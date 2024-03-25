Холанд видит себя в «Реале» в будущем. Форвард «Сити» считает матчи 1/4 финала ЛЧ возможностью увеличить шансы на переход (As)

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Рафаэла Пимента Футбол

Эрлинг Холанд хочет перейти в «Реал» в будущем.

По данным As, Холанд не исключает перехода в мадридский клуб в 2025 году, однако вероятное подписание «Реалом» Килиана Мбаппе этим летом может помешать его плану. Несмотря на это, Холанд по-прежнему видит себя в составе «сливочных».

Сообщается, что форвард «Манчестер Сити» считает предстоящие матчи с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов возможностью проявить себя перед болельщиками и руководством мадридцев, тем самым увеличив шансы на трансфер в будущем.

В свою очередь, «Манчестер Сити» заинтересован в продлении контракта с Холандом, однако агент норвежца Рафаэла Пимента настаивает на включение в контракт пункта об освобождении, который впоследствии может облегчить переход в другой клуб.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 18 голов и 5 ассистов в 23 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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33 комментария
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- Алло, я Холанд из Англии, вы АС?
- Да.
- Хочу перейти в Реал, вот вам позвонил. Ну всё, пока.
- Ок.
+36
-4
+32
Такого бреда я даже и не помню когда я читал) Может придет на матч и сразу эмблему Реала на груди у Беллингема поцелует, чтобы точно купили! Испанский стыд(СМИ).
+26
-3
+23
Очень дешёвая и топорная попытка от AS оказать давление на Сити и Холланда перед матчами
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Увеличит шансы на переход, если поможет Реалу пройти?)
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As оправдывает свое название. Вместе с Мбаппе он не будет играть, это абсурд.
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Ответ Ulukbek Kiyazov
Такого бреда я даже и не помню когда я читал) Может придет на матч и сразу эмблему Реала на груди у Беллингема поцелует, чтобы точно купили! Испанский стыд(СМИ).
начнёт забивать автоголы в ворота сити
+4
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Ответ QWertY
Мбаппе, Винисиус, Родриго, Эндрик и одна белоснежка)
Пока все идёт к тому, что Белоснежка всех этих темненьких... заставит на испанском чемпионате сосредоточиться...
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Ответ Иван Егурнов
Было бы забавно, если бы Реал купил Холланда и из за этого отказался бы от Мбаппе)) Что тогда стал бы делать Киллиан?)
Перешёл бы в АПЛ
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Как бы Холанд не сыграл - шансы на переход в Реал возрастут. Сыграет хорошо - проявит себя, сыграет плохо - поможет Реалу. Бинго!
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Большинство новостей от трансферах такая хрень. Утром напишут, а вечером уже опровергнут.
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Испанскому изданию виднее, что в голове у норвежца
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Когда у Холланда вступает в действие фиксированная стоимость выкупа в 150 лямов ?
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Было бы забавно, если бы Реал купил Холланда и из за этого отказался бы от Мбаппе))
Что тогда стал бы делать Киллиан?)
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Канистра переливочная в стан сливочных
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Зачем ему этот дауншифтинг?
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в Барселону хорошо было бы его вместо Левандовски
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По мнению СМИ, в Реале вообще каждый игрок мечтает играть и видит себя через несколько лет.
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AS филиал Мадрид ТВ.... из одной кормушки хавают .
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В названии издания не допечатали одну "s".
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Ответ Ulukbek Kiyazov
Такого бреда я даже и не помню когда я читал) Может придет на матч и сразу эмблему Реала на груди у Беллингема поцелует, чтобы точно купили! Испанский стыд(СМИ).
Я был и в Манчестере и в Мадриде. поверь мне, после Мадрида не хочешь возвращаться в серый Манчестер
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Ответ Никита Давыдкин
начнёт забивать автоголы в ворота сити
Зато так на легке можно стать лучшим бомбардиром ЛЧ и не потеряться в важном матче)
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Ответ Оскорблимент
Я был и в Манчестере и в Мадриде. поверь мне, после Мадрида не хочешь возвращаться в серый Манчестер
Он норвежец. Ему привычно)
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Ответ trav
- Алло, я Холанд из Англии, вы АС? - Да. - Хочу перейти в Реал, вот вам позвонил. Ну всё, пока. - Ок.
- Мы уже выпустили инсайд Романо что ты мечтаешь перейти в Спартак. Не звони сюда.
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Ответ wshnmn
Ну тут всё ясно, у Сити слабая мидийка, и как давно ЗМ получил игрок из АПЛ?
Честно говоря, я не болельщик ни МС, ни "Реала", но мне кажется, что подобные соображения - это скорее повод перестать считать ЗМ значимой наградой.

В чем смысл выигрыша чего-то, если для выигрыша надо просто числиться в определенном клубе из списка?
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