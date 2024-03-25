Холанд видит себя в «Реале» в будущем. Форвард «Сити» считает матчи 1/4 финала ЛЧ возможностью увеличить шансы на переход (As)

Эрлинг Холанд хочет перейти в «Реал» в будущем.

По данным As, Холанд не исключает перехода в мадридский клуб в 2025 году, однако вероятное подписание «Реалом» этим летом может помешать его плану. Несмотря на это, Холанд по-прежнему видит себя в составе «сливочных».

Сообщается, что форвард « » считает предстоящие матчи с « » в 1/4 финала возможностью проявить себя перед болельщиками и руководством мадридцев, тем самым увеличив шансы на трансфер в будущем.

В свою очередь, «Манчестер Сити» заинтересован в продлении контракта с , однако агент норвежца Рафаэла Пимента настаивает на включение в контракт пункта об освобождении, который впоследствии может облегчить переход в другой клуб.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 18 голов и 5 ассистов в 23 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.