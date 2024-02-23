Отступные Холанда в «Ман Сити» будут ближе к 100 млн фунтов, чем к 200. Ему всегда хотелось поиграть за «Реал»

Опубликована информация об отступных Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

Точные детали контракта неизвестны, но, как пишет The Athletic, в нем несколько пунктов с отступными.

Один из них мог вступить в силу этим летом, но перестал действовать после того, как продлил контракт с « ».

В будущем активируются другие клаусулы, причем их сумма ближе к 100 млн фунтов, чем к 200 млн. Это усложняет потенциальные переговоры между и «Ман Сити» по новому контракту, но стороны все равно готовы к обсуждению этого вопроса.

Кроме того, эти пункты будут иметь значение, только если сам Холанд захочет уйти. По последним данным, форвард об этом пока не думает.

В частных беседах близкие к нему люди смеются над информацией о возможном переходе в « ». Несмотря на это, уже давно известно, что Холанду всегда нравилась мысль о том, чтобы когда-то поиграть за «Мадрид».

В этом сезоне у 23-летнего нападающего 22 гола и пять результативных передач в 28 матчах за «Ман Сити». Его полная статистика доступна здесь.