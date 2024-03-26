Холанд – цель «Барсы» на 2025-й. При выборе между каталонцами и «Реалом» он учтет шанс не делить внимание с Мбаппе и создать противостояние, как у Месси и Роналду
«Барселона» мечтает подписать Эрлинга Холанда в 2025 году.
В следующем сезоне «Барселона» рассчитывает на Роберта Левандовского, который отказался от предложения из Саудовской Аравии на 100 млн евро. Ему комфортно в каталонском клубе. Учитывая лидерские качества, профессионализм и уровень игры Левандовского в этом сезоне, «Барселона» сильно верит в него как в основного нападающего на предстоящий сезон.
А перед сезоном-2025/26, как считает «Барселона», трансфер нападающего топ-уровня будет необходим. В клубе полагают, что Витору Роке и Марку Гиу еще потребуется время на развитие, поэтому планируют подписать звезду мирового уровня. По мнению клуба, такой трансфер позволил бы еще больше заработать на «Камп Ноу» после реконструкции.
Как пишет Mundo Deportivo, Эрлинг Холанд – главная мечта «Барселоны» на лето 2025-го. В каталонском клубе не считают фантазией разговоры о трансфере норвежца в среднесрочной перспективе.
В клубе прекрасно осведомлены о ситуации вокруг нападающего «Манчестер Сити». Его агент Рафаэла Пимента и ее партнер Максвелл, ранее игравший за «Барсу», в феврале встречались со спортивным директором клуба Деку, чтобы обсудить разные темы. Будущее Холанда – среди них.
Одним из факторов, который может повлиять на будущее Холанда, может стать неопределенность вокруг Пепа Гвардиолы, контракт которого с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025-го. Кроме того, «Барселона» учитывает и продолжающееся расследование вокруг предполагаемых финансовых нарушений «Ман Сити».
Отмечается, что при необходимости выбирать между «Барселоной» и «Реалом» Холанд учтет тот факт, что в каталонском клубе ему не придется делить внимание медиа с Килианом Мбаппе. А переход в «Барсу» дал бы возможность создать противостояние, схожее с борьбой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет подписать Холанда ради переизбрания в 2026 году.
В этом сезоне Холанд забил 29 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Статистику 23-летнего нападающего можно найти здесь.
Реальность: Эндрик vs Ямаль
2022 - год, Лапорта: "Мы обязательно подпишем молодого топового форварда и вернём клуб в лучшие финансовые положения"
2023 - год, Лапорта: "Мы обязательно вернём Месси из ПСЖ, он подпишет контракт с нами. Уверен"
2024 - год, Лапорта: "Мы обязательно будем бороться за требл"
2024 - год, Лапорта: "Мы обязательно купим Холанд. Не сомневайтесь во мне"
2. Сити - не клуб, а проект. Играть в настоящем клубе с настоящими традициями и историей всегда престижнее. Попробуйте вспомнить хотя бы несколько игроков, которые бы с детства мечтали играть за Сити, а потом сравните с количеством игроков, мечтавших играть за Реал или Барсу, и всё станет понятно :)