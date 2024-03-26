Холанд – цель «Барсы» на 2025-й. При выборе между каталонцами и «Реалом» он учтет шанс не делить внимание с Мбаппе и создать противостояние, как у Месси и Роналду

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд деньги Футбол

«Барселона» мечтает подписать Эрлинга Холанда в 2025 году.

В следующем сезоне «Барселона» рассчитывает на Роберта Левандовского, который отказался от предложения из Саудовской Аравии на 100 млн евро. Ему комфортно в каталонском клубе. Учитывая лидерские качества, профессионализм и уровень игры Левандовского в этом сезоне, «Барселона» сильно верит в него как в основного нападающего на предстоящий сезон.

А перед сезоном-2025/26, как считает «Барселона», трансфер нападающего топ-уровня будет необходим. В клубе полагают, что Витору Роке и Марку Гиу еще потребуется время на развитие, поэтому планируют подписать звезду мирового уровня. По мнению клуба, такой трансфер позволил бы еще больше заработать на «Камп Ноу» после реконструкции.

Как пишет Mundo Deportivo, Эрлинг Холанд – главная мечта «Барселоны» на лето 2025-го. В каталонском клубе не считают фантазией разговоры о трансфере норвежца в среднесрочной перспективе.

В клубе прекрасно осведомлены о ситуации вокруг нападающего «Манчестер Сити». Его агент Рафаэла Пимента и ее партнер Максвелл, ранее игравший за «Барсу», в феврале встречались со спортивным директором клуба Деку, чтобы обсудить разные темы. Будущее Холанда – среди них.

Одним из факторов, который может повлиять на будущее Холанда, может стать неопределенность вокруг Пепа Гвардиолы, контракт которого с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025-го. Кроме того, «Барселона» учитывает и продолжающееся расследование вокруг предполагаемых финансовых нарушений «Ман Сити».

Отмечается, что при необходимости выбирать между «Барселоной» и «Реалом» Холанд учтет тот факт, что в каталонском клубе ему не придется делить внимание медиа с Килианом Мбаппе. А переход в «Барсу» дал бы возможность создать противостояние, схожее с борьбой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет подписать Холанда ради переизбрания в 2026 году.

В этом сезоне Холанд забил 29 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Статистику 23-летнего нападающего можно найти здесь.

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86 комментариев
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Ответ aidos_1979
Ну противостояние Месси/ Роналду этим двоим конечно не затмить, но будет крайне интересно понаблюдать за ними
Ожидание: Мбаппе vs Холанд

Реальность: Эндрик vs Ямаль
+49
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+45
Господи, теперь год весь этот мусор от As и Mundo Deportivo в ленте видеть. Вот из всех аргументов, по которым Холланд мог бы захотеть в Барселону поехать, выбрали самый идиотский. Не трофеи, не климат, не легендарные клуб и стадион - противостояние с Мбаппе ему нужно, конечно. Если кто-то изобретёт машину времени - ему надо будет отправиться в прошлое не Гитлера убивать, а отрывать руки тем, кто придумал эти помойки, называющие себя газетами.
+42
-5
+37
2021 - год, Лапорта: "Мы обязательно продлим контракт с Месси, не переживайте"
2022 - год, Лапорта: "Мы обязательно подпишем молодого топового форварда и вернём клуб в лучшие финансовые положения"
2023 - год, Лапорта: "Мы обязательно вернём Месси из ПСЖ, он подпишет контракт с нами. Уверен"
2024 - год, Лапорта: "Мы обязательно будем бороться за требл"
2024 - год, Лапорта: "Мы обязательно купим Холанд. Не сомневайтесь во мне"
+23
-5
+18
Ну противостояние Месси/ Роналду этим двоим конечно не затмить, но будет крайне интересно понаблюдать за ними
+22
-12
+10
Ответ Отец Абду
2021 - год, Лапорта: "Мы обязательно продлим контракт с Месси, не переживайте" 2022 - год, Лапорта: "Мы обязательно подпишем молодого топового форварда и вернём клуб в лучшие финансовые положения" 2023 - год, Лапорта: "Мы обязательно вернём Месси из ПСЖ, он подпишет контракт с нами. Уверен" 2024 - год, Лапорта: "Мы обязательно будем бороться за требл" 2024 - год, Лапорта: "Мы обязательно купим Холанд. Не сомневайтесь во мне"
Лапорта - человек слова!
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-2
+5
Ответ Fona
Есть хоть один аргумент на то, чтобы Холланду идти в Барселону или Реал, тем более в следующем году? Он в сильнейшей лиге мира, в сильнейшей команде и способен побить все рекорды этой лиги. Зачем?
1. Нет никакой "сильнейшей лиги мира". Есть богатейшая, что несколько иное.
2. Сити - не клуб, а проект. Играть в настоящем клубе с настоящими традициями и историей всегда престижнее. Попробуйте вспомнить хотя бы несколько игроков, которые бы с детства мечтали играть за Сити, а потом сравните с количеством игроков, мечтавших играть за Реал или Барсу, и всё станет понятно :)
+9
-5
+4
Есть хоть один аргумент на то, чтобы Холланду идти в Барселону или Реал, тем более в следующем году? Он в сильнейшей лиге мира, в сильнейшей команде и способен побить все рекорды этой лиги. Зачем?
+8
-5
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А деньги откуда?
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+2
Ответ Topar Topovic
Борьба за невидимку непонятна Есть реально топ форварды,а клубы борются за дебренезависимого допингаря
Сколько бреда в таком малом количестве слов.
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Ответ Roman Betenya
1. Нет никакой "сильнейшей лиги мира". Есть богатейшая, что несколько иное. 2. Сити - не клуб, а проект. Играть в настоящем клубе с настоящими традициями и историей всегда престижнее. Попробуйте вспомнить хотя бы несколько игроков, которые бы с детства мечтали играть за Сити, а потом сравните с количеством игроков, мечтавших играть за Реал или Барсу, и всё станет понятно :)
Если судить по твоей логике, то Реал и Барса когда-то тоже были проектами. Они же не с неба упали. Если почитать историю, после создания этих клубов никто не говорил, что они топ-клубы и лет 100 назад мальчишки даже и не знали про эти клубы. Лет через 10 можно будет сравнить с количеством игроков, которые мечтали играть за МС с детства. Все когда-то начинали с низов. Так что, любитель Ч лиги, нечего на зеркало пенять, коль у самого рожа крива.
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Ответ persx
Господи, теперь год весь этот мусор от As и Mundo Deportivo в ленте видеть. Вот из всех аргументов, по которым Холланд мог бы захотеть в Барселону поехать, выбрали самый идиотский. Не трофеи, не климат, не легендарные клуб и стадион - противостояние с Мбаппе ему нужно, конечно. Если кто-то изобретёт машину времени - ему надо будет отправиться в прошлое не Гитлера убивать, а отрывать руки тем, кто придумал эти помойки, называющие себя газетами.
Так проблема газет в том что они пишут о том, за что им платят. Барселоне надо показывать признаки жизни. Соответственно надо генерировать слухи.
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Ответ Jim Beam
Лапорта - человек слова!
Слово звездобола, деньги на ветер!
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Ответ Roman Betenya
Сколько бреда в таком малом количестве слов.
Это же Витян)) У него прям лютая ненависть к Холланду)
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Комментарий удален модератором
Ответ Roman Betenya
1. Нет никакой "сильнейшей лиги мира". Есть богатейшая, что несколько иное. 2. Сити - не клуб, а проект. Играть в настоящем клубе с настоящими традициями и историей всегда престижнее. Попробуйте вспомнить хотя бы несколько игроков, которые бы с детства мечтали играть за Сити, а потом сравните с количеством игроков, мечтавших играть за Реал или Барсу, и всё станет понятно :)
Фоден, Льюис, Палмер. Эти ребята уж точно хотели играть в детстве за Сити.
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Ответ Roman Betenya
1. Нет никакой "сильнейшей лиги мира". Есть богатейшая, что несколько иное. 2. Сити - не клуб, а проект. Играть в настоящем клубе с настоящими традициями и историей всегда престижнее. Попробуйте вспомнить хотя бы несколько игроков, которые бы с детства мечтали играть за Сити, а потом сравните с количеством игроков, мечтавших играть за Реал или Барсу, и всё станет понятно :)
Пример из второго пункта просто говорит что Реал и Барса стали проектами намного раньше. И если они внезапно превратятся в клубы то лет через 20-30 так же будет не найти игроков которые бы мечтали там поиграть с детства. Ну если не брать местных.
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Слишком картинным становится современный футбол. Что за мотив - не делить внимание с Мбаппе и создать противостояние на подобии Месси и Роналду. Во первых трудно вообще воссоздать такое противостояние что было между двумя goatами. Во вторых их противостояние было прекрасным тем что оно появилось само по себе, его не создавали искусственно. Да помогали медиа чтобы создать образ этих легенд. Но в целом оно образовалась само по себе. Этим оно и было каким то мистическим и прекрасным. А современный футбол становится как НБА - весь салофановый и искусственно наращенный
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Ответ HenocpegcTbeHHoKaxa
Мне кажется Холланд никак не вписывается в игру Барсы, где все создают, креативят, а тут громила такой, который бежит напролом
Уже писали , что он у Пепа не заиграет
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Ответ Дмитрий Манин
Ну вообще сама новость звучит крайне тупо, тут не поспоришь, но если и искать какие-то причины перехода в Барсу вообще Холанду, то это либо, если он с детства за Барсу и все дела, о чем он вроде не упоминал. Либо соперничество с Мбаппе как раз, ну и может климат. По трофеям он в прошлом году как бы требл взял, да и вообще в мс шансов на ЛЧ и апл побольше вроде, чем в Барсе на ЛЧ и ла лигу
всё так, всё так!
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Ответ persx
Господи, теперь год весь этот мусор от As и Mundo Deportivo в ленте видеть. Вот из всех аргументов, по которым Холланд мог бы захотеть в Барселону поехать, выбрали самый идиотский. Не трофеи, не климат, не легендарные клуб и стадион - противостояние с Мбаппе ему нужно, конечно. Если кто-то изобретёт машину времени - ему надо будет отправиться в прошлое не Гитлера убивать, а отрывать руки тем, кто придумал эти помойки, называющие себя газетами.
Ну вообще сама новость звучит крайне тупо, тут не поспоришь, но если и искать какие-то причины перехода в Барсу вообще Холанду, то это либо, если он с детства за Барсу и все дела, о чем он вроде не упоминал. Либо соперничество с Мбаппе как раз, ну и может климат. По трофеям он в прошлом году как бы требл взял, да и вообще в мс шансов на ЛЧ и апл побольше вроде, чем в Барсе на ЛЧ и ла лигу
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Комментарий удален пользователем
Ответ Alan Dutch
Холанд не подходит Барсе по стилю, лучше бы Барса обратила внимание на его одноклубника Альвареса, по моему идеальный игрок для Барсы, тем более у него некоторый дефицит игрового времени и часто играет не по позиции именно из-за Холанла, я вижу в нём идеальную замену Левандовскому
Альварес конечно хорош, ему не повезло, что он не так часто играет и не на своей позиции, после ЧМ вообще огненное усиление для любого топ клуба, для Барсы идеальный вариант, тем более у него будет хороший шанс показать, что может быть главной звездой клуба.
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Холланд не впишется в испанский футбол.
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Комментарий удален модератором
Ответ Леопардер
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Ответ Кирилл
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
без 5 минут банкрот, замахнулся на дорогущего игрока, цирк да и только, если весь состав продадут денег не хватит))
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Но зачем самому Холанну Барса? Шейхи могут заплатить больше, и шансов на титулы в Сити тоже больше.
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Ответ Aristokrat_13
Откуда все эти фейки про Холанда и Барсу пошли? На какие деньги? Если правильно помню, каталонцы уже газон продают в сувенирной лавке, чтобы кассовые разрывы закрывать. Единственный адекватный источник финансирования - это снова занять денег на рынке, но в условиях высоких ставках ФРС и ЕЦБ это будет очень дорогой в обслуживании долг. Да и зачем норвежцу идти в кризисный клуб? Ради мифического противостояния с Мбаппе?
У Барсы сейчас не с деньгами туго а с отчетности изза выплат по отсрочкам во время ковида, а Зп ведомость нынешнего состава сократили до минимума. Летом 2025 года закончится все выплаты по отсрочкам, и ЗПфонд Барсы в лалиге повыситсяна почти в два паза.. а там можно уже парочку игроков с топ зарплатой подписать ибо сейчас нынешний состав получает порядка 30-35% от дохода, то есть маленький ЗП ведомость у состава
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Ответ Отец Абду
Ожидание: Мбаппе vs Холанд Реальность: Эндрик vs Ямаль
хорош😂😂
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