реала в приоритете на следующее лето трансфер Вирца.
А Виртца куда пихать?
+7
-1
+6
Перебор
+8
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+5
Ответ Den-is
На место Модрича конечно
Модрич провел в старте 18 игр. И большинство в первой части сезона, а потом сдал, и в основе играл только Кроос. Модрич будет выходить на 15 минут в концовке. Или играть со слабыми во время ротации, как это и было.
+2
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Так не нужен он Реалу. Атака укомплектована на годы, поэтому лучше начать искать замену Карвахалю. А вообще была информация, что у Реала в приоритете на следующее лето трансфер Вирца.
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Ответ Proper Chels
А Виртца куда пихать?
Без понятий. Карло жонглирует схемами, поэтому не удивлюсь, если с приходом Вирца Реал вернётся к ромбу в полузащите. Думаю, что многое будет зависеть от продаж. Если никто не уйдёт, то Вирцу просто не найдётся место на поле.
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Ответ Иван Иванов
Нет. Это тебе навешали лапши "журналисты". И теперь у тебя есть "мнение" 😉
А в чем он не прав?
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Ответ Иван Иванов
Нет. Это тебе навешали лапши "журналисты". И теперь у тебя есть "мнение" 😉
Тут дело не в журналистах.
У Реала 3 номинальных левых вингера высокого уровня. С приходом Мбаппе у Родриго почти не остается пространства для маневра, ему придется играть справа. Думаю он первым и уйдет из Реала.
Мбаппе на позиции девятки выглядит слабее, чем с фланга.

Тут очевидно, что кому-то придется перестраивать свою игру. Скорее сразу двоим, так как Винисиуса трогать не будут.
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Ответ Proper Chels
Тут дело не в журналистах. У Реала 3 номинальных левых вингера высокого уровня. С приходом Мбаппе у Родриго почти не остается пространства для маневра, ему придется играть справа. Думаю он первым и уйдет из Реала. Мбаппе на позиции девятки выглядит слабее, чем с фланга. Тут очевидно, что кому-то придется перестраивать свою игру. Скорее сразу двоим, так как Винисиуса трогать не будут.
Родриго 5 лет уже играет справа, не жалуется и не ноет, Мбаппе будет выходить в центре, во время игры все трое будут меняться позициями в зависимости от ситуации, с уходом Крооса Джуд должен уйти играть глубже. Не надо строить из себя умных, Анчелотти разберётся. Игр в сезоне будет рекордное количество с новым форматом ЛЧ и КЧМ, времени всем хватит.
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Ответ meringue
Да он то забивает, вопросов нет, но посмотри кому, и посмотри на уровень его вовлечённости в атакующих схемах Гвардиолы.
Тоттенхэм, МЮ, Ливер... В важных матчах да, в этом сезоне не забил. В следующем забьёт.
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Ответ Jlaw
Я за уход Холланда. К сожалению вторым Криштиану он не стал и не станет. Такой Дзюба европейского образца. Надо продавать пока на него есть большой ценник.
На счет Дзюбы согласен, есть такое мнение.
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