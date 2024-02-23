Отступные Холанда в «Ман Сити» будут ближе к 100 млн фунтов, чем к 200. Ему всегда хотелось поиграть за «Реал»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд деньги Футбол

Опубликована информация об отступных Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

Точные детали контракта неизвестны, но, как пишет The Athletic, в нем несколько пунктов с отступными.

Один из них мог вступить в силу этим летом, но перестал действовать после того, как Пеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити».

В будущем активируются другие клаусулы, причем их сумма ближе к 100 млн фунтов, чем к 200 млн. Это усложняет потенциальные переговоры между Холандом и «Ман Сити» по новому контракту, но стороны все равно готовы к обсуждению этого вопроса.

Кроме того, эти пункты будут иметь значение, только если сам Холанд захочет уйти. По последним данным, форвард об этом пока не думает.

В частных беседах близкие к нему люди смеются над информацией о возможном переходе в «Реал». Несмотря на это, уже давно известно, что Холанду всегда нравилась мысль о том, чтобы когда-то поиграть за «Мадрид».

В этом сезоне у 23-летнего нападающего 22 гола и пять результативных передач в 28 матчах за «Ман Сити». Его полная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Главная сила Сити это шарлатан, а не Холанд. И если Пеп останется, а Холанд уйдёт, то Сити не потеряет абсолютно ничего.
+71
-13
+58
Ответ sergen
В контрактах апл нет отступных. Но даже если об этом напомнить еще сто раз, эти бредни от испанцев не прекратятся.
Обязательных как в Испании нет, но контракт это не шаблон, туда что угодно можно написать, например отступные может потребовать включить сам игрок, клуб может отказать и будут согласовывать что-то снова.
+32
0
+32
Ответ Fazy10
если черепаха в реал перейдет то боюсь места в атаке просто не хватит всем ,а это может сделать раздор в команде, так как у всех большие амбиции
Холланд в Реале на фото команды будет как Гвидетти выглядить
+28
-3
+25
Ответ Артём Толоконников
Можете объяснить?
Гвидетти по молодёжке играл в Кении. Сам он по внешности типичный швед - светлокожий и белокурый. И есть знаменитое фото, где он в компании своих кенийских сверстников слегка выделяется на общем фоне)
+11
-1
+10
Ответ sergen
В контрактах апл нет отступных. Но даже если об этом напомнить еще сто раз, эти бредни от испанцев не прекратятся.
поэтому Ливерпуль купил Макалистера за 35 летом
+10
0
+10
Ответ jem777
Есть такое дело. Даже если КДБ уйдет, они этого просто не заметят. Тупо машину сделал Пеп. А вот когда Пеп уйдет, то им придет звиздец.))
Без КДБ так себе играли
+5
0
+5
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
на халявный куш будет значительно больше претендентов
+4
0
+4
На самом деле Реалу больше нужен Холланд, а не Мбаппе.
+5
-2
+3
Ответ Master Slova
ага, видели мы как это ’’главная сила’’ ЛЧ не мог взять, пока норвежца не было
Ноовежца, который испарялся в решающих матчах?
+5
-2
+3
Ответ sergen
В контрактах апл нет отступных. Но даже если об этом напомнить еще сто раз, эти бредни от испанцев не прекратятся.
Суарес, Канте, Мак Алистер. Даже если напомнить ещё раз, что отступные не запрещены, просто они редки в АПЛ, все равно найдутся те, которые будут орать об их отсутствии.
+2
0
+2
будут ближе к 100 млн фунтов, чем к 200
149 млн??)
+4
-2
+2
Ответ Муканов Арманбек
Холланд в Реале на фото команды будет как Гвидетти выглядить
как беля девка на диване из мема
+2
0
+2
если черепаха в реал перейдет то боюсь места в атаке просто не хватит всем ,а это может сделать раздор в команде, так как у всех большие амбиции
+4
-3
+1
Ответ ОттоДракула
Главная сила Сити это шарлатан, а не Холанд. И если Пеп останется, а Холанд уйдёт, то Сити не потеряет абсолютно ничего.
Главная сила «Сити» – мудрые шейхи
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
Главная сила Сити это шарлатан, а не Холанд. И если Пеп останется, а Холанд уйдёт, то Сити не потеряет абсолютно ничего.
Есть такое дело. Даже если КДБ уйдет, они этого просто не заметят. Тупо машину сделал Пеп. А вот когда Пеп уйдет, то им придет звиздец.))
+6
-6
0
Ответ sergen
В контрактах апл нет отступных. Но даже если об этом напомнить еще сто раз, эти бредни от испанцев не прекратятся.
"Согласие есть продукт двух договаривающихся сторон" - это главная идея контракта. Туда можно включить что угодно, лишь бы в рамках закона.
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Главная сила Сити это шарлатан, а не Холанд. И если Пеп останется, а Холанд уйдёт, то Сити не потеряет абсолютно ничего.
согласен с тем что главная сила Сити этот Пеп, но потерять Холанна будет проблемой даже для Пепа )
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Главная сила Сити это шарлатан, а не Холанд. И если Пеп останется, а Холанд уйдёт, то Сити не потеряет абсолютно ничего.
ага, видели мы как это ’’главная сила’’ ЛЧ не мог взять, пока норвежца не было
+13
-13
0
Холланд, Мбаппе, Вини - единственное проблемы с обороной будут учитывая какие данные лица не любители в обороне отрабатывать)
0
0
0
Ответ Леопардер
Шутка для очень посвящённых 😄 "Фото смеющегося повара из мема" 😏
Можете объяснить?
0
0
0
Ответ Муканов Арманбек
Холланд в Реале на фото команды будет как Гвидетти выглядить
Шутка для очень посвящённых 😄
"Фото смеющегося повара из мема" 😏
+2
-2
0
Надо делать как в Испании и просто прописывать 1 млрд.
0
0
0
Я думаю Альварес больше подходит и ценнее для Пепа, чем Холанд. Пеп любит игроков системы, которые сливаются с командой в игре.
0
0
0
В перспективе нескольких лет вполне представляю себе Эрлинга в Реале. Думаю даже, что при игровом стиле Реала у него будет больше возможностей раскрыть себя. Другое дело, что тогда Килиан может играть только на фланге, а Вини оказывается не у дел.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий